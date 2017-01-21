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Все про:визит (2014) инаугурация (280) посол (1027) США (11734) Трамп (513)

 "Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США

Украинский посол поговорил с Трампом.

Визит Президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие", - сообщил дипломат.

Он отметил, что параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.

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"Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже - еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", - отметил посол.

На просьбу уточнить более подробно о подготовке визита президента, Чалый отметил: "Моя задача как посла - выполнять планы, которые выстраиваются политическим руководством".

Вместе с тем он отметил, что визит планируется на "двадцатые числа" февраля месяца.
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Все что не показано на ОРТ и НТВ является бредом и болезнью .
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Если бы я появился у тебя под домом , можно было бы слепить еще одного петуха .
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Поправлю. Не ".... бы я появился", а .... "бы я появилОся".
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"Гарант" поедет за новыми инструкциями, как дальше "доить" свой народ.
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ГрязьПром и Роснефть Татнефть Башнефть и прочее дерьмо можно доить.Чего доить в Украине? Шыколад?
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О Боже! Отключи ему свет!
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кремлёвский ВиолончеГлист ваван ВАТАн чемпион Панамы и Ватикана :D за Кипр не знаю,говолрят успел вывести баблосы на РАБссию..
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будет, как Янукович, поджидать под туалетом
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открою Вам маленькую тайну.
самым крупным в мире рознично-оптово-торговым дилером считается Ватикан,включая золото и прочие драгметалы...
а вы по наивности думали что США Китай Япония Британия? :D Напрасно...
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"Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США
Украинский посол поговорил с Трампом.Визит планируется 31 февраля? С послом там не Лексус говорил по телефону?))))
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А о чем новость-то? Украина будет председательствовать в ОБСЕ? Это уже год как не новость.
Планируется визит в США? - И чо? просто далекие планы. никаких подтверждений, каждое планирование как новость подавать?
Прорабатывается возможность встречи с Трампом. Акуеть новость. Эт каждую "проработку" как гордое достижение постить?
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Ващет о визите договаривался Михо Саакашвили который находится в США с 6 января насколько мне известно..
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А на сахзавод в Винницкой области пару дней назад как он попал ?
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не в курсе...,я ящик не смотрю,ток инет..там была такая инфа..,что Михо давно в Омерике
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Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый после торжественных мероприятий инаугурации Дональда Трампа сообщил, что воспользовался возможностью поговорить с новым президентом об отношениях с Украиной, и разговор состоялся в позитивном ключе. Об этом дипломат рассказал украинским журналистам в пятницу, передает Укринформ.
"Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не осталось вне его внимания", - отметил Чалый.
Он уточнил, что разговор состоялся два дня назад, во время прединаугурации.Ключевая фраза про ДВА дня назад... И ни слова как ДОЛГО длился разговор.
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Пентагон и Госдеп, не Совдеп и не кремлевский Понтыгон
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Чтобы понять что такое президент Украины,мне понабилось 2 срока,и только во время второй каденции я понял,тяжкая праця.
Л.Д.Кучма.интервью кажись Зеркалу недели в 2005 или ...6 году. :D ..
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Гидрант в предвыборной компании Хилари сам обгадился выдав компромат на Трампа, а теперь локти кусает и клянет себя за короткий ум и длинный язык.
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Пусть родителям пеняет за отсутствие ума. А избиратели - себе
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Трамп под колпаком Мюллера с 19 миллиардами РАБссиянскими..так что не всё так просто..
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Визит планируется феврале, правда, пока неизвестно, будет ли встреча с Трампом. Прочитал. Поржал.
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Насмешили.
Трамп прямо первым делом начал планировать этот визит в феврале,
не дожидаясь закрытия липецкой фабрики в апреле.
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Жителі Донбасу теж на Майдані стояли. І аби не ваші кацапські дрг- на Донбасі зараз була б тиша.
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Война в Украінє с РФ ілі гражданская?
Атвєчай.
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Нє работал. Бил пад арєстам. Угальок возят. Нада жє как-та на прапітаніє жітєлям Данбасса давать.
Ти нік смєніл, ілі каллєгу паддєржіваєш?
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Круть. Ольгінці заспівали свою улюблену пісеньку про порохоботів.
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Ну расскажі мнє а мірних шахтьорах. Ти вабщє аткуда пішєш? Масква?
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Вот скажи , что ты хочешь доказать этому тампаксу с телеком вместо мозгов ? Слови снегиря и доказывай ему , он быстрее поймет .
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Иногда их тупость намного полезней чем крестики по всей ветке , их мышление эмбриона быстрее оттолкнет от россии пару человек .
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Все. Алєкс деактив. Модератор сьогодні працює на всі 100.
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Говорят, Мелания дюже Путина любит. Говорит мужу - не дам, пока Путину не позвонишь
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Так он может себе и помолодее позволить чем Мелания, так что пусть слишком не выпендривается
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Кстати ФБР ЦРУ и АНБ ведут расследование раздельно,и чем всё закончится для хвирмы ТРАМДОНАЛЬДС неизвестно.
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Козломордые, Трамп уже сутки президент
- а санкции с пидоРашки еще никто не снял...?

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казламордые уже давно все перезабанены по пять раз, ты к кому обращаешься?
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Я не верю, я просто помню позапрошлое новогодние выступление Порошенко - безвизовый режим должны были дать в феврале прошлого года. Можно писать что угодно, злиться, пару фото вставить, оскорбления написать - но вчера мир стал другой. Госсекретарь не будет звонить Порошенко каждый день, он вообще звонить ему не будет....
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в Италии ипять беда,автобус с венгерскими детьми врезался в столб и загореля....ужОс.
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"Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США
24 февраля.
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Саме цікаве:
Кацапи лижуть дупу Трампу, в надії що тепер;хунті; і Україні кінець.
Зрадофіли лижуть дупу Трампу в надії що тепер Порошенку кінець.
Від одного маститого зрадофіла я вчора почув що ;краще вже жити в Ерефіїї і Пукін, ніж порхатий барига;.
Коммент, правда, він уже за хвилину самовидалив.
Тепер: Активація троллів з нульовими акками.
Щось таки буде...
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в ходе поисков обломков Ту-154,на дне моря нашли американсий бомбардировщик "Boston-B 3" времен 2 Мировой
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Столетие первого кацаПсинскага Майдана,мацкали отметят 27 февраля-2 марта 2017 года...Вотку пить бум?или Боярішку?
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Обязательное для Украины участие в мероприятиях ООН подается как предполагаемый прорыв в отношениях с США, когда трамп наконец-то дождется своего коллегу, "мирового лидера" страны, стараниями которого население доведено до состояния диких африканских племен в центре Европы при опухших от жира вождях. думаю, мешочнику порошенко будет четко указано его место на задворках третьего мира, и внимание на него будет обращено скорее при случае, чем планово.
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Столетие второго кацаПсинскага Майдана мацкали отметят 4 июля 2017 года,Это когда Володя чЛенин УДРАЛ бросил РАБссию и удрал по маршруту ФИНЛЯДИЯ-ГЕРМАНИЯ,ХОТЯ ЕГО ЗА СМЕРТЬ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНЫ БЫЛИ четвертовать..СЦУЧАРУ
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не сцы,всё бу чесноку... Трамп новый начальник Кремля
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Гройсман по сей день тоже планирует визит и встречу с израильским руководством.,а пиндоский трамплин очень хороший друг Израиля...т
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НУ А ТРЕТИЙ КАЦАпСИНСКИЙ мАЙДАН ВЫ ЗНАЕТЕ,САМЫЙ ПОЗОРНЫЙ 7 НОябРЯ 2017 ГОДА,КОГДА КРАСНОПУЗЫЕ ТВАРИ ВлАСТЬ В пИТЕРЕ ВЗЯЛИ ТИПА
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Как с безвизом, упорно не называют год, чтоб отмазаться можно было.
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Обамыч ошибся не давая летальное оружие Украине.
Дон Трамп.2016 год.лето..Или уже ЗАБЫЛИ?
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Трамп не буде "маратися" об "гаранта". Поки що немає теми для Трампа.У нього головне зовнішнє питання - нормалізація відносин з Росією,або "стравлювання" Росії та Китаю.Україна поки що не на часі. Корупція,злодійство української влади та повна бездіяльність українського президента у боротьбі з цим явищем унеможливлює будь-які важливі перемови Порошенко з любим світовим лідером. На додачу,ще й дуже недолугі дії на підтримку іншого американського претендента. І ще один фактор:в Європі,через міграційну політику, набирають силу та підтримку націоналістичні рухи і скоро у Франції ми побачимо до чого це призведе. І гасла нових європейських націоналістичних лідерів не на користь українському політикуму.На жаль,українська влада цього не розуміє або не хоче розуміти . Поспішають красти,бо напевно мало залишилось...
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Если Трам проигнорирует встречу тогда разговоры длившиеся около трех лет о реформах и борьба с коррупцией скатится к небылицам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США
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