 "Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США

Визит Президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Визит в Соединенные Штаты президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие", - сообщил дипломат.
Он отметил, что параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.
"Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже - еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", - отметил посол.
На просьбу уточнить более подробно о подготовке визита президента, Чалый отметил: "Моя задача как посла - выполнять планы, которые выстраиваются политическим руководством".
Вместе с тем он отметил, что визит планируется на "двадцатые числа" февраля месяца.
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самым крупным в мире рознично-оптово-торговым дилером считается Ватикан,включая золото и прочие драгметалы...
а вы по наивности думали что США Китай Япония Британия? :D Напрасно...
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Украинский посол поговорил с Трампом.Визит планируется 31 февраля? С послом там не Лексус говорил по телефону?))))
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Планируется визит в США? - И чо? просто далекие планы. никаких подтверждений, каждое планирование как новость подавать?
Прорабатывается возможность встречи с Трампом. Акуеть новость. Эт каждую "проработку" как гордое достижение постить?
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Зліва 2009
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"Я воспользовался возможностью коротко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не осталось вне его внимания", - отметил Чалый.
Он уточнил, что разговор состоялся два дня назад, во время прединаугурации.Ключевая фраза про ДВА дня назад... И ни слова как ДОЛГО длился разговор.
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Значит два дня?
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Л.Д.Кучма.интервью кажись Зеркалу недели в 2005 или ...6 году. :D ..
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Трамп прямо первым делом начал планировать этот визит в феврале,
не дожидаясь закрытия липецкой фабрики в апреле.
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Атвєчай.
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Ти нік смєніл, ілі каллєгу паддєржіваєш?
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- а санкции с пидоРашки еще никто не снял...?
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24 февраля.
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Кацапи лижуть дупу Трампу, в надії що тепер;хунті; і Україні кінець.
Зрадофіли лижуть дупу Трампу в надії що тепер Порошенку кінець.
Від одного маститого зрадофіла я вчора почув що ;краще вже жити в Ерефіїї і Пукін, ніж порхатий барига;.
Коммент, правда, він уже за хвилину самовидалив.
Тепер: Активація троллів з нульовими акками.
Щось таки буде...
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Он не любит свинину.
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Дон Трамп.2016 год.лето..Или уже ЗАБЫЛИ?
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