 Боевики 25 раз за сутки обстреляли наши позиции: один украинский воин погиб

Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 82 миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.
На Луганском направлении из тех же видов вооружения - Новозвановка, Сизое и Станице Луганской.
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На своїх форумах кацапи починають пищати ;Аляска наш!;
Жителям Прибалтики раджу пам'ятати що вони натупні.
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Кожен з нас повинен передати своїм дітям правду про цю війну, а правда одна - кацапи це наші з поконвічні вороги, і не буде їм прощення як на небі, так і на землі.
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Мені шкода любого українця, бо не з цією владою ми почнемо вбивати за кожного українця а не боротися за нього. Але мені боляче читать ліву колонку цензору. Це не справедливо і не законно! Поясніть хто в темі?!
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