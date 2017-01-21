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 Боевики 25 раз за сутки обстреляли наши позиции: один украинский воин погиб

Боевики продолжают активно обстреливать позиции ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики совершили 25 обстрелов наших позиций за минувшие сутки. Один наш воин погиб.

Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 82 миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.
На Луганском направлении из тех же видов вооружения - Новозвановка, Сизое и Станице Луганской.

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Бодай би у них на кожній п"ятці ло чотири ............ повиростало.
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Святкують президенство Трампа.
На своїх форумах кацапи починають пищати ;Аляска наш!;
Жителям Прибалтики раджу пам'ятати що вони натупні.
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Світла та вічна пам'ять загиблому. Близьким та рідним людське співчуття.
Кожен з нас повинен передати своїм дітям правду про цю війну, а правда одна - кацапи це наші з поконвічні вороги, і не буде їм прощення як на небі, так і на землі.
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Поясніть мені будь ласка, в нас оф. АТО, тобто це функції МВД, нац.гвардії, прикордонників, СБУ так якого дідька на передку з совковим хламом в руках гинуть ВСУ-шніки з окладом 7 тис., коли в тилу стоять нацики з окладом 10т.грн., + з новою технікою, ладно, хай йому грець тому окладу, якого біса всушники взагалі там? Військове положення є? Є АТО, то нехай компеткнтні служби цим і займаються! Бо получається що недай Бог, то всу там взагалі незаконно! Чи я щось плутаю?
Мені шкода любого українця, бо не з цією владою ми почнемо вбивати за кожного українця а не боротися за нього. Але мені боляче читать ліву колонку цензору. Це не справедливо і не законно! Поясніть хто в темі?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики 25 раз за сутки обстреляли наши позиции: один украинский воин погиб
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