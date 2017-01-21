 Боевики 25 раз за сутки обстреляли наши позиции: один украинский воин погиб

Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 82 миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения - Новозвановка, Сизое и Станице Луганской.