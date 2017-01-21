 МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения центральных районов Италии в связи с угрозой землетрясения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В связи с землетрясением, произошедшим в провинциях Аквила и Риети 18 января с.г., и учитывая сохранение опасности последующих толчков МИД рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии.
Для тех граждан Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии.
В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии на телефон "горячей линии" +39 389 004 0000, электронную почту emb_it@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.
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Во время инаугурационной речи 45-й президент США Дональд Трамп сказал, что сегодня "возвращает власть народу" (And we giving it back to you - the people). Пользователь Twitter @JahovasWitniss заметил, что это дословная цитата Бейна - суперзлодея из серии комиксов о Бэтмене. Эти слова Бейн произносит в фильме "Темный рыцарь. Возрождение легенды" после того, как захватывает Готэм.
http://gordonua.com/news/worldnews/tramp-na-inauguracii-procitiroval-superzlodeya-iz-filma-o-betmene-video-170147.html
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https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Sports/m.258167.html …
Мокшанские пропагандисты уже начали акцию "Вы все врёти!"
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