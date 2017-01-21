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Все про:Черновицкая область (242) Госпогранслужба (2360) граница (2739) Интерпол (326) мошенничество (605)

 Гражданин Греции, находящийся в розыске Интерпола за мошенничество, задержан на Буковине, - Госпогранслужба

Вчера ночью в пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда задержали иностранца, которого разыскивали в Молдове за мошенничество.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Пограничный наряд обнаружил правонарушителя оформляя рейсовый автобус "Киев- Афины ". Проверяя документы пассажиров автобуса на одного из них произошло срабатывания базы данных Интерпола. Как выяснилось, гражданин Греции разыскивался для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество на территории Молдовы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Два автомобиля, угнанные в Болгарии, задержаны при прохождении погранконтроля, - ГПСУ. ФОТО

Об обнаружении нарушителя проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.
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Странный народ в списке Интерпола. Знают прекрасно, что сейчас у нас шерстят сейчас всех подряд и все равно прутся)))
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А почему странный народ? Просто всегда договаривались, а тут или мало дали или.....грубить стали. Украинская таможня всегда привлекала своей проходимостью. Посмотрите на домики начальников таможен, да и их подчиненных.
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Выходит, что между Молдовой и Румынией по базе не шерстят...
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Шерстят тех, кто решил на шару проскочить, а у кого договорняк, не проходят, а пролетают
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