 Гражданин Греции, находящийся в розыске Интерпола за мошенничество, задержан на Буковине, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Пограничный наряд обнаружил правонарушителя оформляя рейсовый автобус "Киев- Афины ". Проверяя документы пассажиров автобуса на одного из них произошло срабатывания базы данных Интерпола. Как выяснилось, гражданин Греции разыскивался для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество на территории Молдовы.
Об обнаружении нарушителя проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола.
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