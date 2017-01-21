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 Депутаты Комитета по нацбезопасности посетят с проверкой предприятия "Укроборонпрома", получившие госгарантии и кредиты, - Винник

Члены комитета по нацбезопасности Рады проверят целевое использование средств предприятиями "Укроборонпрома", получивших госсгарантии и кредиты.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" народный депутат Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.

"Члены нашего комитета, начиная со следующей недели, планируют в течение двух недель, объехать все те предприятия "Укроборонпрома", которые сейчас получают государственные гарантии, получивших кредиты под производство, ремонт техники и вооружения для Министерства обороны и проверить, как эти деньги будут использоваться. Если есть факты, мы будем реагировать", - сказал Винник.

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Гы, гы,гы проедьте, проверьте, оброк собрать пора.
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Вооот, сматрю парад в честь президенства Трампа..
Енто не Хряков булава І не ксіву зразу в кишеню ховати...
Шоу-зобов'язує!!!
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Дебилы. Как вы собираетесь за две недели проверить все предприятия?
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http://edition.cnn.com/videos/politics/2017/01/20/trump-speech-america-first-sot.cnn

Trump: America first and only America first

Америка перед усім !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ТРИ роки тут на цензорі писав багато разів, що лозунг мусить бати саме таким: "Україна перед усім", а не лозунг лузерів -"понад усе".

Як корабель назвеш, так він і попливе.
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Может еще и переименуют форпост Патриота "Ленинскую кузню"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты Комитета по нацбезопасности посетят с проверкой предприятия "Укроборонпрома", получившие госгарантии и кредиты, - Винник
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