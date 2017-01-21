 Депутаты Комитета по нацбезопасности посетят с проверкой предприятия "Укроборонпрома", получившие госгарантии и кредиты, - Винник

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" народный депутат Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.
"Члены нашего комитета, начиная со следующей недели, планируют в течение двух недель, объехать все те предприятия "Укроборонпрома", которые сейчас получают государственные гарантии, получивших кредиты под производство, ремонт техники и вооружения для Министерства обороны и проверить, как эти деньги будут использоваться. Если есть факты, мы будем реагировать", - сказал Винник.
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Енто не Хряков булава І не ксіву зразу в кишеню ховати...
Шоу-зобов'язує!!!
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Trump: America first and only America first
Америка перед усім !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ТРИ роки тут на цензорі писав багато разів, що лозунг мусить бати саме таким: "Україна перед усім", а не лозунг лузерів -"понад усе".
Як корабель назвеш, так він і попливе.
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