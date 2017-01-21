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Все про:газ (8592) Газпром (2570) долг (997) Молдова (675) Приднестровье (323) Додон (29)

 Додон предложил признать за Молдовой 6 млрд долл долга Приднестровья за газ

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что официальный Кишинев должен взять на себя оплату долгов Приднестровья за российский газ - более шести миллиардов долларов.

Об этом он заявил во время встречи в Москве с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть определенные идеи, как выйти из этой ситуации (оплата долгов за газ - ред.). Долги правобережной Молдовы составляют около 500 миллионов долларов, а на левом берегу Днестра (Приднестровский регион) сумма долга составляет около 6 миллиардов долларов. Необходимо осознать, что весь этот долг - это долг Молдовы", - заявил Додон.

Проблема с оплатой долгов за газ может быть урегулирована, по словам молдавского президента, в контексте Приднестровского урегулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон в Москве заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС

В настоящее время цена на поставляемый в Молдову, включая Приднестровский регион, природный газ составляет чуть менее 200 долларов за тысячу кубических метров топлива.

Вместе с тем, на протяжении нескольких лет промышленным предприятиям непризнанного Приднестровья газ разрешалось поставлять по цене, не превышающей 34% от закупочной стоимости. Долги непризнанного Приднестровья за российский газ составляют около 6 миллиардов долларов. Числятся они за Тираспольским предприятием "Тираспольтрансгаз".

Также читайте: "Я не просил денег у Путина", - президент Молдовы Додон

Напоминаем, 13 ноября Додон, которого считали пророссийским кандидатом, выиграл второй тур президентских выборов в Молдове, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Его соперницей была экс-министр образования Майя Санду, которая возглавляет проевропейскую партию "Действие и солидарность".
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Долдон хочет купить у путена Приднестровье за 6 миллиардов ? А если чуть подождать то цена будет падать и упадет до нуля.
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Продал Молдову за 6 миллиардов долларов.
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ПМР ждать не будет и усердно будет стараться сжечь газа побольше!
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Путлеру не нужно Приднестровье. Как вы этого не понимаете? Его нужно наоборот скинуть Молдове, но оставить там свой военный контингент. То есть территория будет оккупирована рашкой, но платить за все будет Молдова плюс на возможной евроинтеграции Молдовы можно ставить крест
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Ну, вы хоть понимаете, что Додона выбрала тупая вата?!
Одни потребляли - другие будут платить. Охрененно!
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Ну что молдоване побороли злочынну владу, "евроворов" и прочих, якоьы коррупционеров. кацапы вкм сейчас скинуи Приднестровье и вас ждут десятки лет тотальной нищеты и рабства. Есши ваша молодежь забьет и на парламентские выборы то вам пизд..ц
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Вот у нас влада не злочинна, "евростроители" и зае*ато живем) Уверен, ты подтвердишь.
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Дебил. Хорошая тактика хуйла на примере Молдовы демонстрировать что должна делать Украина. И как-то так совпало, что и у нас и в Молдове одни и теже информповоды.
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Феерический долбоеб.Наверное ждет что ему жители Молдовы спасибо скажут?
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На этом можно считать, что песенка Додона спета...
Помнится, революция в Молдове в 2009 году привела к отставке президента коммуниста Воронина... Теперь это пуйловский ставленник Додон захотел повторить судьбу Воронина.

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Да .Очередное подтверждение,что бабки не пахнут.
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Как только президентом становится молдаванин то его сразу тянет оплатить счета за оккупированные территории
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Трампец о золотом дожде мечтает , а царь Додон о золотом петухе


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Это после поездки в Москву у Додона необратимый процесс пошел


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Ну как Вам молдаване? Был ли такой пункт в программе у Додона?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон предложил признать за Молдовой 6 млрд долл долга Приднестровья за газ
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