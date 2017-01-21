 Додон предложил признать за Молдовой 6 млрд долл долга Приднестровья за газ

Об этом он заявил во время встречи в Москве с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас есть определенные идеи, как выйти из этой ситуации (оплата долгов за газ - ред.). Долги правобережной Молдовы составляют около 500 миллионов долларов, а на левом берегу Днестра (Приднестровский регион) сумма долга составляет около 6 миллиардов долларов. Необходимо осознать, что весь этот долг - это долг Молдовы", - заявил Додон.
Проблема с оплатой долгов за газ может быть урегулирована, по словам молдавского президента, в контексте Приднестровского урегулирования.
В настоящее время цена на поставляемый в Молдову, включая Приднестровский регион, природный газ составляет чуть менее 200 долларов за тысячу кубических метров топлива.
Вместе с тем, на протяжении нескольких лет промышленным предприятиям непризнанного Приднестровья газ разрешалось поставлять по цене, не превышающей 34% от закупочной стоимости. Долги непризнанного Приднестровья за российский газ составляют около 6 миллиардов долларов. Числятся они за Тираспольским предприятием "Тираспольтрансгаз".
Напоминаем, 13 ноября Додон, которого считали пророссийским кандидатом, выиграл второй тур президентских выборов в Молдове, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Его соперницей была экс-министр образования Майя Санду, которая возглавляет проевропейскую партию "Действие и солидарность".
670 15
Новый президент Молдовы Додон с официальным визитом прибыл в РФ для встречи с Путиным(117)
Президент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским(298)
Президент Молдовы Додон снял со своей резиденции флаг Евросоюза. ФОТО(144)
Молдова активизирует отношения с Румынией и Украиной, - Додон(64)
Додон-президент: последствия для Украины(0)
Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ(151)
Министр обороны Молдовы отказался идти на инаугурацию Додона: "Он не мой президент, а представляет интересы России"(90)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Одни потребляли - другие будут платить. Охрененно!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Помнится, революция в Молдове в 2009 году привела к отставке президента коммуниста Воронина... Теперь это пуйловский ставленник Додон захотел повторить судьбу Воронина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить