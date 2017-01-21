 Встречу Савченко с Захарченко и Плотницким организовал я, - Рубан

Об этом в интервью Громадському рассказал сам Рубан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Савченко хотела присоединиться к процессу освобождения украинских заложников и "увидеть все это изнутри".
"Как только появилась возможность, я организовал встречу в Минске", - Сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной. По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это делать опасно.
"Опасным не только с донецкой стороны, а и с нашей. Многие заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней ", - рассказал Рубан.
При этом он добавил, что по его мнению встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.
Напомним, что 7 декабря 2016 года народный депутат Надежда Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким. Позже она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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Подстилка крембля, как и мразь савченко...
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комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны
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А барышню , и дедушку - с органом бабушки оставим за рамками чернил
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А ларчик просто открывался, скольких друзей Савченко еще придется изолировать от гостайны, и какие должности они занимают -представить страшно.
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Думаю не только он один, если начать разбираться.
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Смотрю ,просто какая то шайка- лейка имени "троянской кобылы",сколько же их ,от имени Украины сдающих Украину...
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Военный встретился с Рубаном под стенами украинского парламента 6 октября во время митинга солдатских матерей, чьи дети находятся в плену. Во время их диалога, он сообщил, что знает, как последний договаривается с боевиками об освобождении АТОшников.
"Кто будет в ДНР сидеть, освободитель? Я все вопросы знаю и сказал бы. ..."Стечкин" где трофейный, подаренный ДНР? Это говорит тот человек, которого ты пропивал вместе с Захарченко в ресторанчике. Ты моим родителям говорил, что я буду сидеть, потому что я это заслужил, и буду сидеть 20 лет по законам ДНР. У них больше чести, чем у тебя. Какая республика?", - сказал Кулиш.
Военный рассказал, что был в плену боевиков год и отлично знает схемы Рубана.
"Он только привозит. Он ни про кого не договаривается", - сказал военный, уточнив, что Рубан в телефонном режиме с Медведчуком получает фамилии тех, кого отдадут террористы.
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А инициативу рубана наверно организовал порошенко?
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А Хуйло, загнанноє в угол, злобно оттягіваєт свой "канец"!
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ДУМА ПРО КОБИЛЯЧУ ТРІЩИНУ
(лист розчарованого народу народному депутату Савченко)
Надю, клянемось, готові спинити ми
скепсис, іронію й жовч,
знов зустрічатимем пивом і квітами -
тільки, будь ласка, помовч!
досить читати з папірчика завчене,
воду із пляшки п'ючи,
ми би ходили з іконами Савченко -
тільки, благаєм, мовчи!
ти ж так незламно мовчала на допитах,
цідячи "Путін хуйло!" -
що тобі, складно платівку застопити,
складно закрити хайло?
що ж ти така на горланні зациклена,
хто ж цю програму заклав?
спробуй словник почитати, для прикладу,
вивчити слово "конклав"...
в карти пограй із сестричкою Вірою,
в нарди або доміно,
тільки не треба народу довірою
мазати ватне лайно!
блог заведи із котами і сіськами -
в коментах вихлюпнеш злість,
тільки з ідеями ліво-таксистськими
більше в ефіри не лізь!
ми тобі, Надю, знайдем нареченого -
все, як і мріяла ти:
альфа-героя, ласкавого й чемного...
спробуй лише не верзти!
щоби в народу надії не танули
й віра дешевим понтам,
дай відпочити своєму фонтанові,
вируби клятий фонтан!
в разі ж, якщо ця вимога завищена
й ти перейшла Рубікон -
йди, дорогенька, в кобилячу тріщину
разом із Медведчуком...
А так за неї переживав...
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Вы бы еще поговорили о Коваленко, Дмитренко и Бабенко...
-
Наш Главный Савченко - Гарант Липецкий...
Вся информация отвлекает от его поделок!
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