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Все про:боевик (17774) заложник (1037) Савченко (2435) Захарченко Александр (129) Плотницкий (147) Рубан Владимир (21) пленные (46)

 Встречу Савченко с Захарченко и Плотницким организовал я, - Рубан

Встреча депутата Надежды Савченко с главарями боевиков Игорем Плотницкий и Александром Захарченко в Минске организовывал руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

Об этом в интервью Громадському рассказал сам Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Савченко хотела присоединиться к процессу освобождения украинских заложников и "увидеть все это изнутри".

"Как только появилась возможность, я организовал встречу в Минске", - Сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной. По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это делать опасно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Тетерук - Савченко на комитете: "Мы боремся не с вами, а с вашей дуростью". ВИДЕО

"Опасным не только с донецкой стороны, а и с нашей. Многие заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней ", - рассказал Рубан.

При этом он добавил, что по его мнению встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.

Также читайте: Савченко никто не уполномочивал вести переговоры с террористами и обнародовать списки пленных, - СБУ

Напомним, что 7 декабря 2016 года народный депутат Надежда Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким. Позже она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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Старый гондон, этот рубан...
Подстилка крембля, как и мразь савченко...
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комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны
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Від ТАКОГО складу Комітету з питань безпеки та оборони - мені особисто якось "не по собі"!
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Тревожно за страну с подобными комитетчиками. Ну и товарисчи во власти повыше - справок на всех не хватит.
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Да уж.... Этим только безопасность страны доверять..... Дурдом на отдыхе.
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А у них такие "умные лица бо им сказали как называется их комитет?Хотя по лице Винника , подозреваю что он знал , а Пашинский скрывал.
А барышню , и дедушку - с органом бабушки оставим за рамками чернил
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в Украине СБУ вообще есть? или они только крышевать и отжиматьбизнес могут И это не вопрос(((
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почему!! еще шоколадная гэбня может контробас перебрасывать и наркотой торговать.
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Вот оно!
А ларчик просто открывался, скольких друзей Савченко еще придется изолировать от гостайны, и какие должности они занимают -представить страшно.
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Простите ,а какая такая должность у Рубана? Шестерка мертвечука и таксист. Фсё.
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Насколько я читать умею- " организовывал руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан"
Думаю не только он один, если начать разбираться.
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И шо ? Этот корпус ряженных имеет доступ к гостайне? Это такой же "офицерский " корпус ,как и ряженые казаки с дона.
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Ну в таком случае имеем еще одного пришибленно- неуполномоченного.
Смотрю ,просто какая то шайка- лейка имени "троянской кобылы",сколько же их ,от имени Украины сдающих Украину...
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Вся функция этого так называемого корпуса - мутить воду и создавать картинку на ватаТВ типа майданов от офицеров.
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Освобожденный из плена террористов боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш публично обвинил руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана в предательстве и сотрудничестве с ДНР.

Военный встретился с Рубаном под стенами украинского парламента 6 октября во время митинга солдатских матерей, чьи дети находятся в плену. Во время их диалога, он сообщил, что знает, как последний договаривается с боевиками об освобождении АТОшников.
"Кто будет в ДНР сидеть, освободитель? Я все вопросы знаю и сказал бы. ..."Стечкин" где трофейный, подаренный ДНР? Это говорит тот человек, которого ты пропивал вместе с Захарченко в ресторанчике. Ты моим родителям говорил, что я буду сидеть, потому что я это заслужил, и буду сидеть 20 лет по законам ДНР. У них больше чести, чем у тебя. Какая республика?", - сказал Кулиш.
Военный рассказал, что был в плену боевиков год и отлично знает схемы Рубана.
"Он только привозит. Он ни про кого не договаривается", - сказал военный, уточнив, что Рубан в телефонном режиме с Медведчуком получает фамилии тех, кого отдадут террористы.


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З яких це пір громадські організації мають доступ до державної таємниці? ОО "Офицерский корпус" = Общественная Организация "Оф.корпус". Ви теж можете заснувати громадську організацію з гучною назвою, знайдіть лишень фінансиста.
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Насколько я понимаю некоторые -Медвейчук, Кучма ...даже подписывают договоры сейчас от имени Украины.
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Когда уже наши украинские войска начнут наступать и выходить на наши границы?
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сразу же после попытки бегства мармеладного цеха.
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Кроме кондитерской темы есть что сказать по существу? Ты видать только на смену заступил и новость про липецк не читал? Спи спокойно,липецка больше нет
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липецк есть, он как и соевый не может не есть.
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сидишь тут варнякаешь на диванi а не у окопi на Донбасi.
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уже даже можно не смотреть коменты -повылазили все .
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Кажуть , шо сильно помогла комусь ця зустріч ідіотів, та ще не розібралися в чому та кому взагалі допомогла.
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Якась херь полная ! Старлей Гарбузюк , назвавший себя с непоймикакогохера генерал - полковником Рубаном , с подачи мертведчука и при помощи непонятной "третьей стороны ", организовал Надьке - Трещине непонятную и никому не впавшую всречу с ззахарасом и другими обдроченцами ? Ничего не перепутала я ? Сюр какой - то .
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А пиар этому ватному мудаку организовал Медведчук
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оказывается, как глубока эта кроличья нора!

А инициативу рубана наверно организовал порошенко?
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Ага. И снова зрада Ты уже этого Порошенко в дожде винить будешь ,когда под него попадешь. Как в том анекдоте. Стоит на одесском пляже антисемит. Подошел к воде и засунул палец в море. Вода холодная. Он резко одернул ногу. - Уууууу!!! Жиды !!! Вот так и ты. Везде Порошенко мерещится. В себе не пробовал разобраться ? Загляни к себе в душу. Увидишь черную пустоту.....
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"Опасным не только с донецкой стороны, а и с нашей. Многие заинтересованы в том, чтобы Савченко была мертвой героиней ", - рассказал Рубан . ??? "Наша" сторона - это кто ?
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Рубан - это "связной" между савченко и мертвейчуком, человеком которого является, и очень мутный тип на самом деле. Он дружен с лугандонскими боевиками, зачем-то поменял фамилию (был Гарбузюк), объявил себя генералом-полковником, являясь старлеем.
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И чем же это ускорило процесс обмена? Что наша сторона подарила сепарам 15 человек, а в ответ тишина?
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Танюшка , привет ! При такому руководству страной ожидать можно чего угодно.
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Привет. Как -то после таких новостей невольно напрашивается вопрос - А у нас вообще СБУ есть и чем они заняты?
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я давно знал, что рубан с федерастами сотрудничает.Там что обмен неравноценный, что заискивающий тон в его общении с опущенцами
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Вооотттт сматрю парад в честь ТРАМПА- ОФУЄТЬ!!!
А Хуйло, загнанноє в угол, злобно оттягіваєт свой "канец"!

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у нас теперь рубан с гадей судьбу Украинцев решают ???/ гадя захотела, я организовал встречу ...Забыли добавить,- с одобрения кремля....
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А какова маманя гади савченко спокойная. Как удав. Раньше думал, что это от величайшего мужества. А она,оказывается, знала больше, чем все украинцы.

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мама как-то на ведьму смахивает да и дочка не далеко ушла - а земельку загребают как орангутанги..
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Встречу организовал Путин. А через Рубана, Медвечука или Порошенку (а то Петя типа не в курсе) он это делает, дело десятое.
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ПЛЯЯЯЯЯ , пофлудю...

ДУМА ПРО КОБИЛЯЧУ ТРІЩИНУ
(лист розчарованого народу народному депутату Савченко)
Надю, клянемось, готові спинити ми
скепсис, іронію й жовч,
знов зустрічатимем пивом і квітами -
тільки, будь ласка, помовч!
досить читати з папірчика завчене,
воду із пляшки п'ючи,
ми би ходили з іконами Савченко -
тільки, благаєм, мовчи!
ти ж так незламно мовчала на допитах,
цідячи "Путін хуйло!" -
що тобі, складно платівку застопити,
складно закрити хайло?
що ж ти така на горланні зациклена,
хто ж цю програму заклав?
спробуй словник почитати, для прикладу,
вивчити слово "конклав"...
в карти пограй із сестричкою Вірою,
в нарди або доміно,
тільки не треба народу довірою
мазати ватне лайно!
блог заведи із котами і сіськами -
в коментах вихлюпнеш злість,
тільки з ідеями ліво-таксистськими
більше в ефіри не лізь!
ми тобі, Надю, знайдем нареченого -
все, як і мріяла ти:
альфа-героя, ласкавого й чемного...
спробуй лише не верзти!
щоби в народу надії не танули
й віра дешевим понтам,
дай відпочити своєму фонтанові,
вируби клятий фонтан!
в разі ж, якщо ця вимога завищена
й ти перейшла Рубікон -
йди, дорогенька, в кобилячу тріщину
разом із Медведчуком...

А так за неї переживав...
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Женераль-Палковник! А Надюха Подженераль-Подпалковник.
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Почему Надюха не сидит до сих пор понятно - политически нецелесообразно и всё такое, а вот почему этот потерпевший разгуливает, ещё и интервью даёт, совершенно непонятно.
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Освобожденный из плена пророссийских боевиков боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш, во время встречи с Владимиром Рубаном, обвинил его в дружбе с боевиками «ДНР».По его словам, Владимир Рубан ничего не решает в обмене пленными, а фамилии тех, кого можно отпускать, сообщает Виктор Медведчук в телефонном режиме."Стечкин" где трофейный, подаренный в "ДНР", где он?", - спрашивает Кулиш у растерянного Рубана."Это говорит тот человек, которого ты (Рубан) пропивал вместе с Захарченко, в ресторанчике. Это факты, факты...", - в сердцах выпаливает боец на путанные оправдания Рубана.
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А в церкве слышу , что при чтении Батюшкой имен(молитвы о здравии) кто-то и за меня молится.Правда не могу вычислить.Хотя приятно.)))
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Хто б сумнівався, що без цього медведчуковського прихвостня обійшлось! Директиви для Гаді д'Арк від облізлого кадебешного провокатора, кума Путіна, теж, напевно, він передає. Відкрито працюють рашистські диверсанти, навіть не ховаються!
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Савченко рассказывала, как ее сестрица в свое время всеми путями пыталась ее освободить и для этого лично вышла на мертвечука. "Сделка с дьяволом", очевидно, что состоялась, теперь, вот, платят сестрички за эту свободу по счетам, выполняя команды этого дьявола и сдавая Украину.

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Какое еще Савченко?
Вы бы еще поговорили о Коваленко, Дмитренко и Бабенко...
-
Наш Главный Савченко - Гарант Липецкий...
Вся информация отвлекает от его поделок!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстречу Савченко с Захарченко и Плотницким организовал я, - Рубан
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