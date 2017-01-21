 Янукович бежал в компании Полежай, Пшонки и Захарченко, - показания охраны

Согласно показаниям сотрудников УДО, которые охраняли Януковича, Украину он покинул 23 февраля 2014 года, в компании Любови Полежай, которую считают его гражданской женой, бывшего Генпрокурора Виктора Пшонки и экс-главы МВД Виталия Захарченко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который присутствовал на заседании суда.
Из Киева Янукович вылетел на вертолете. Для отвлечения внимания также был запущен президентский автомобильный кортеж.
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"Приблизно о 23 годині 21.02.2014 р. я почув по радіозв'язку, що Янукович вилетів із Межигір'я в невідомому мені напрямку. Приблизно у 00:00 я отримав вказівку виїхати до Харкова у складі передової групи. Разом із нами виїхали і інші автомобілі, але ми виїжджали не разом, кожен автомобіль окремо. Зустрілись на 110 км траси Київ-Харків на заправці. І вже після разом рушили до Харкова. В місто приїхали приблизно о 10 годині 22.02.14. До обласної адміністрації, де я мимохідь побачив Януковича. Там він дав інтерв'ю журналістам і збирався відвідати харківський з'їзд Партії регіонів. Але з невідомих мені причин він туди не потрапив", - сообщил один из сотрудников госохраны.
Вероятно, речь идет об этом интервью.
"Приблизно о 15 годині ми виїхали в аеропорт міста Харкова, там на нас вже чекало 2 вертольоти Agusta. Начальник Кобзар дав вказівку завантажуватись до вертольотів. В один з них сів Янукович, Полежай та інші особи. Напрямок польоту мені був невідомий. Під час польоту я дізнався, що диспетчер "Украероруху" надав наказ повернутися до аеропорту Харкова, посилаючись на наказ Турчинова. Пілот повідомив, що нам не вистачить пального для повернення і було вирішено здійснити посадку у місті Донецьк. Після приземлення приблизно о 16:30 Кобзар надав вказівку перевантажити речі до 2 інших літаків типу фалькон. Ми перевантажили речі. Приблизно через 10-15 хвилин до нас наблизились озброєнні люди, які представились прикордонниками і повідомили, що не дозволять здійснити виліт літака", - отметил представитель охраны.
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Это единственный инцидент о котором рассказывает свидетель. Упоминаний об обстреле кортежа, о котором Янукович заявил в харьковском интервью, и позже во время допроса, нет.
"Після цього Янукович пересів з літака до автомобіля, який поїхав разом з Полежай. Пізніше, десь о 18 годині ми приїхали до великого приватного будинку, де вже перебував Янукович, на мою думку цей будинок належав Ахметову", - говорит сотрудник УДО.
Далее из показаний следует, что из Запорожской области в Крым Януковича вывозил российский спецназ. На полуострове Януковича уже ждали Пшонка и Захарченко.
"Хочу зазначити, що перед виїздом Кобзар наказав усім здати мобільні телефони. Приблизно о 2 годині 23. 02.14 ми виїхали у поле. Біля міста Бердянськ. Побачили світло фар автомобілів, три вертольоти, бортові номери не бачив, лише розгледів червону зірку на одному з них. Кобзар надав наказ завантажитись до цих вертольотів. Політ тривав приблизно годину і ми здійснили приземлення на невідомий мені аеродром. Вивантажили речі. Та невідомі чоловіки, як потім з'ясувалось російські військові, відвезли нас відпочити у вагончик неподалік злітної смуги. Там ми трохи перепочили до ранку. Вранці нам повідомили, що треба збиратися. Ми під'їхали до літаку типу АН-26. На борту літака вже знаходився Янукович, Полежай, Захарченко, Пшонка, Кобзар і невідома група осіб. 10 озброєних чоловіків", - отметил представитель госохраны.
Из Крыма Янукович с соратниками вылетели в Россию, но затем борт зачем-то вернулся обратно в Крым. Возможно, "семью" Янукович оставил в РФ, а в Крым вернулся уже один с охраной, так как фамилии Полежай, Пшонка и Захарченко свидетель больше не упоминает.
"Ми вилетіли у невідомому мені напрямку. Прилетіли до невстановленого аеродрому. На технічному транспорті були присутні написи "АНАПА". Що дає мені змогу стверджувати, що аеродром знаходився у місті Анапа РФ. Приблизно через півтори години ми перевантажили речі на інший літак та вилетіли. Після приземлення на інший аеродром, на якому теж були російські військові, ми переспіли у автомобілі і вирушили у невідомому напрямку. Через деякий час я зрозумів, що ми в Криму. Приблизно о 22 годині ми вирушили у Севастополь. І, як я зрозумів, заїхали на територію військової частини РФ. На території частини ми вишукались. Янукович запропонував тим хто хоче рушити з ним. Передав заяву про відмову державної охорони комусь з охоронців. Ті хто захотів їхати з Януковичем - вирушили з ним, перед тим написавши заяву про звільнення зі служби безпеки президента і здавши зброю", - рассказал свидетель.
Напомним, Янукович скрывается на территории России с конца февраля 2014 года. 3 октября 2014 года советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что президент России Владимир Путин отдельным секретным указом предоставил российское гражданство беглому экс-президенту Украины Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и экс-генпрокурору Виктору Пшонке.
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Тут Гранд-Патриота агенты Кремля на бизнес кинули!!!
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ЛОВИТЬ НЕКОМУ БУДЕТ !
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Порошенко не думает о своих детях. Думает всё тут купил и всё у него под контролем... Но на Небесах не купит. Распалата для шоколадного вора будет возможно хуже чем для вора Януковича.
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Кстати, за это богохульство, в любом случае, он будет покаран Богом.
Янукович так же рисовал иконки со своим изображением... Это два одинаковых дауна, даже не понимают, что творят.
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В итоге, уже один, захотевший возвысится над народом, был опущен. Теперь другой, пытающийся возвысится, обязательно будет унижен Богом.
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я вірю в карму- не в цьому житті, так в іншому заплатить покруч
хоча в цьому набагато було б приємніше))), як по мені
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Кий, Щек, Хорив і Либідь дали драпака з заснованого ними міста...
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1. Чьи вертолёты подобрали "влюблённых" и сопровождающих возле Бердянска? Вертолёты армии РФ?
2. Куда приземлились вертолёты, чтобы пересесть на АН-26? В Бельбек (аэропорт Севастополя)?
3. Почему напрямую не полетели в ту же Анапу?
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папередниковнаступников - эти на страусах драпать будут пробовать.
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Неплохо Этот Маршрут и интервью разместить на английском в СМИ
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Время упущено, кто-то ему помог уйти от ответственности.
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Но вот нынишним вспоминать Януковича уже как минимум не гоже - 2 года прошло!!!
Или пускай дуют к другу в Ростов, или пускай работать начинают на благо Родине!
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Ющенко ето была ошибка в том плане,
что он по пчёлам, не по государству он.
но кучме и ко с зятем давно пора было валить.
Ошибка в персоналии короче, а направление правильное было.
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не мне выбирать, не мне давать советы.
но я бы за него проголосовал.
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пиздолета мав?
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https://www.youtube.com/watch?v=Nza4y97G7RE
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Однако вскоре стало ясно, что бежать из страны не удастся, поскольку в воздух были подняты перехватчики-истребители. Пилот вертолёта высадил супругов Чаушеску неподалёку от города Тырговиште, где они захватили один попутный автомобиль, приказав водителю ехать вперёд. Они добрались до Тырговиште, где их ждал отнюдь не радушный приём - рабочие местного предприятия встретили их машину градом камней, а в здание местного комитета партии их не пустили. В тот же день вечером президентская чета была задержана военными.
Далее, чета Чаушеску была расстреляна румынскими солдатами у стены казармы в Тырговиште.
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І цей скоро, дай боже
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С 1940 года Батиста был кубинским президентом. Когда революционеры под предводительством Фиделя Кастро и Че Гевары вошли в столицу, Батиста скрылся в Доминикане, а в последствии переехал в Португалию...
Фульхенсио Батиста(Куба)
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