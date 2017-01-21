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 Янукович бежал в компании Полежай, Пшонки и Захарченко, - показания охраны

Сегодня в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело по обвинению в госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, зачитали протоколы опроса свидетелей.

Согласно показаниям сотрудников УДО, которые охраняли Януковича, Украину он покинул 23 февраля 2014 года, в компании Любови Полежай, которую считают его гражданской женой, бывшего Генпрокурора Виктора Пшонки и экс-главы МВД Виталия Захарченко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который присутствовал на заседании суда.

Из Киева Янукович вылетел на вертолете. Для отвлечения внимания также был запущен президентский автомобильный кортеж.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Путин признал, что помог Януковичу бежать в Россию. ВИДЕО

"Приблизно о 23 годині 21.02.2014 р. я почув по радіозв'язку, що Янукович вилетів із Межигір'я в невідомому мені напрямку. Приблизно у 00:00 я отримав вказівку виїхати до Харкова у складі передової групи. Разом із нами виїхали і інші автомобілі, але ми виїжджали не разом, кожен автомобіль окремо. Зустрілись на 110 км траси Київ-Харків на заправці. І вже після разом рушили до Харкова. В місто приїхали приблизно о 10 годині 22.02.14. До обласної адміністрації, де я мимохідь побачив Януковича. Там він дав інтерв'ю журналістам і збирався відвідати харківський з'їзд Партії регіонів. Але з невідомих мені причин він туди не потрапив", - сообщил один из сотрудников госохраны.

Вероятно, речь идет об этом интервью.

"Приблизно о 15 годині ми виїхали в аеропорт міста Харкова, там на нас вже чекало 2 вертольоти Agusta. Начальник Кобзар дав вказівку завантажуватись до вертольотів. В один з них сів Янукович, Полежай та інші особи. Напрямок польоту мені був невідомий. Під час польоту я дізнався, що диспетчер "Украероруху" надав наказ повернутися до аеропорту Харкова, посилаючись на наказ Турчинова. Пілот повідомив, що нам не вистачить пального для повернення і було вирішено здійснити посадку у місті Донецьк. Після приземлення приблизно о 16:30 Кобзар надав вказівку перевантажити речі до 2 інших літаків типу фалькон. Ми перевантажили речі. Приблизно через 10-15 хвилин до нас наблизились озброєнні люди, які представились прикордонниками і повідомили, що не дозволять здійснити виліт літака", - отметил представитель охраны.

Смотрите также: "Нас ждали в засаде вооруженные автоматами люди. И два крупнокалиберных пулемета", - Янукович не смог вспомнить, как бежал в Россию. ВИДЕО

Это единственный инцидент о котором рассказывает свидетель. Упоминаний об обстреле кортежа, о котором Янукович заявил в харьковском интервью, и позже во время допроса, нет.

"Після цього Янукович пересів з літака до автомобіля, який поїхав разом з Полежай. Пізніше, десь о 18 годині ми приїхали до великого приватного будинку, де вже перебував Янукович, на мою думку цей будинок належав Ахметову", - говорит сотрудник УДО.

Далее из показаний следует, что из Запорожской области в Крым Януковича вывозил российский спецназ. На полуострове Януковича уже ждали Пшонка и Захарченко.

"Хочу зазначити, що перед виїздом Кобзар наказав усім здати мобільні телефони. Приблизно о 2 годині 23. 02.14 ми виїхали у поле. Біля міста Бердянськ. Побачили світло фар автомобілів, три вертольоти, бортові номери не бачив, лише розгледів червону зірку на одному з них. Кобзар надав наказ завантажитись до цих вертольотів. Політ тривав приблизно годину і ми здійснили приземлення на невідомий мені аеродром. Вивантажили речі. Та невідомі чоловіки, як потім з'ясувалось російські військові, відвезли нас відпочити у вагончик неподалік злітної смуги. Там ми трохи перепочили до ранку. Вранці нам повідомили, що треба збиратися. Ми під'їхали до літаку типу АН-26. На борту літака вже знаходився Янукович, Полежай, Захарченко, Пшонка, Кобзар і невідома група осіб. 10 озброєних чоловіків", - отметил представитель госохраны.

Смотрите также: Янукович обвинил Турчинова в покушении на его жизнь. ВИДЕО

Из Крыма Янукович с соратниками вылетели в Россию, но затем борт зачем-то вернулся обратно в Крым. Возможно, "семью" Янукович оставил в РФ, а в Крым вернулся уже один с охраной, так как фамилии Полежай, Пшонка и Захарченко свидетель больше не упоминает.

"Ми вилетіли у невідомому мені напрямку. Прилетіли до невстановленого аеродрому. На технічному транспорті були присутні написи "АНАПА". Що дає мені змогу стверджувати, що аеродром знаходився у місті Анапа РФ. Приблизно через півтори години ми перевантажили речі на інший літак та вилетіли. Після приземлення на інший аеродром, на якому теж були російські військові, ми переспіли у автомобілі і вирушили у невідомому напрямку. Через деякий час я зрозумів, що ми в Криму. Приблизно о 22 годині ми вирушили у Севастополь. І, як я зрозумів, заїхали на територію військової частини РФ. На території частини ми вишукались. Янукович запропонував тим хто хоче рушити з ним. Передав заяву про відмову державної охорони комусь з охоронців. Ті хто захотів їхати з Януковичем - вирушили з ним, перед тим написавши заяву про звільнення зі служби безпеки президента і здавши зброю", - рассказал свидетель.

Напомним, Янукович скрывается на территории России с конца февраля 2014 года. 3 октября 2014 года советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что президент России Владимир Путин отдельным секретным указом предоставил российское гражданство беглому экс-президенту Украины Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и экс-генпрокурору Виктору Пшонке.



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Какой еще Янукович.
Тут Гранд-Патриота агенты Кремля на бизнес кинули!!!
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Ошибки с бегством ворья больше не повторятся. Будут казнить. Порошенко знает это.
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Скажу Вам сэр так , что лучших убили на фронтах и в первую очередь в донецком аэропорту !!!! ПОЭТОМУ , КАК ВЫ ГОВОРИТЕ : "Ошибки с бегством ворья больше не повторятся. Будут казнить. Порошенко знает это." , БУДЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ЛЕГКО , ИБО ЛУЧШИХ СЫНОВЕЙ УКРАИНЫ УБИЛИ !(
ЛОВИТЬ НЕКОМУ БУДЕТ !
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Есть суд Божий. Подонок Янукович лишился уже одного сына. Аналогично это его шестёрка Анна Герман лишилась своих двоих детей, когда прислуживала Овощу. итд...
Порошенко не думает о своих детях. Думает всё тут купил и всё у него под контролем... Но на Небесах не купит. Распалата для шоколадного вора будет возможно хуже чем для вора Януковича.
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Меня "возможно" не удовлетворит! Надо, чтоб уж - наверняка!!!
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Віхтор Федорович Порошенко - Бог! Йому можна. Ну і друзям трошки дозволити...
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Порошенко изобразил себя и свою семью в виде святых на фресках в своём личном храме...
Кстати, за это богохульство, в любом случае, он будет покаран Богом.
Янукович так же рисовал иконки со своим изображением... Это два одинаковых дауна, даже не понимают, что творят.

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Ранее вор Янукович, а теперь вор Порошенко возомнили себя чуть ли не богами. Воровали и вытворяли, как хотели. Унижали народ, считая его быдлом.
В итоге, уже один, захотевший возвысится над народом, был опущен. Теперь другой, пытающийся возвысится, обязательно будет унижен Богом.
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вони в іншого бога вірять і певні що той їх захистить
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Они верят в деньги. Это их бог... Но кара не избежна за это.
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хто зна, може й так
я вірю в карму- не в цьому житті, так в іншому заплатить покруч

хоча в цьому набагато було б приємніше))), як по мені
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глупость пишите..поверьте если б все лучшие были в аэропорту, этот аэропорт был бы размером с донецкую область..да там было много хороших достойных людей большая часть их которых вернулась целыми и не невредимыми но это далеко не все..
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Да вот всё-таки бздю ... , а как только дело коснётся , все начнут бздетьс ...)))))
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убийство Януковича былоб огромной ошибкой..этот урод стал бы настоящим символом, для пятой колоны..а так он как был уродам так им и остался..и каждый раз это доказывает появляясь на публике..
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може й так, але Барига не був ви такий ненажерливий
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Янукович бежал в компании Полежай, Пшонки и Захарченко, - показания охраны



Кий, Щек, Хорив і Либідь дали драпака з заснованого ними міста...
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Потому, что рыги и дальше при власти и своих не сдают.

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А в каком месте показаний охранника упоминается про пулеметы? Ну, те самые, из которых кортеж Овоща (по его же словам) расстреливали
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Там кулемет був в 5 кілометрах від Яника , просто у страха очі великі
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а смысл махать руками после драки?выпустили а теперь имитируют работу?сделайте как Скорцени или Моссад! выекрадите привезите и тогда сможете что то предьявлять!А так это лапша на уши народа!
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Коляску приделывать надо - ещё одна туша добавляется.
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Ты своим ходом пойдёшь. Как и остальные шавки на картинке.
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Мне и дома хорошо. А ты на том мотыке место забронировало ?
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Вопросы возникли:
1. Чьи вертолёты подобрали "влюблённых" и сопровождающих возле Бердянска? Вертолёты армии РФ?

2. Куда приземлились вертолёты, чтобы пересесть на АН-26? В Бельбек (аэропорт Севастополя)?
3. Почему напрямую не полетели в ту же Анапу?
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тогда еще пво в крыму было наше, и свободно могли пенькобежца увалить. Но засцали или не получили приказа от пастера - шланга.
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Во как о Януковиче вовремя вспомнили...ну никак не тогда, когда Путин кинул "дающего агрессорам по зубам"
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А if это ты этих двоих имбицилов с большой буквы пишешь? Украинцы такого не делают.
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Та панятна....Слинял с гаремом...а че страусов не забрал???
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Для папередников наступников - эти на страусах драпать будут пробовать.
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Спокойно друзья,скоро нынешние побегут а вот убегут или нет ,будет зависеть от нас !!!
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Какое количество вассалов в мире рашка вывозила к себе, шоб лишнего не говорили? Это наверно первое свидетельство, как раша увозит их с территорий других государств.
Неплохо Этот Маршрут и интервью разместить на английском в СМИ
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Любой адекватный человек поймет, что с Януковича уже ну ничего не возьмешь.
Время упущено, кто-то ему помог уйти от ответственности.
-
Но вот нынишним вспоминать Януковича уже как минимум не гоже - 2 года прошло!!!
Или пускай дуют к другу в Ростов, или пускай работать начинают на благо Родине!
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Все это уже ясно но есть то во что страшно вдуматься " вывез Русский спецназ" на территории государства спокойно работают спецслужбы другого государства - генерал армии Украинской армии гражданин РФ - где мы упустили ту черту ?!
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ну тогда уже лучше 1752 или каком там переяславская рада была..но в действительности мы этот момент упустили в 2006..так званым универсалом Ющенко & ПР..
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чисто мое мнение,
Ющенко ето была ошибка в том плане,
что он по пчёлам, не по государству он.
но кучме и ко с зятем давно пора было валить.
Ошибка в персоналии короче, а направление правильное было.
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и ещё - вы недооцениваете пастора, мне кажется.
не мне выбирать, не мне давать советы.
но я бы за него проголосовал.
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У нас что, была граница с Крымом? Может не стоит забывать, что там 20000 архаровцев базировалась?
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Вы прочитайте еще раз что я написала в спокойном тоне- это не выяснение это я и сама знаю -(мы это все уже упустили как и то что было разрешен контракт с черноморским флотом((((
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нет. он по старой легитимной привычке носил заточку из ложки в носке.
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22 декабря 1989г. в 12:06 Чаушеску вместе с женой, двумя соратниками и двумя агентами Секуритате бежал из Бухареста, с крыши здания ЦК, на вертолёте.
Однако вскоре стало ясно, что бежать из страны не удастся, поскольку в воздух были подняты перехватчики-истребители. Пилот вертолёта высадил супругов Чаушеску неподалёку от города Тырговиште, где они захватили один попутный автомобиль, приказав водителю ехать вперёд. Они добрались до Тырговиште, где их ждал отнюдь не радушный приём - рабочие местного предприятия встретили их машину градом камней, а в здание местного комитета партии их не пустили. В тот же день вечером президентская чета была задержана военными.

Далее, чета Чаушеску была расстреляна румынскими солдатами у стены казармы в Тырговиште.

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Через 3 дні справедливий вирок і скаженого пса стратили за рішенням військвого трибуналу, тобто через 10 днів після початку революції. Нам би так.
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Повтікали як щури, пєціни колишні однопартійці

І цей скоро, дай боже
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Вспоминая историю

С 1940 года Батиста был кубинским президентом. Когда революционеры под предводительством Фиделя Кастро и Че Гевары вошли в столицу, Батиста скрылся в Доминикане, а в последствии переехал в Португалию...

Фульхенсио Батиста(Куба)

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он туда и не побежит. Он будет пытаться сбежать в землю обетованную.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнукович бежал в компании Полежай, Пшонки и Захарченко, - показания охраны
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