 Судебный процесс по делу о госизмене Януковича начнется в феврале, - Луценко

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя решение Печерского районного суда Киева, который сегодня, 20 января, разрешил заочно судить Януковича, передает Цензор.НЕТ.
"Йесссс! Мы сделали это. Печерский суд дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене беглого Януковича!! В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неоспоримых доказательств будет просить наказание для предателя", - отметил Луценко.
Он также выразил благодарность судье и прокурорам, "которые в ходе 15-часового заседания работали на Закон и Справедливость".
Напомним, сегодня, 20 января, Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре заочно судить беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.
Ранее прокуратура попросила Печерский райсуд Киева разрешить процедуру заочного расследования по делу Януковича, так как беглый экс-президент находится в розыске. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание.
28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
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