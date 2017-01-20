 По делам, связанным с арестом счетов бывших украинских чиновников, продолжается досудебное расследование, - прокуратура Латвии

Об этом сообщила пресс-секретарь латвийской Генпрокуратуры Кристина Сутугина, отвечая на соответствующие запросы Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины будет осуществляться в виде обмена информацией, координации направления расследования и действий в рамках уголовных процессов. Что касается дел, связанных с арестованными счетами бывших украинских высокопоставленных должностных лиц, то по ним продолжается досудебное расследование", - заявила Сутугина.
Представитель Генпрокуратуры Латвии также отметила, что во взаимодействии Генпрокуратур Латвии и Украины "обмен информацией улучшился".
Напоминаем, что 13 января в Риге находилась с официальным визитом делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с Юрием Луценко.
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