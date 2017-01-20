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 Протесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 95 человек арестованы. ФОТОрепортаж

В пятницу во время инаугурации президента США Дональда Трампа, активисты в черной одежде разбили витрины магазинов и перекрыли движение в Вашингтоне, после чего завязалась драка с полицией.

Несколько сотен человек, часть из которых были в масках, прошли маршем через центр города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Они использовали молотки чтобы откалывать части мостовой, которые в дальнейшем использовали для того, чтобы разбить окна отделения Банка Америки и ресторана быстрого питания Макдональдс - символов американской капиталистической системы.

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Несколько групп протестующих в разных частях города скандировали лозунги против Трампа и несли плакаты с надписями: "Вернем расистам страх", обыграв таким образом слоган Нью-йоркского бизнесмена ставшего политиком который гласил: "Вернем Америке былое величие". Полиция задержала несколько десятков протестующих по обвинению в массовых беспорядках.

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Полиция сообщила что 95 участников протестов были арестованы

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Полиция сообщила что двое офицеров были легко ранены протестующими, которые оказали сопротивление при аресте.

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ФОТО: Reuters
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Бьют активистов, а наши державные мужи молчат, это же не демократично, когда протестующих задерживают, да? Может надо поехать и поддержать, как Нуланд, например? Или, когда выгодно можно и промолчать?
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А че,Ирка Геращенко им там пампушки пускай раздает.
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Кажись Янукович может скоро принимать парад на Крещатике.
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Макдональдс символ американской капиталистической системы .
Комуняки что ли разбушевались ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПротесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 95 человек арестованы. ФОТОрепортаж
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