 Протесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 95 человек арестованы. ФОТОрепортаж

Несколько сотен человек, часть из которых были в масках, прошли маршем через центр города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Они использовали молотки чтобы откалывать части мостовой, которые в дальнейшем использовали для того, чтобы разбить окна отделения Банка Америки и ресторана быстрого питания Макдональдс - символов американской капиталистической системы.
Несколько групп протестующих в разных частях города скандировали лозунги против Трампа и несли плакаты с надписями: "Вернем расистам страх", обыграв таким образом слоган Нью-йоркского бизнесмена ставшего политиком который гласил: "Вернем Америке былое величие". Полиция задержала несколько десятков протестующих по обвинению в массовых беспорядках.
Полиция сообщила что 95 участников протестов были арестованы
Полиция сообщила что двое офицеров были легко ранены протестующими, которые оказали сопротивление при аресте.
ФОТО: Reuters
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Комуняки что ли разбушевались ?
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