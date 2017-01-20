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 Протесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 90 человек арестованы, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. ФОТОрепортаж

В пятницу во время инаугурации президента США Дональда Трампа, активисты в черной одежде разбили витрины магазинов и перекрыли движение в Вашингтоне, после чего завязалась драка с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Около 500 человек, часть из которых были в масках, прошли маршем через центр города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Они использовали молотки чтобы откалывать части мостовой, которые в дальнейшем использовали для того, чтобы разбить окна отделения Банка Америки и ресторана быстрого питания Макдональдс - символов американской капиталистической системы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)

Несколько групп протестующих в разных частях города скандировали лозунги против Трампа и несли плакаты с надписями: "Вернем расистам страх", обыграв таким образом слоган Нью-йоркского бизнесмена ставшего политиком который гласил: "Вернем Америке былое величие". Инцидент произошел в двух с половиной километрах от Капитолия за полтора часа до того как Трамп был приведен к присяге. Полиция задержала несколько десятков протестующих по обвинению в массовых беспорядках.

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После церемонии инаугурации Трампа, группа митингующих состоящая из нескольких сотен человек попыталась убедить правоохранителей отпустить задержанных. Эта попытка в последствии переросла в столкновения: протестующие начали забрасывать полицейских бутылками и камнями. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Смотрите также: "Встречайте первую леди!", - откровенные фотографии обнаженной Меланьи Трамп. ФОТОрепортаж

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CNN сообщил что 90 человек были арестованы.

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Полиция сообщила что двое офицеров были легко ранены протестующими, которые оказали сопротивление при аресте.

Также читайте: Трамп обещает искоренить "радикальный исламистский терроризм"
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Смотрите также: Байден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО

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ФОТО: Reuters
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Да уж,,,, А у нас только солдатик в обморок упал....
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Майдан в США, который пророчил хутлер не удался.
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«Черный» день для RT: Демарш трех сервисов и «недружественные» запросы от американских СМИ

Сегодняшний день для крупнейшего зарубежного вещателя Кремля - телеканала Russia Today - был омрачен серией крупных демаршей со стороны социальных сервисов, а также ряда американских СМИ, как следует из объяснения руководства RT. Сначала "фи" сказал Facebook, отключив для RT возможность публиковать посты на англоязычной странице до вечера субботы. Параллельно администрация Youtube отправила в RT запрос о том, не сотрудничает ли канал с лицами, находящимися под санкциями. Теперь выясняется, что от сотрудничества с прокремлевским телеизданием отказался еще и мировой аналитический сервис Dataminr, который отслеживает публикации в Twitter, поставляя их специально для СМИ: сообщается, что он без предварительного уведомления отключил RT от своих услуг, сославшись при этом на "пересмотр принципов работы компании с государственными СМИ".
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протестуют нищеброды и черные. Обама сделал для них бесплатную медицину (ну почти бесплатную). Зато средний класс теперь платит за медстраховки и услуги, в совокупности, в двое больше. Трамп хочет отменить Obamacare чтобы поддержать работающих американцев
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Всё что говорит Трамп является ложью. После выборов мы уже узнали и о том, что широко разрекламированный запрет на въезд мусульманам в США будет на самом деле вовсе не запрет, и что строительство стены на границе с Мексикой все же будут финансировать американские налогоплательщики, а не Мексика, как он обещал. И еще до выборов мы знали, что хотя Трамп является яростным критиком Obamacare, тем не менее, раньше (и даже уже во время предвыборной кампании) он вполне публично поддерживал многие аспекты, как выражаются консерваторы, "социализированной медицины", то есть по сути выступал как идейный сторонник Obamacare.

https://www.youtube.com/watch?v=MyFeNEbn2es
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это плохо? что медицина бесплатная? пусть средние не жрут столько... все имеют право на нормальное медобслуживание, если деньги в стране есть...
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Зато у нас хотят эту систему страхования внедрить. Это я бедная,худенькая блондинка должна за несколько бомжей платить свои кровно тяжелым трудом заработаные денежки платить ?
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Да,слабо,это мы украинцы крутые можем если че дать пинка Президенту а у американцев писюн тоненький против нашего.
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Почему молчит мировая общественность. применение силы против мирных демонстрантов недопустима
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(всё что делает США - по умолчанию считается в мире правильным, но для других может быть не допустимым)
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Хочу в Америку !!!!!!!!!!!!!! Мне 25 и может тоже подцеплю себе какого то Трампика и поимею шанс стать первой леди...шучу ,кому я нафиг нужна то,разве на ночь...
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Ага,только замуж никто не хочет взять,все хотят одного,поматрасить да бросить...
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А почему у нас не хотят узаконить проституцию,вот бы бюджет дополнительно несколько миллиардов гривен поимел.Хотя...
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Короче что копченный наворотил,рыжий усе переставит назад.Трам хоть в летах но девок любит ,во жена какая,на меня чем то схожая.
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Проблема русских в том - что большинство их сбережений - в долларах США...
как ни парадоксально - если завтра США исчезнет - русские станут нищебродами...
Вот от этого меркантильного интереса и рождается любовь русских к Трампу...
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Глупость постишь. У меня тоже сбережение в долларах, и у все, кого я знаю. Согласно твоей логике мы должны молиться на трампа
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Медицина,это очень тонкая сфера и реформы сперва чем делать надо хорошо продумать и проанализировать ибо это жизнь миллионов людей.
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Вооо ммллляяя!!! Бухаю віскі(своє) на на кухні с "Андрюшей" і дивлюся 5-й "анал" з Тарасиком- ПРоститут!
На кухні аналогове ТВ...... Т2 і інших кімнатах...
А чого дивлюся- ТРАМПА -показують не ссикун, проходе вулицями і трам-па-пам!
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Хипстеры, нигеры, латиносы... Ай как не хочется слезать с пособий.
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Оказывается, в московском районе Юрово нет ни газа, ни света, ни канализации. Не нужно даже ехать за МКАД. Скрепно, попы освящают говновозки
http://echo.msk.ru/blog/minkin/1913140-echo/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПротесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 90 человек арестованы, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. ФОТОрепортаж
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