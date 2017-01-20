 Протесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 90 человек арестованы, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. ФОТОрепортаж

Около 500 человек, часть из которых были в масках, прошли маршем через центр города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Они использовали молотки чтобы откалывать части мостовой, которые в дальнейшем использовали для того, чтобы разбить окна отделения Банка Америки и ресторана быстрого питания Макдональдс - символов американской капиталистической системы.
Несколько групп протестующих в разных частях города скандировали лозунги против Трампа и несли плакаты с надписями: "Вернем расистам страх", обыграв таким образом слоган Нью-йоркского бизнесмена ставшего политиком который гласил: "Вернем Америке былое величие". Инцидент произошел в двух с половиной километрах от Капитолия за полтора часа до того как Трамп был приведен к присяге. Полиция задержала несколько десятков протестующих по обвинению в массовых беспорядках.
После церемонии инаугурации Трампа, группа митингующих состоящая из нескольких сотен человек попыталась убедить правоохранителей отпустить задержанных. Эта попытка в последствии переросла в столкновения: протестующие начали забрасывать полицейских бутылками и камнями. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
CNN сообщил что 90 человек были арестованы.
Полиция сообщила что двое офицеров были легко ранены протестующими, которые оказали сопротивление при аресте.
ФОТО: Reuters
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Сегодняшний день для крупнейшего зарубежного вещателя Кремля - телеканала Russia Today - был омрачен серией крупных демаршей со стороны социальных сервисов, а также ряда американских СМИ, как следует из объяснения руководства RT. Сначала "фи" сказал Facebook, отключив для RT возможность публиковать посты на англоязычной странице до вечера субботы. Параллельно администрация Youtube отправила в RT запрос о том, не сотрудничает ли канал с лицами, находящимися под санкциями. Теперь выясняется, что от сотрудничества с прокремлевским телеизданием отказался еще и мировой аналитический сервис Dataminr, который отслеживает публикации в Twitter, поставляя их специально для СМИ: сообщается, что он без предварительного уведомления отключил RT от своих услуг, сославшись при этом на "пересмотр принципов работы компании с государственными СМИ".
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https://www.youtube.com/watch?v=MyFeNEbn2es
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http://heavy.com/news/2017/01/donald-trump-inauguration-protest-protests-washington-dc-women-march-hollywood-celebrities-which-will-attend-katy-perry-cher-amy-schumer/
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как ни парадоксально - если завтра США исчезнет - русские станут нищебродами...
Вот от этого меркантильного интереса и рождается любовь русских к Трампу...
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На кухні аналогове ТВ...... Т2 і інших кімнатах...
А чого дивлюся- ТРАМПА -показують не ссикун, проходе вулицями і трам-па-пам!
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https://www.youtube.com/watch?v=uowj_Lt-HMk
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http://echo.msk.ru/blog/minkin/1913140-echo/
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