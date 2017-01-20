 Трамп обещает искоренить "радикальный исламистский терроризм"

Об этом он заявил 20 января во своей первой речи после принятия президентской присяги в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
"Мы усилим старых союзников и сформируем новых, а также объединим цивилизованный мир против радикального исламистского терроризма, который мы полностью искореним. Опорой нашей политики станет преданность США, а через нашу преданность нашей стране, мы сформируем преданность каждому", - заявил Трамп.
Напомним, сегодня состоялось торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.
В Вашингтон прибыли около 900 000 человек, часть из них протестует против избрания Трампа.
В городе усилены меры безопасности.
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Раисия такая большая страна, и так много в и на ней женщин с разной социальной ответственностью, а их президент живёт с собаками. Совпадение? Как думаете?
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Где-то на Саратове две минуты назад был обоссан первый подъезд
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Горіть у пеклі, москалі!
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Кто удаляет? Неужели кацапы затесались?
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Хочешь искоренить - уничтожь корень, а остальное со временем само завянет...
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Жестокой аналитической и неполиткорректной ПРАВДЫ пост.
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Надеюсь, мой прогноз не сбудется, т.к. украинцы с бамбасским электоратом "путинввидивайска" застрянут в болоте хаоса и неопределённости.
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Зарабатывайте толику шмарию денежки и дальше, пуская слюни от его высеров.
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