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Все про:США (11733) терроризм (19682) Трамп (512)

 Трамп обещает искоренить "радикальный исламистский терроризм"

Официально вступивший в должность Президент США Дональд Трамп обещает "искоренить радикальный исламистский терроризм".

Об этом он заявил 20 января во своей первой речи после принятия президентской присяги в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"Мы усилим старых союзников и сформируем новых, а также объединим цивилизованный мир против радикального исламистского терроризма, который мы полностью искореним. Опорой нашей политики станет преданность США, а через нашу преданность нашей стране, мы сформируем преданность каждому", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

Напомним, сегодня состоялось торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.

В Вашингтон прибыли около 900 000 человек, часть из них протестует против избрания Трампа.

В городе усилены меры безопасности.
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с точностью наоборот: с хуйлом он собирается "сотрудничать в борьбе с ИГИЛ"
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ОФФТОП!
Раисия такая большая страна, и так много в и на ней женщин с разной социальной ответственностью, а их президент живёт с собаками. Совпадение? Как думаете?
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а читается как "дедушка с низкой социальной ответственностью", то бишь - хуйло...
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ТРЄМПЄЛЬ - неведись на поводку утомльоних баяришніком


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Волшебник Изумрудного города)) Надеюсь ему хватит денег купить всему населению зеленые очки))
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тадаканешна. искоренить, ишчёудумал. - Хуйло напряХся...
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Супермен пришел к власти в США, капитан Америка
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Ещё и дня не прошло, а Трамп уже начал унижать московитов.
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ой и ловкий же он парень!...Обама бы подумал сначала, а уже потом стрелял...))
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Сегодня Обама передал мне все схемы мокшанских подъездов и коды домофонов.

Где-то на Саратове две минуты назад был обоссан первый подъезд
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Добраніч, Українці! Миру та злагоди нам!
Горіть у пеклі, москалі!
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Начнет с Исламского,но скоро переключится на российский терроризм.
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а говорил что Америка не будет никуда лезть а только в пределах своих границ, что не будут армии чужие спонсировать, не удивляет фуфло оно и сразу видно было что фуфло, наверное правда что говорят что в Америке скоро будет серьёзный кризис, очень серьёзный будет бардак, кстати а что там развитые страны не принимают ли случайно последнее время меры по усилению нац. валют , хотя как разница Украине это не поможет
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отстань скучный, забирай другого клоуна TaT'ana и прочих, и чтобы я тебя больше не видела, а если не закроешься по хорошему, буду принимать меры а что делать? мне надоедают тормоза такие быстро
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А у них нет национальных валют. Зато есть Евро которое непонятно кому принадлежит. И которое никто не будет укреплять
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есть у них валюты свои, есть и евро
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как будто я это придумала, ( я просто читала что-то там про ситуацию в мире
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боюсь потому что это отразится на Украине, если б у нас была бы сильная и самостоятельная экономика то ладно б
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Говорят, что дурак думкою (мыслью) богатеет. А тебе кацапенок и этого не дано - единственная извилина и та выпрямилась. Так что ты не дурак, а имбицил.

Кто удаляет? Неужели кацапы затесались?
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Это равносильно борьбе с тараканами, которые не только сами не уходят, а ещё и товарищей из соседних квартир приводят.
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"Адмирал Кузнецов" принимает швартовы от крейсера "Аврора".
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Уходит в отстой, окончательно. Последний форпост.
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пустой трёп, и болтовня как у безвизового брехуна
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радикальный исламский терроризм искоренить невозможно, можно лишь его меньше ковырять и лечить, чтобы не воспалилось сильнее
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Сейчас путлер подсуетится предлагая свое мясо в обмен на снятие санкций
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Корень!!! Корень то, сидит в Кремле!
Хочешь искоренить - уничтожь корень, а остальное со временем само завянет...
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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На Московии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами.
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Разве что с собственной "причёской"...А так...ДЭБИЛ ДЭБИЛОМ...
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Да хорошая статья, чистый империализм (то бишь боярышник), без примесей и левых этикеток.
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Я вам скажу, как будет. Трамп встретится с Хуйлом и скажет: "Мистер Путин, давай дружить. Оставь ты этих украинцев в покое и я обещаю, что приму все меры, чтобы смягчить санкции, а со временем мы их и вовсе снимем. Я сделаю украинцам предложение, от которого они не смогут отказаться и забудут о Крыме. Предлагаю вместе мочить исламистов на Ближнем востоке. Что скажешь?" И Хуйло конечно же с радостью согласиться. Засранченко и его жирный коллега по ОРДЛО внезапно взорвутся в лифтах. На их место придут умеренные орки с гражданством Украины, которые будут "рады" воссоединению с Киевом, лишь бы был "мир". Такой себе троянский конь узды которого будут у Хуйла.
Надеюсь, мой прогноз не сбудется, т.к. украинцы с бамбасским электоратом "путинввидивайска" застрянут в болоте хаоса и неопределённости.
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Мабуть першим отримає кіздюліну гебнявий недомірок, що підтримує правих в усьому світі. А праві, як відомо завжди пов"язані на екстремістів
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Конечно он сказал, что хуйло дестабилизирует ситуацию "в исламском государстве Сирия", а не в ИГИЛ, но поклонникам шмария это знать необязательно.

Зарабатывайте толику шмарию денежки и дальше, пуская слюни от его высеров.
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Лишь бы не сталось так - "На словах Лев Толстой, а на деле х..й простой".
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"Опорой нашей политики станет преданность США, а через нашу преданность нашей стране, мы сформируем преданность каждому", - заявил Трамп. Ему случайно не Кличко речь писал?????
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обещает искоренить "радикальный исламистский терроризм"
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