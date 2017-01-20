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 Администрация Трампа анонсировала пересмотр приоритетов внешней политики США

На обновленном сайте Белого дома перечислены внешнеполитические задачи новой президентской администрации. В частности, администрация Трампа подтвердила озвученные во время избирательной кампании намерения выйти из Транстихоокеанского партнерства, пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле и построить стену на границе с Мексикой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Имея большой опыт ведения переговоров, президент понимает, насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле. Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны. Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства", - сообщили в Белом доме.

Кроме того, в документе говорится о намерении президента Трампа инициировать ревизию Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Если партнеры по Соглашению откажутся его пересматривать, США могут выйти из него, подчеркнули в Белом доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

Также администрация Трампа заявила о готовности развивать энергетический сектор США, чтобы обеспечить энергетическую независимость США от ОПЕК и "враждебно настроенных стран". Особые надежды команда 45-го президенты США возлагает на сланцевый газ и возобновляемые энергоресурсы.

В Белом доме подтвердили готовность продолжать сотрудничество со странами Персидского залива как в энергетической сфере, так и в борьбе с терроризмом. Важным приоритетом во внешней политике в Белом доме назвали уничтожение "Исламского государства" и продолжение борьбы с терроризмом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)

"Для того, чтобы победить и уничтожить эти группировки, мы будем при необходимости проводить агрессивные военные операции совместно с другими странами и в составе коалиций", - сказано в документе.

Администрация 45-го президента также намерена сосредоточиться на усилении системы противоракетной обороны для защиты от угроз, которые создают Иран и Северная Корея.

Команда Трампа подтвердила намерение построить стену на границе с Мексикой для защиты от наплыва нелегальных мигрантов, преступников и контрабанды наркотиков.

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Точно... За кацапов уже давно пора взяться нипадеццки...
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Ага. І Аляску віддадуть.
Мрій, то для психіки корисно.
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отличный пример работы тролей стадом! они ещё друг другу и лайки ставят... безвомездно. ))
в спам сук!
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Трамп побухал с конгрессменами. Теперь подписывает первые указы.
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А по его физиономии и не скажешь.... или это ботокс ?!...
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А когда он будет уже россию поднимать, москали так ему верили,и ждали.
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"Для того, чтобы победить и уничтожить эти группировки, мы будем при необходимости проводить агрессивные военные операции совместно с другими странами и в составе коалиций", - сказано в документе.Источник: http://censor.net.ua/n424255


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Была такая детская забава - подбросить в отхожее место дрожжей. Летом.
Подбрасываю дрожжей в неокрепший свидомый как-бы "мозг.
Есть страны, где эти самые лапки стоят в разы дороже, чем само филе.
Разочарую - это не Россия...

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Хорошо в тебя дрожжей напихали, булькаешь и валишь в спам
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Подбрасываю дрожжей в неокрепший несознательный немозг ватана.

Есть страны,где люди не пьют смесьдля ванн и не жрут блины с лопаты.
Разочарую - это не россосия.
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Также администрация Трампа заявила о готовности развивать энергетический сектор США, чтобы обеспечить энергетическую независимость США от ОПЕК и "враждебно настроенных стран". Особые надежды команда 45-го президенты США возлагает на сланцевый газ и возобновляемые энергоресурсы.


Так вот же! Или...???
Источник:http://censor.net.ua/n424255
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Ну! Кацапам поперло так поперло!!! (Це "Трампнаш" ще й дня президентом не побув! Далі буде! "Ножі в спину від Ердогана" ще до кінця місяця їм здадуться квіточками, а до літа будуть благати "Верніть Абамку!")
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Насчет сланцевого газа и "враждебных стран" - єто хорошо !
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Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) - соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой.

Видимо Трамп хочет выкинуть Мексику. Канаду оставит, не тронет.
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Я протестую! Против передачи нашей Кубани Китаю.
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Откажутся от поддержки традиционных союзников, в мире наступит хаос
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Для Украины одно хорошо,что в Америке президент не может чудить сам в отличие от Украины.
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как раз тот случай для пущей красоты, что лучше немного промахнуться )))
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Интересно а о Украине Трамп что то говорил ? И что это значит шо Петро Лексеевич фабрику в Липецке решил теперички остановить ?
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Петро Порошенко вчасно зрозумів, що на російському ринку його "Рошеновська Корівка" не спроможна зробити гідну конкуренцію їхньому "Якутському Півнику" (та й з сировиною для рюззького "Ноу-хау" (на відміну від "Рошену" там проблем аж ніяких немає)!
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Политика хуже проституции ,там все честно ,клиент платить деньги за предоставленные услуги а девушка большую часть их отдает тем кто ее прикрывает а здесь все хотят один одного трахнуть без правил .
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Значить нафту штати будуть свою використовувати. Значить вона впаде в ціні. Знасить кацапи будуть копать, копать, копать....
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Так и вижу как американские безработные привыкшие жить на пособие с сияющими улыбками на лицах колоннами идут работать на завод к шести часам утра за зарплату в два - три раза ниже чем пособие.
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