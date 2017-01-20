 Администрация Трампа анонсировала пересмотр приоритетов внешней политики США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Имея большой опыт ведения переговоров, президент понимает, насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле. Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны. Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства", - сообщили в Белом доме.
Кроме того, в документе говорится о намерении президента Трампа инициировать ревизию Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Если партнеры по Соглашению откажутся его пересматривать, США могут выйти из него, подчеркнули в Белом доме.
Также администрация Трампа заявила о готовности развивать энергетический сектор США, чтобы обеспечить энергетическую независимость США от ОПЕК и "враждебно настроенных стран". Особые надежды команда 45-го президенты США возлагает на сланцевый газ и возобновляемые энергоресурсы.
В Белом доме подтвердили готовность продолжать сотрудничество со странами Персидского залива как в энергетической сфере, так и в борьбе с терроризмом. Важным приоритетом во внешней политике в Белом доме назвали уничтожение "Исламского государства" и продолжение борьбы с терроризмом.
"Для того, чтобы победить и уничтожить эти группировки, мы будем при необходимости проводить агрессивные военные операции совместно с другими странами и в составе коалиций", - сказано в документе.
Администрация 45-го президента также намерена сосредоточиться на усилении системы противоракетной обороны для защиты от угроз, которые создают Иран и Северная Корея.
Команда Трампа подтвердила намерение построить стену на границе с Мексикой для защиты от наплыва нелегальных мигрантов, преступников и контрабанды наркотиков.
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Мрій, то для психіки корисно.
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в спам сук!
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Подбрасываю дрожжей в неокрепший свидомый как-бы "мозг.
Есть страны, где эти самые лапки стоят в разы дороже, чем само филе.
Разочарую - это не Россия...
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Есть страны,где люди не пьют смесьдля ванн и не жрут блины с лопаты.
Разочарую - это не россосия.
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Так вот же! Или...???
Источник:http://censor.net.ua/n424255
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Видимо Трамп хочет выкинуть Мексику. Канаду оставит, не тронет.
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