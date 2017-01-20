 Все решения по "Укрзализныце" будут приниматься Кабмином коллективно, - Саенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.
"Хотел бы прояснить некоторые вопросы относительно истории вокруг "Укрзализныци". Кабмин, согласно действующего законодательства, был раньше и остается дальше органом, который управляет корпоративными правами государства относительно "Укрзализныци". Эту функцию Кабмин выполняет по отношению к целому ряду стратегических для государства предприятий. Поэтому информация о якобы переподчинении "Укрзализныци" от Мининфраструктуры к Минэкономики не соответствует действительности", - написал он.
"Что касается сути принятого решения, то до сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабинетом Министров в Министерство инфраструктуры. Своим решением в среду Кабмин лишь отозвал эти делегированные функции. Отныне все решения, касающиеся управления компании и ее отчетности будут приниматься Мининфраструктуры не единолично, а Кабинетом Министров, который является коллегиальным органом. На Минэкономразвития возложены только полномочия по подготовке проектов таких решений", - подчеркнул Саенко.
"Чрезвычайно важно в условиях реформирования такой мощной и сложной компании как "Укрзализныця" минимизировать любые риски субъективизма в принятии решений, поэтому изменения в Устав компании однозначно повысят прозрачность в ее работе. Хотел бы также отметить тот факт, что в отличие от 2015 года, "Укрзализныця" закончила с убытком около 16 млрд. грн., в 2016 году компания после прихода нового менеджмента получила уже несколько сотен миллионов прибыли. Это дает основания надеяться, что в 2017 году благодаря продолжению начатых в компании реформ "Укрзализныця" продемонстрирует дальнейший прогресс", - резюмировал министр Кабинета министров.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
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Ледокоин Гетьмана
@YevhenS 1 ч.1 час назад
В ответ Ледокоин Гетьмана
Кто не смог посчитать За отопление завода 1 м3 воздуха приходится в 18 раз меньше При ОДИНАКОВОЙ стоимости газа. Следовательно ОНИ ОХУЕЛИ!!!
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS 1 ч.1 час назад
В ответ Ледокоин Гетьмана
Если бы газ стоял бы для комунальников как для промышленности то стоимость отопления квартиры увеличилась бы ВДВОЕ.
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS 1 ч.1 час назад
В ответ Ледокоин Гетьмана
Стоимость газа для завода в два раза ВЫШЕ. Стоимость обогрева 1м2 завода 15 грн 1м3-1,8грн Стоимость обогрева 1м2 квартиры 37 грн 1м3-12грн
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS 1 ч.1 час назад
КАК НАС НА..БЫВАЮТ. Завод 2100 м2 высота потолков 10м Стоимость отополения 32000 грн Квартира 50 м2 потолок 3м стоимость отполения 1877 грн
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https://www.youtube.com/watch?v=ZywnM7gDkYk
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Здравствуй наш вясьолЫй друг- СОВОК!!!
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