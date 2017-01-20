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 Трамп назначил генерала Маттиса главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп, который официально приступил к исполнению обязанностей 20 января, в первый день назначил Джеймса Маттиса главой Пентагона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генерал Маттис - это наше первое утвержденное назначения", - констатировал новый глава Соединенных Штатов, поставив подпись под документом.

Напомним, Джеймс Маттис - бывший четырехзвездочный генерал морской пехоты, который в прошлом занимал ряд высоких позиций. Он ушел со службы в 2013 году с должности командующего Центрального командования США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет сената США разрешил Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона

Слушания по его назначения в Сенате прошли без особых возражений. Маттис получил подавляющую поддержку как среди республиканцев, так и демократов. Зато единственной сложностью, которая могла помешать его назначению, было законодательство, запрещающее лицам, последние семь лет находились на военной службе, быть назначенными во главе Пентагона. Для того, чтобы уладить этот вопрос, обе палаты Конгресса США проголосовали за введение исключения для Маттиса.

Читайте: Порошенко: Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США

Маттис на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США назвал Путина "врагом США" в ключевых сферах и выступил в поддержку Украины. Он также подтвердил необходимость продолжения Европейской инициативы обеспечения безопасности. На нее в бюджете Пентагона в 2017 году выделено $ 3,4 млрд с целью реагирования на поведение России в Европе.
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аби не Хімікуса
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У пэці цілий блок таких. Ну і на постах високих аналогічні
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В буріме в дитинстві не награлися-вирішили на Цензорі надолуджити?
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трампа по макітрі пхнуть неслабо... всциться -потім все зробить. це вам не верховна зрада УКРАЇНИ..
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Карикатурист ‏@nightseparator 2 год.

2 години томуБільшеОбама оставил Трампу записку с адресами российских подъездов, которые он не успел зассать.
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трамп кацапок с заниженностью пошлет дело сделать...
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c врученіем ордіна леннона і золотой звізды героя педєрації? )
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Пeрзидент Роисси ‏@KermlinRussia 2 год.

2 години томуБільшеТолько что один человек мирно передал другому контроль над ядерной кнопкой, армией и кучей спецслужб. В России этого не было ни разу.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью телеканалу ВВС заявил, что не видит альтернативы Путину в рядах российской оппозиции. По мнению ВВС, он «однозначно дал понять», что Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок в 2018 году
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Да кто б сомневался. Только ковровые бомбардировки рабсии спасут мир
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Я считаю что это не наше дело! Кого хотели того и выбрали Американцы!Не будем как росияне кругом сунуть свой нос! Что хотели то имеют! а там как говорится увидим! может это хорошо а может плохо! время покажет!
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Саме так--Будем делать посмотреть))) Одне точно,це те що всі прези США, лише проамерські,без інших про-))))
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угу с касабами нам разбираться - штаты сами на рожон не полезут, кого бы там не избрали, а Х#йло не такой тупой как кажется
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не понимаю чему так бешено радовалась сегодня русня, враг России стал главой Пентагона
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ну что сказать - милитарный край уж точно не промосковскыи
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Ось і перша ластівка...Упс-яструб! прилетіла!
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на "Бешеного Пса" вся надежда - питбуль тот ещё!
но барана это не отменяет, к сожалению.
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жирик может еще Боярышника с другими дебиками накатит
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главное, что не как у вас, кремлевское ху%ло и говорящая лошадь.
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Говорят, что лошадь уже не лошадь, а лось педальный
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фашистобиндеровцу на заметку (до кучи "распятый мальчик в трусиках", "снегири", "эпилептичка с монтажной пеной"):
если прибить над дверью чучело подкованной лошади, то жилище будет защищено раза в четыре надёжней, чем подковой....))
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Не гигиенично. Представляешь как может вонять обосранная лошадь?
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хорошая клизЬма, старой кляче - существенно изменит положение дел!...
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Настоящая демократия, вот так должна переходить передача власти и не иначе.
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"обидві палати Конгресу США проголосували за введення виключення для Маттіса" - винятку, матолки!
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Мэттис с недоверием относится к Ирану. Он также критиковал Россию из-за ситуации в Крыму и в восточных регионах Украины. Активно критиковал политику администрации президента Барака Обамы на Ближнем Востоке[13]. Считает, что примирительная позиция Трампа в отношении России основана на слабой информированности
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Мэттис боевой генерал!
Кстати, кремлеботы, по этому поводу в рашке объявили народные гуляния?
Что Трамп говорит по поводу санкций. Уже сняли?
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Санкции не сняли, но Хуйло уже снимает штаны, чтобы легче было его иметь
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Так понимаю -яд уже приняли , теперь бегом противоядие, ищут.
это немного обнадеживает.
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Класс ! Железный пёс порвет пуйловскую конни
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Ну а лабрик несчастный тут причем? Пускай российский ГШ и всяких кужугетовичей тогда рвет)
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Это аллегория.....типа в рифму . Пёс - конни Естественно под конни пуйло подразумевалось.
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да..........мира ждать не стоит
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Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 ‏@A_Vitauskas 1 ч. :D
Звериный оскал капитализма:Пожилой миллиардер, под аплодисменты тысяч людей,выгоняет семью афроамериканцев из дома, в котором они жили 8 лет

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Габриэль, это твоя жена и теща с сеструхой замаскировались?))))
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молодец, хотя... лучше бы выбрал бы муженко или полторака
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Республиканцы начинают рулить, велели погодить.
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вата кончает алебастром. один из охранников на инагурации был в оранжево-черном галстуке. уже решили что это в честь георгиевского победобесия и вапче - знак свыше...

http://www.yaplakal.com/forum2/topic1531033.html
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Маттис называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе "значительно острее, гораздо серьезнее", чем считают в Вашингтоне и ЕС. Он также указывал, что целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО, вот несколько высказываний этого генерала:
"В Крыму и Украине идет война"
"Действия России в Украине я считаю, возможно, самой опасной ситуацией с кризисным потенциалом для всего региона"
"Путин ложится спать, зная, что он может нарушить все правила, а Запад все равно будет пытаться играть по правилам. Это очень опасная дихотомия"
"Россия не считает соседство с демократическими странами позитивом. Она хочет гарантировать безопасность для себя, сея нестабильность вокруг"

"Люди спрашивают, а не взбесился ли Путин, или он потерял смысл? По моему же мнению проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше. Думаю, это мечты"
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"Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…"
генерал Джордж Паттон
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Этот человек считает хуйла животным , а паРашу отстойником человечества.


https://www.youtube.com/watch?v=vZYetH_Tx2g
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А ни у кого родственников за поребриком нет, с которыми общаетесь?

Интересно, как там? Санкции Трамп уже снялили с понедельника снимет?
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Вах!!!Сначала "подумал" нашего Матиоса назначили???"Пронесло"!!!Граждан Америки...
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Теперь Трампуша может смело говорить Ху#лу:
"Звыняй Влядимир, ничем помочь не могу - это все они, конгрессмены и главные руководящие чиновники, сейчас тебя будут нагибать и иметь без вазелина. Я здеся бессилен - демократия у нас в USA понимаешь ли"
А потом чуть позже: "Ну, если хочешь - могу вазелина дать"

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Обижаешь бизнес! Не дать, а продать, или в кредит под проценты!
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А красных флажков становицца фсё больше, да, кацапы ??? Бгггг
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США объявили о выходе из Транстихоокеанского партнерства.
Понеслось)
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Вашингтон также намерен пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Не исключено, что выйдут и из этого договора.
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ну что педерация-насосались конфеток с Трампом?!)то ли еще будет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп назначил генерала Маттиса главой Пентагона
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