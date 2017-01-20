 Трамп назначил генерала Маттиса главой Пентагона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генерал Маттис - это наше первое утвержденное назначения", - констатировал новый глава Соединенных Штатов, поставив подпись под документом.
Напомним, Джеймс Маттис - бывший четырехзвездочный генерал морской пехоты, который в прошлом занимал ряд высоких позиций. Он ушел со службы в 2013 году с должности командующего Центрального командования США.
Слушания по его назначения в Сенате прошли без особых возражений. Маттис получил подавляющую поддержку как среди республиканцев, так и демократов. Зато единственной сложностью, которая могла помешать его назначению, было законодательство, запрещающее лицам, последние семь лет находились на военной службе, быть назначенными во главе Пентагона. Для того, чтобы уладить этот вопрос, обе палаты Конгресса США проголосовали за введение исключения для Маттиса.
Маттис на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США назвал Путина "врагом США" в ключевых сферах и выступил в поддержку Украины. Он также подтвердил необходимость продолжения Европейской инициативы обеспечения безопасности. На нее в бюджете Пентагона в 2017 году выделено $ 3,4 млрд с целью реагирования на поведение России в Европе.
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2 години томуБільшеОбама оставил Трампу записку с адресами российских подъездов, которые он не успел зассать.
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2 години томуБільшеТолько что один человек мирно передал другому контроль над ядерной кнопкой, армией и кучей спецслужб. В России этого не было ни разу.
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но барана это не отменяет, к сожалению.
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если прибить над дверью чучело подкованной лошади, то жилище будет защищено раза в четыре надёжней, чем подковой....))
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2 години томуБільше Россияне, ну как вам при Трампе, лучше жить начали?
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Кстати, кремлеботы, по этому поводу в рашке объявили народные гуляния?
Что Трамп говорит по поводу санкций. Уже сняли?
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это немного обнадеживает.
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@A_Vitauskas 1 ч. :D
Звериный оскал капитализма:Пожилой миллиардер, под аплодисменты тысяч людей,выгоняет семью афроамериканцев из дома, в котором они жили 8 лет
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http://www.yaplakal.com/forum2/topic1531033.html
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"В Крыму и Украине идет война"
"Действия России в Украине я считаю, возможно, самой опасной ситуацией с кризисным потенциалом для всего региона"
"Путин ложится спать, зная, что он может нарушить все правила, а Запад все равно будет пытаться играть по правилам. Это очень опасная дихотомия"
"Россия не считает соседство с демократическими странами позитивом. Она хочет гарантировать безопасность для себя, сея нестабильность вокруг"
"Люди спрашивают, а не взбесился ли Путин, или он потерял смысл? По моему же мнению проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше. Думаю, это мечты"
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генерал Джордж Паттон
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https://www.youtube.com/watch?v=vZYetH_Tx2g
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Интересно, как там? Санкции Трамп уже снялили с понедельника снимет?
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"Звыняй Влядимир, ничем помочь не могу - это все они, конгрессмены и главные руководящие чиновники, сейчас тебя будут нагибать и иметь без вазелина. Я здеся бессилен - демократия у нас в USA понимаешь ли"
А потом чуть позже: "Ну, если хочешь - могу вазелина дать"
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Понеслось)
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