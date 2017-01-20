 Генеральным продюсером Newsone стал Носиков

Об этом Носиков сообщил в интервью Детектор медиа.
По его словам, сегодня был первый день работы на телеканале и заявил, что на канале будет много эволюционных изменений.
"Да, будут (изменения - Ред.), их будет много, они будут яркими, но говорить об этом рано. У меня сегодня первый рабочий день. Скажем так, месседж о том, что мы "информационная элита", сформированный в последнее время, никуда не денется. И качество людей, работающих в кадре, даже после уходя части людей, не повод думать, что поменяется…Наоборот, качестве людей, которые будут работать в кадре, только улучшится", - сообщил он.
По его словам, сейчас будет формироваться стратегия телеканала, потом уже будут происходить те или иные изменения.
"Не думаю, что это называется испытательным сроком, но однозначно сейчас будет формироваться стратегия, в результате которой произойдут изменения - и до завершения процесса еще далеко. Но на сегодняшний момент цифры канала растут, и то, что производится сейчас каналом, дает очень хорошие цифры - канал лидер по определенным аудиториям. Зачем ломать или перестраивать то, что и так неплохо работает? Так что пока мы планируем эволюционную стратегию изменений", - заявил Носиков.
При этом, он сообщил, что уволился с должности советника министра энергетики Игоря Насалика.
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