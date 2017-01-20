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 Солдат-срочник погиб в воинской части на Николаевщине

Военнослужащий срочной службы погиб в воинской части в Николаевской области вследствие полученных из-за нарушений правил безопасности ранений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск Украины в Facebook.

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"Сегодня, 20 января, около 16.30 в одной из воинских частей на Николаевщине, в результате нарушения правил безопасности получил ранение, не совместимое с жизнью военнослужащий срочной службы. С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части, совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие не установило неисправности миномета, взорвавшегося на полигоне "Широкий лан" 25 июля, - начальник вооружения ВСУ

Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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"Тихонько Бог пришел..."

Погожий день. На бруствере цветок,
И небо над окопами - шатром.
Тихонько Бог пришел на «передок»,
В тылу оставив колокольный гром.

Едва закончен праздничный обстрел,
И мир неспешно обретает цвет.
Он у тебя спросил - «Братишка, цел»?
И улыбнулся, услыхав ответ.

«Я сяду рядом? Ничего, кури…
Сказать по правде - ладан надоел.
Я без причины. Так, поговорить.
По будням, знаешь, слишком много дел».

А ты Ему в ответ - «Христос Воскрес»!
А Он - «Я знаю. Справился «на пять».
Но всем, как прежде, хочется чудес,
И ничего не хочется менять.

Грешат, но просят обо всем меня,
А если верят, то не до конца.
И только вы, на линии огня,
Гораздо ближе к замыслу Творца.

Для вас измена - грех, и трусость - грех,
Зато, за всех несете общий крест.
Я тоже, как-то, умирал за всех,
Не в самом комфортабельном из мест.

Пробито тело, солнце жгло огнем…
Да что я? Ты все пробовал и сам.
Поэтому, друг-друга мы поймем,
Не обращаясь вовсе к чудесам.

Ну, мне пора. Архангелы трубят.
Пора за Свет обоим воевать.
Ты постарайся, береги себя!
Я не всегда сумею прикрывать.

Ты продержись, а там - конец войне,
Где ты не сможешь, там управлюсь я.
Но если край - ты приходи ко мне,
Без церемоний. Все-таки - друзья»!

Он руку на прощание пожал,
Ребятам подмигнул, грехи простил.
А ты Его, покуда провожал,
На всякий случай - вслед перекрестил.


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СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СМЕРТЬ СЛАЩАВИМ!
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таких жертв не должно быть.
командиры - ваше слово.....
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В журнале ТБ расписался ? - Расписался. И весь разговор.
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вот такая она. мощнейшая армия эуропы
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Ишакам слово не давали. Тебе привести примеры гибели солдат в российской армии от неуставных отношений? В украинской армии дедовщина искоренена.
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ну да... когда 100 человек сдыхают от боярышника ты кацап что то не очень хочешь об этом говорить,а тут спешишь позлорадствовать
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Военнослужащий срочной службы погиб в воинской части в Николаевской области вследствие полученных из-за нарушений правил безопасности ранений. Источник: http://censor.net.ua/n424249
ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ДОСТАЛИ СВОИМ СУРЖИКОМ
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Ряду украинских парламентариев, которые намеревались присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отказали в получении американской визы.
Об этом заявил нардеп Борислав Береза
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСолдат-срочник погиб в воинской части на Николаевщине
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