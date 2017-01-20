 Солдат-срочник погиб в воинской части на Николаевщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск Украины в Facebook.
"Сегодня, 20 января, около 16.30 в одной из воинских частей на Николаевщине, в результате нарушения правил безопасности получил ранение, не совместимое с жизнью военнослужащий срочной службы. С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части, совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование", - говорится в сообщении.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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Погожий день. На бруствере цветок,
И небо над окопами - шатром.
Тихонько Бог пришел на «передок»,
В тылу оставив колокольный гром.
Едва закончен праздничный обстрел,
И мир неспешно обретает цвет.
Он у тебя спросил - «Братишка, цел»?
И улыбнулся, услыхав ответ.
«Я сяду рядом? Ничего, кури…
Сказать по правде - ладан надоел.
Я без причины. Так, поговорить.
По будням, знаешь, слишком много дел».
А ты Ему в ответ - «Христос Воскрес»!
А Он - «Я знаю. Справился «на пять».
Но всем, как прежде, хочется чудес,
И ничего не хочется менять.
Грешат, но просят обо всем меня,
А если верят, то не до конца.
И только вы, на линии огня,
Гораздо ближе к замыслу Творца.
Для вас измена - грех, и трусость - грех,
Зато, за всех несете общий крест.
Я тоже, как-то, умирал за всех,
Не в самом комфортабельном из мест.
Пробито тело, солнце жгло огнем…
Да что я? Ты все пробовал и сам.
Поэтому, друг-друга мы поймем,
Не обращаясь вовсе к чудесам.
Ну, мне пора. Архангелы трубят.
Пора за Свет обоим воевать.
Ты постарайся, береги себя!
Я не всегда сумею прикрывать.
Ты продержись, а там - конец войне,
Где ты не сможешь, там управлюсь я.
Но если край - ты приходи ко мне,
Без церемоний. Все-таки - друзья»!
Он руку на прощание пожал,
Ребятам подмигнул, грехи простил.
А ты Его, покуда провожал,
На всякий случай - вслед перекрестил.
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СМЕРТЬ СЛАЩАВИМ!
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командиры - ваше слово.....
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ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ДОСТАЛИ СВОИМ СУРЖИКОМ
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Об этом заявил нардеп Борислав Береза
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