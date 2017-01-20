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 Защита Сущенко будет просить для него домашний арест в консульской гостинице: брат не согласился на предоставление своего жилья

Защита незаконно задержанного в Москве украиснкого журналиста Романа Сущенко к заседанию суда готовит ходатайство об изменении ему меры пресечения на домашний арест с местопребыванием в консульской гостинице.

Об этом адвокат журналиста Марк Фейгин сообщил корреспонденту "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

"На заседании суда мы подадим ходатайство об изменении меры пресечения для моего подзащитного с содержания под стражей на домашний арест. В качестве возможного места пребывания Сущенко будет заявлена консульская гостиница в Москве", - сказал Фейгин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Фейгин ходатайствует о приобщении к делу Сущенко документов из Украины

Он уточнил, что данная жилплощадь расположена неподалеку от Посольства Украины в Москве, однако несколько обособлена и правами дипломатической неприкосновенности не пользуется, а значит, соответствует предъявляемым законом требованиям.

В то же время, по словам адвоката, вариант, о котором сообщалось ранее, - о возможности пребывания Сущенко под домашним арестом в квартире двоюродного брата в Москве, к которому приезжал журналист, - не реализуем, поскольку родственник не дал согласия на предоставление своего жилья.

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Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

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Он натуральный ХОХОЛ.Хохол ето продавшийся и окацапенный бывший УКРАИНЕЦ,короче шваль продажная...
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Руcский брат - он есть русский брат. Чего неожиданного-то?
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Трусость ватанов стала нормой. Брат предал брата ради собственного спокойствия. Ублюдочная ты страна ,Россия.
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А мне кажеться брат в этой истории играет не последнюю скрипку. Наверняка специально пригласил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Сущенко будет просить для него домашний арест в консульской гостинице: брат не согласился на предоставление своего жилья
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