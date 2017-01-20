 Защита Сущенко будет просить для него домашний арест в консульской гостинице: брат не согласился на предоставление своего жилья

Об этом адвокат журналиста Марк Фейгин сообщил корреспонденту "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.
"На заседании суда мы подадим ходатайство об изменении меры пресечения для моего подзащитного с содержания под стражей на домашний арест. В качестве возможного места пребывания Сущенко будет заявлена консульская гостиница в Москве", - сказал Фейгин.
Он уточнил, что данная жилплощадь расположена неподалеку от Посольства Украины в Москве, однако несколько обособлена и правами дипломатической неприкосновенности не пользуется, а значит, соответствует предъявляемым законом требованиям.
В то же время, по словам адвоката, вариант, о котором сообщалось ранее, - о возможности пребывания Сущенко под домашним арестом в квартире двоюродного брата в Москве, к которому приезжал журналист, - не реализуем, поскольку родственник не дал согласия на предоставление своего жилья.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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