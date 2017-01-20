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 "Все профессиональные участники рынка имели свободный и равный доступ к котировкам НБУ", - ICU отвергла обвинения в адрес группы

Публичные бездоказательные утверждения Бахматюка, основывающиеся исключительно на "нашей информации", являются клеветой и попыткой отвлечь внимание общественности от миллиардных долгов и настоящих причин неплатежеспособности банков, аффилированных с О.Бахматюком и Ukrlandfarming.

Об этом говорится в ответ пресс-службы ICU на обвинения О. Бахматюка в адрес группы, озвученные им в открытом письме от 17.01.2017 г.

"Официально заявляем, что все его обвинения в адрес группы являются ложью. Группа ICU заинтересована в том, чтобы все, кто дает публичные комментарии на тему рынка государственных облигаций, имели ясное представление о сути работы этого рынка, и в частности, понимание механизма взаимодействия НБУ с профессиональными участниками рынка в контексте торговли ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Начиная с июля 2015 года, согласно Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины от 30.04.2009 №259 с изменениями, НБУ начал практиковать механизм публичного предложения ОВГЗ из своего портфеля на двух основных биржах Украины - "Перспектива" и ПФТС. Решение о продаже ОВГЗ из портфеля Нацбанка было принято Правлением НБУ с целью формирования кривой доходности и оживления вторичного рынка ОВГЗ, а также для предоставления банкам дополнительных инструментов для диверсификации своих активных операций", - говорится в сообщении.

"Все профессиональные участники рынка имели свободный и равный доступ к котировкам НБУ, которые размещались в режиме "рынка заявок" обеих бирж, а сами заявки равными частями распределялись между организаторами торгов. Группа ICU наравне с другими профессиональными участниками фондового рынка Украины имела такой доступ и возможность выполнять заявки по покупке ОВГЗ в интересах своих клиентов. Отдельно хотим подчеркнуть, что группа ICU никогда не выступала ни консультантом, ни представителем интересов как О.Бахматюка, так и его кредиторов либо поручителей. Мы не имеем и не можем иметь отношения ни к долгам, ни к убыткам или прибылям бизнесов, контролируемых О.Бахматюком", - резюмировали в пресс-службе ICU.


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Когда у нас начинают говорить про равенство про все что касается гос органов,то становится смешно,а потом очень грустно.
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Лера рулит ))) Развалить все банки за два года это достежения .......... Получить откаты от банкиров которые платили деньгами вкладчиков и рефинансирования ...
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