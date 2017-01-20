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Все про:депутат (2653) коррупция (6561) Ляшко (1286) Таиланд (142) НАПК (178)

 Депутаты просят НАПК проверить "недешевые" каникулы Ляшко в Таиланде

Народные депутаты Украины из разных парламентских фракций просят Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провести проверку путешествия и отдыха в начале этого года в Таиланде народного депутата Олега Ляшко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции

По мнению народных избранников, лидер Радикальной партии не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законодательством срок сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись, несмотря на затраты, связанные с этим отдыхом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ляшко ін дер парламент міт зе віли", - песня о выступлении главного радикала страны в Верховной Раде. ВИДЕО

В депутатском обращении говорится об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенных нардепом Олегом Ляшко и его спутником, общая стоимость которых в оба направления на одного человека превышает предельный размер приобретения имущества, информация о котором должна быть внесена в Реестр деклараций. В частности, отмечается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тыс. гривен депутат был обязан в 10-дневный срок с момента их покупки письменно уведомить об этом Национальное агентство с последующим внесением этой информации в Реестр деклараций.

"По результатам поиска в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 13 января 2017 года сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата Украины Олега Ляшко отсутствует, что может свидетельствовать о нарушении Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечается в обращении группы депутатов с просьбой проверки обстоятельств и фактов покупки авиабилетов и невнесение информации об изменении имущественного положения в Реестр деклараций и соответствующего реагирования на вероятное правонарушения.

Смотрите также: Ляшко - Тимошенко: "Вы забыли, как вы с Путиным хихикали". ВИДЕО

В НАПК напомнили, что часть 2 статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает, что в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения им дохода, приобретения имущества на сумму, которая превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство.

Указанная информация вносится в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и обнародуется на официальном веб-сайте Национального агентства.

Смотрите также: "Це - махрова корупція: Порошенко, Тимошенко, Онищенко й інша бл#дота", - Ляшко. ВИДЕО

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что лидер "радикалов" и его заместитель проведут на острове Пхукет 10 дней. Одни лишь билеты на самолет обошлись лидеру радикалов и его спутнику более чем в 200 000 гривен.

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он летел на этот раз не с коровой! Коровка для фоток ! а билеты дорогие потому что пришлось заплатить! Ну кто ж за дешиво в люкс класее повезет бычка) ))ляшко в красных трюселях и молоденький активный бычок)
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сразу после своих тоже не дешевых каникул и начнут "проверять"
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Как по мне, Ляшко самый омерзительный персонаж из всего нашего политзоопарка.
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Лучший пидарок для Украины. Микола Иянович Азиров.
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Український істеблішмент це єдине кубло гельмінтів, паразитуючих в организмі України,імітуючи запеклу політичну боротьбу ))))
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радиКАЛ шляжжко занялся плагиатом речей Трампа. по 112 му каналу сказал что он уже став прреЗЕКдентом. почав уже і кабмін формувати.
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Деньги летят к нему со всех сторон не успевает руки подставлять за то, что умеет изображать "праведный гнев народа". " Не будете платить,скотиняки, трибуну заблокирую!" И самое удивительное платят этому п-су все и со всех сторон! Действительно "скотиняки."
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Ой класс! А давайте проверим где савченко со своей сестричкой отдыхала. Продолжим список?...
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А Гройсмана к его родственникам вообще в Израиль не пустили )))
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Одни лишь билеты на самолет обошлись лидеру радикалов и его спутнику более чем в 200 000 гривен.это ж надо как дорого ляшко плотит за свою задницу))ну заднеприводный ) что с него взять?
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Тепер зрозуміло, чого ЛяЖка наче сказився і бігає по всіх сєпарсько-Анальних каналах, та гавном кидається!
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Как раз в эти минуты, шлюшко рассказывает на 112 канале, каким бы замечательным гидрантом он мог бы быть. А ведь надеется на что то.
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Да что там,шлепер был,теперь очередь за пидором.
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Так он там был вместе с его любовником Лозовым, его тоже его нужно проверить
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Заодно у него и у косатой профурсетки с кремля спросите как можно орендовать шикарный особняк за 5000 гр в месяц ато меня жаба давит. Ляшко идиот конечно но может хоть косатая ворвока раскажет как она свой роскошный особняк взяла в аренду всего за 5 тыщь украинской валюты ась?? Очень нужно, тоже так хочу, чем я хуже Шлюшка и косатой профурсетки.???
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Зайульки, мля, да чтож вы спамите и спамите? Смотрите, какая красавица ваша Бахиня получилась-то.
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Тю мля?! А меня уже тут вроде уже убедили, что моя это та, что выше вашей. Я уже даже сам порой начал верить - и тут Вы выдаёте...
Так что ж получается? Ваши коллеги мне врали, обвиняя в том, что я порохобот? То-то я думаю, что это мне ни одной шоколадки ни разу не прислали. Теперь-то понятно...
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Так это порохоботов серый кардинал,не прикидывайся вроде не знаешь,там цепочка не слишком длинная.после него лошкин и помельче пошла шушера
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Подожди-подожди.

Можешь списком поделиться, кто там за кем, коль скоро у тебя этот список по ранжиру есть. И это ещё...Методичку шоколадников тоже скинь,если не жалко. А то вы всё конкретно знаете, что в ней написано, а я всё как-то по наитию. Мож порой что-то не то пишу, потому ни разу даже батончика какого не прислали. Обидно, понимаш...

А будь у меня методичка, то я бы её проштудировал и уж тогда бы точно и на завтрак, и на обед и на ужин один шоколад ел. Будь другом, выложи методичку.
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а и пусть и отчитается этот неосимоненко. а коллеги по радикализму. пусть ответным ходом высмотрят у других. это нормальный принцип.
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радиКАЛ шляшко зараз головний при владі по киданню кізяків на Тимошенко.
а це високооплачувана робота.
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Ну отдохнул чувак на деньги спонсоров и шо тут такого Другое дело шапки тырить и шоколадом кацапов кормить.
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Этот педик сейчас про зазулю рассказывает. Вот когда он начал свою "войну" против Юли, он начал копать себе яму. Дурачок. Ещё и на Михо рот вонючий разевает.
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Все це лише щуряча метушня потвор біля корита,ніякої політики -суто бізнес ))))
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Мабуть вже круче ніж С-Барбара, вже 26-ий рік на екранах ))))
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Блин... шо, чел, у которого Папа-мобиль, не может в Таиланд т? Даже я могу, но просто не желаю. Там жы ж своя жизнь, в тех сферах. Вон, Усенко-Черной 500 тысяч подарил какой-то жубэр... и шо? А ничё. Просто подарок.
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каникулярный слэнг: " ляшку - за нидишовку!"
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Ща этот радиКАЛ, с покрасневшим рылом на 122-м рвет на себе рубаху, что он типа переживает за каждого солдата и своим голосованием, заботиться о нем снабдил его всем необходимым, работничег СЦУКО!!!!
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Если эта шлюха начала вспоминать про АТО,значит скоро выборы
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Человек так рисковал, а они сразу - проверку...
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Пусть его заодно и в вендиспансере проверят...
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"Депутаты просят НАПК проверить "недешевые" каникулы Ляшко в Таиланде..."
Круг - замыкакется. А если "вилоносец" - пан Ляшко потребуют - проверить билетики остальнызх "честных" депутатов и их расходы? Вы кому понове-типо господа, серы и серухи, лапшу вешать собираетесь? Не все же такие примитивы.
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Как говорили одному депутату : думали европейский гей, а оказался совковым пед..растом.
Это относится к шляшко, Тимошенко вытянула из грязи, а теперь этот недоделанный пи.ор поливает ее помоями.
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Взгляд со стороны.Банда Порошенко победила шайку Януковича,для народа эти делёжки отражаются болезненно.
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Так воно ще за хобот слона трималося..Треба підключати ЛОРа та проктолога!!
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Опять Ляшко... Кто такой Ляшко и какую он должность занимает в кабмине или Ккаллиции? или я что то пропустил?А как насчет каникул первых лиц государства Гнойсмана, Сабакова и Алкоголички?
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Юля Тимошенко-это лучшее,что есть в Украине.Пусть вернётся в 1991 год и начнёт с чистого листа.
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Алежку уже в петушином углу на зоне пацані заждались
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В принципе нужно проверить недешёвые каникулы практически всех депутатов и министров. Отчего такая избирательность?
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Этот правдолюбец не хочет объяснить, откуда у него дровишки, не работая ни дня в бизнесе?
Или тупому лохторату все равно, лишь бы коров водил и вилами грозился?
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а у косатой откуда деньги?? Ты ж её бот не обьясниш откуда дровишки???
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Юлеботы спамят. гг ничего ещё раз напишу...

Заодно у него и у косатой профурсетки с кремля спросите как можно орендовать шикарный особняк за 5000 гр в месяц ато меня жаба давит. Ляшко идиот конечно но может хоть косатая ворвока раскажет как она свой роскошный особняк взяла в аренду всего за 5 тыщь украинской валюты ась?? Очень нужно, тоже так хочу, чем я хуже Шлюшка и косатой профурсетки.???
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Робота в них така,жодної політикі, суто бізнес ))))
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Раньше он так же рвал рубаху, будто снарядил батальон "Украина", которого не существовало в природе и в прямом эфире проводил "допросы" типа пойманных собственноручно сепаров.
Лохторат сжевал. Если у него до сих пор имеется какой-то рейтинг - это диагноз.
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А де анонсований жЮлькін батальон, поруч з шЛюшкови квартирує)))
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34 тербатальон "Батькивщина", в создании, снабжении и и вооружении которого принимала участие одноименная партия, как и остальные добробаты, влился в ряды ВСУ.
Матчасть деушко учить не пробовала вместе с букварем?
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Выфсёврёте! Армию Украины создал - порошенко! Сам. Не, вру, один секретный миномётчик помогал.
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чо пристали, может он там наооборот, зарабатывал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты просят НАПК проверить "недешевые" каникулы Ляшко в Таиланде
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