"Депутаты просят НАПК проверить "недешевые" каникулы Ляшко в Таиланде..."

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции
По мнению народных избранников, лидер Радикальной партии не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законодательством срок сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись, несмотря на затраты, связанные с этим отдыхом.
В депутатском обращении говорится об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенных нардепом Олегом Ляшко и его спутником, общая стоимость которых в оба направления на одного человека превышает предельный размер приобретения имущества, информация о котором должна быть внесена в Реестр деклараций. В частности, отмечается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тыс. гривен депутат был обязан в 10-дневный срок с момента их покупки письменно уведомить об этом Национальное агентство с последующим внесением этой информации в Реестр деклараций.
"По результатам поиска в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 13 января 2017 года сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата Украины Олега Ляшко отсутствует, что может свидетельствовать о нарушении Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечается в обращении группы депутатов с просьбой проверки обстоятельств и фактов покупки авиабилетов и невнесение информации об изменении имущественного положения в Реестр деклараций и соответствующего реагирования на вероятное правонарушения.
В НАПК напомнили, что часть 2 статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает, что в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения им дохода, приобретения имущества на сумму, которая превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство.
Указанная информация вносится в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и обнародуется на официальном веб-сайте Национального агентства.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что лидер "радикалов" и его заместитель проведут на острове Пхукет 10 дней. Одни лишь билеты на самолет обошлись лидеру радикалов и его спутнику более чем в 200 000 гривен.
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Так что ж получается? Ваши коллеги мне врали, обвиняя в том, что я порохобот? То-то я думаю, что это мне ни одной шоколадки ни разу не прислали. Теперь-то понятно...
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Можешь списком поделиться, кто там за кем, коль скоро у тебя этот список по ранжиру есть. И это ещё...Методичку шоколадников тоже скинь,если не жалко. А то вы всё конкретно знаете, что в ней написано, а я всё как-то по наитию. Мож порой что-то не то пишу, потому ни разу даже батончика какого не прислали. Обидно, понимаш...
А будь у меня методичка, то я бы её проштудировал и уж тогда бы точно и на завтрак, и на обед и на ужин один шоколад ел. Будь другом, выложи методичку.
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а це високооплачувана робота.
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http://sprotiv.org/57002#
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Круг - замыкакется. А если "вилоносец" - пан Ляшко потребуют - проверить билетики остальнызх "честных" депутатов и их расходы? Вы кому понове-типо господа, серы и серухи, лапшу вешать собираетесь? Не все же такие примитивы.
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Это относится к шляшко, Тимошенко вытянула из грязи, а теперь этот недоделанный пи.ор поливает ее помоями.
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Наскирдовал !
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Или тупому лохторату все равно, лишь бы коров водил и вилами грозился?
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Заодно у него и у косатой профурсетки с кремля спросите как можно орендовать шикарный особняк за 5000 гр в месяц ато меня жаба давит. Ляшко идиот конечно но может хоть косатая ворвока раскажет как она свой роскошный особняк взяла в аренду всего за 5 тыщь украинской валюты ась?? Очень нужно, тоже так хочу, чем я хуже Шлюшка и косатой профурсетки.???
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Лохторат сжевал. Если у него до сих пор имеется какой-то рейтинг - это диагноз.
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Матчасть деушко учить не пробовала вместе с букварем?
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