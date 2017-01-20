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Все про:Крым (17998) МИД (3790) оккупация (6443) права человека (620) Россия (64798)

 Россия "закрыла" оккупированный Крым для международных миссий по мониторингу прав человека, - МИД

Россия не допускает в оккупированный Крым международные миссии наблюдателей для мониторинга многочисленных нарушений прав человека, несмотря на собственные заявления об открытости и на то, что обязана обеспечить такой доступ как страна-оккупант.

Таким образом в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали недавнее заявление псевдодепутата Госдумы РФ Руслана Бальбека о том, что якобы зарубежные политики не владеют ситуацией в Крыму, а потому стоит пригласить туда согласованную с МИД РФ международную миссию наблюдателей, которые расскажут Западу всю "правду", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на QHA.

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В украинском МИД рассказали, что Россия системно не допускает международных наблюдателей к мониторингу нарушений прав человека в Крыму. К примеру, только в ноябре 2016 года РФ отказала в доступе в АР Крым и город Севастополь минимум трем делегациям: Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ECRI, пятый мониторинговый цикл), Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (четвертый мониторинговый цикл) и Комитета экспертов Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств.

Кроме того, почти три года не может получить доступ к оккупированному Россией полуострову мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, действующая по приглашению украинского правительства с марта 2014 года и имеющая в своем мандате мониторинг ситуации с правами человека в Крыму.

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Таким образом, заявления российской стороны об открытости Крыма для международных наблюдателей являются манипулятивными, заключают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Любые заявления представителей государственных органов РФ о якобы открытости АР Крым для международных мониторинговых механизмов и возможности осуществления мониторинга за ситуацией с правами человека на полуострове на сегодняшний день являются манипулятивными и не соответствуют действительности", - подчеркнули в МИД.

В то же время в пресс-службе МИД акцентировали, что Россия как страна-оккупант обязана предоставлять беспрепятственный доступ на оккупированную территорию международным мониторинговым миссиям. И мониторинг АР Крым должен осуществляться в полном соответствии с Резолюцией ГА ООН "Территориальная целостность Украины" и Резолюцией ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

"Согласно международному гуманитарному праву, Россия как страна-оккупант несет ответственность за обеспечение безопасности и прав человека всего населения незаконно оккупированных АР Крым и города Севастополя. А значит, должна предоставлять безусловный и беспрепятственный доступ действующим конвенционным и стандартным мониторинговым механизмам ООН, Совета Европы, ОБСЕ, а также соответствующим органам других международных и региональных организаций, в том числе в рамках регулярных мониторинговых циклов Украины", - отметили в ведомстве.

Прямо противоречит украинскому законодательству и предложенная Бальбеком процедура: "миссия, которая пройдет все процедуры согласования в МИД России, может беспрепятственно посетить полуостров".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, что подтверждено Резолюцией ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", соответственно, международные мониторщики при поездках туда обязаны придерживаться украинского законодательства.

"Международные мониторинговые миссии и делегации, независимо от их мандата и принадлежности к той или иной международной или региональной организации, должны придерживаться украинского законодательства. В частности, при въезде/выезде на/с территории АР Крым члены делегаций должны придерживаться постановления Кабмина Украины "О порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее" (№367)", - резюмировали в МИД.

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Ранее, нелегитимный депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что компромиссом в урегулировании ситуации вокруг оккупированного Крыма может стать приезд на полуостров международной мониторинговой миссии. По его словам, "миссия, которая пройдет все процедуры согласования в МИД России, может беспрепятственно посетить полуостров, чтобы убедиться, что все события, связанные с воссоединением Крыма с Россией, основывались на мнении абсолютного большинства крымчан", а итоговый документ рабочей группы подтвердит законность псевдореферендума 2014 года.
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А какой смысл мониторить то, чего нет в принципе?
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архинеобходимо Украине наглухо закрыть крым и думбасс.
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Попрошенко, так куда девается газ который оккупированный полуостров добывает. Все трубы ведут только в Украину. Путин танкерами его не возит. Хранилищ там тоже нет...
Так где он?
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Ожелезный зановес опустился,
Дорого тупым крымчанам обошлись
Надабавки к зарплатам
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Россия и права человека - весчи несовместимые!
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Крепостное быдло-стадо вернулось в свой сарай
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та и правильно. ну откуда щас в крыму, массово взяться человекам??? людей там, - ну 3-4% щас осталось. предел скрепностатистической погрешности (((.
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