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Все про:Министерство культуры и туризма (262) Чехия (750) перезахоронение (31) Нищук (77) Олесь_Александр (17)

 Точной даты перезахоронения Олеся в Украине пока нет, - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что точной даты перезахоронения украинского писателя Александра Олеся в Украине еще нет.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, еще нет. Потому что есть технический момент. Вы знаете, что распоряжение правительства есть о предоставлении средств. Далее идет технический момент, который требует какого-то времени. Но мы так думаем, что перезахоронение может даже случиться, возможно, через неделю, возможно, через дней 10", - отметил Нищук.

По словам министра Олесь будет похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище, где также будет выделен специальный участок на случай подобных ситуаций с перезахоронением выдающихся украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 140 тыс. гривен на перемещение и перезахоронение останков украинского писателя Олеся

Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. После смерти Михайлишина его сын решил похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Читайте: Чехия разрешила передачу Украине останков писателя Олеся, - Порошенко



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)) нисщукА, бессознательно, - фся Украина - должна тупо любить!! ибо, ибо, ибо,.. ибо это - архетип ревалюции. от - "НИШТЯК" !! олесь? та так = фторая производная. просто ну шоб резонанс получить )). (так, из личного опыта троллинга щук.- есть буржуйский, сугубо щучий атрактор на аминосойре....., помажиш им любую приманку, на ультралайт комбинации и начинаеш троллинг!! сцуко - хватают йак дурні! в зажор!!! і потом на цій комбінації ультральогкой снасті, начінаєш процесс викачування......)))) скажу йа вам!!! )))
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Распоряжение есть, а денег нет, это и есть технический момент, а раструбить уже успели. Всё как всегда, много шума, а как дело доходит до реализации, так наступают "технические моменты".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТочной даты перезахоронения Олеся в Украине пока нет, - Нищук
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