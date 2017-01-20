 Точной даты перезахоронения Олеся в Украине пока нет, - Нищук

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, еще нет. Потому что есть технический момент. Вы знаете, что распоряжение правительства есть о предоставлении средств. Далее идет технический момент, который требует какого-то времени. Но мы так думаем, что перезахоронение может даже случиться, возможно, через неделю, возможно, через дней 10", - отметил Нищук.
По словам министра Олесь будет похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище, где также будет выделен специальный участок на случай подобных ситуаций с перезахоронением выдающихся украинцев.
Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. После смерти Михайлишина его сын решил похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
160 4
Декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Есть перегибы, - Нищук(105)
Чехия разрешила передачу Украине останков писателя Олеся, - Порошенко(39)
Семья похороненного в могиле поэта Олеся не знала, кто лежал на этом месте, - внук Михайлишина(33)
Эксгумация останков Олеся была вынужденной, гроб прогнил, - украинский поверенный в Чехии Гошовский(50)
Слова міністра Євгена Нищука підтвердили, що наше суспільство хворе(1)
"Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто!", - Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад. ВИДЕО(645)
Останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко(323)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить