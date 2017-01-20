 "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

"На протяжении многих десятилетий зарубежная промышленность обогащалась за счет американской. Америка дотировала армии других государств, позволяя своей армии приходить в упадок. Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные. И мы потратили много триллионов долларов за рубежом, в то время как инфраструктура Америки приходила в упадок и запустение", - заявил





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президент США.