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 "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы возвращаем сейчас народу власть, которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне, - объявил он. - Слишком долго небольшая группа политиков в Вашингтоне процветала, в то время как народ страдал. Истеблишмент защищал себя, а не народ. Их победы не стали вашими победами, триумфы - вашими триумфами. Небогатые семьи страдали. Клянусь, это изменится. Этот момент - ваш по праву. Не важно, что сейчас одна партия сменяет другую. Важно, что 20 января 2017 года - день, когда люди снова стали правителями своей страны. Больше они не позволят забыть о себе и не считаться с собой", - заявил Трамп, вновь подчеркнув, что теперь голоса обычных американцев будут услышаны.

"На протяжении многих десятилетий зарубежная промышленность обогащалась за счет американской. Америка дотировала армии других государств, позволяя своей армии приходить в упадок. Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные. И мы потратили много триллионов долларов за рубежом, в то время как инфраструктура Америки приходила в упадок и запустение", - заявил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут говорить с Россией с позиции силы, - Хербст

"С этого дня нашей землей будет управлять одно видение, один принцип: Амерека прежде всего. Америка прежде всего! Вместе мы вернем Америке силу.. богатство... гордость.. безопасность.. И, да, мы вместе вернем Америке величие!" - подчеркнул Трамп.
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Це дійсно визначальний день, з цього дня США повернуть собі статус супердержави. Китаю прийдеться тяжко, США введе загороджувальне мито на продукцію китайських виробників і виробництва почнуть повертатись знову в США. Юань впаде і в Китаї почнуться складні часи. Євро впаде і країнам НАТО прийдеться витрачати на свої армії в рази більше грошей ніж до цього моменту. Допомога США та ЄС скоротиться до мінімуму а всі українські та російській олігархи стануть банкрутами.
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И какая связь между США и тем что олигархи Росии и Украины станут банкротами. И причем тут евро?
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и мексика тоже одна из задач первого десятка , , теперь каждое слово трамп станет взвешивать , а ум у миллиардера незаурядный ,,,пацан сказал.-.пацан сделал , , амерообщесвенность и властные инстанции США. проконтролируют / подкорректируют ,,,
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хуйло даст команду закрыть ютуб, фэйсбук и проч на терр рашки, и сервисы дадут "заднюю"
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Странно, до сих пор смотрю инаугурацию канала RT по Ютуб.. Что за информагентсво такие новости печатает?
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На ютюбе на раша тудей смотрел присягу...........и сейчас идёт прямая трансляция
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а это не опасная смесь? Америка с величием и росия с величием? Что б не было схватки титанов!
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У него-два варианта.Или-его вся Америка полюбит(что вряд-ли),или-он своего срока попросту не "дотянет".Третьего-у него не будет попросту.

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А также другие истории от местных экспертов и авторов "у него нет шансов против Клинтон".
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Это только лишь-предположения мои,гражданин хамло.Не более того,а что будет далее-поглядим,гражданин умник.Зер гут?

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Интересно, а Трамп себя куда относит? Неужели он "простой народ"? НЕ истеблишмент? ОБЫЧНЫЙ ПОПУЛИСТ!!! Надеюсь, американцы его быстро на место поставят!
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в мире легкая паника - понимаю почему.
бензин даже подешевел - заправляюсь сегодня и такое чувство,
что зарабатываю, а не трачусь. ))))обіцянка цацянка - дурневі радість.
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В Италии тоже переполох. Приятно удивил факт, что после обещаний Трампа "подружиться" с рашкой в Италии вдруг озаботились, что рашка опасна. Если раньше противостояла Америка, а ЕС так себе, то теперь это придется делать самим. Не исключено, что это как-то сплотит ЕС. Особенно боятся потерять американский рынок. По сравнению с этим потеря рашистского рынка - просто мелочь.
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Пысы: Раньше итальянцы всяко критиковали Обаму, а теперь чуть не плачут.
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блабла, но насчёт не лезть со своей демократией везде это правильна
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по характеру речи похож на ленина, на броневичке, возле Путиловского завода, прямо как фабрики рабочим, землю крестьянам.
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Америка превыше всего - как то сильно напоминает Дойчланд юбер аллес! Мрачноватенько...
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кода оно свои коммунистичекие копыта откинет - косточку евонную освятите и в какой нибудь собор. и молиться лбами!
замироточит красным знаменем!
его мамой клянусь, да...
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Америка для белых, черные рабы обеспечат процветания и благополучие белых граждан!!
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ОДНАКО, правда: именно белая провинциальная Америка и избрала Трампа. Но теперь он у нее на крючке: никто так не прощает невыполнение обещаний, как эта публика, а выполнить обещанное Трампу будет очень сложно.
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Похоже на хуйла речи,песков видать писал, этому то про величия можно ляпать,но шо то стремный этот тремпель,чудные мгновения мир ожидают,видать заслужили
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Ну если обещал ,то писта мордору. Двум вяликим нет места на планете.
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как-то мне резко начал нравится Обамыч и как-то ........грустно
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А про американские скрепы и американоязычных где ?
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Один тоже задрал своим величием,а если отобрать ядерную дубинку,то останется от величия,только это


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А может задорнов был прав по поводу америкосов? Выбрать в президенты клоуна - это что-то. Одна мимика чего стоит! Я конечно не психиатр, но тут явный диагноз. Два придурка с ядерными чемоданчиками для планеты Земля - это перебор. Ждем обострения болезни.
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Помню-помню... приблизительно такое говорили о Рейгане. Правда, вместо клоуна, звучало- актеришка. Угу. Недолго звучало. И тот и этот- прежде всего Президенты США. И этим- всё сказано.
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молодец Трамп! Америка превыше всего!
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точно снял в мацкве праститутку Х*йлину и заразился от нее.....
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Лозунг "Украина прежде всего" кацапьі назвали фашистским.А как кацапьі и царь Хуйло отнесутся к лозунгу Трампа "Америка прежде всего"?
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Насчёт границ. Пусть озвучит прейскурант. Украине за Будапешт положена скидка. Может и закажем.
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что то цапаботы молчат...
радуются и пьют боярышник... или готовят новые наклейки на автомобили ...!
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Китай принял на вооружение камуфляж «Сибирь». Перекрасил всю технику, переодел войска и провел парад.


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Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, - это язык силы».Сенатор-республиканец - о принципе «мир через силу», команде Трампа и о том, какое оружие нужно Украине

https://tvrain.ru/teleshow/dw_novosti/mccain-425581/
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Трамп сказал, что они больше не будут общаться с политиками других государств, которые много говорят и ничего не делают и ничего делать вообще не могут. Интересно, это он про кого?
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Почему нужно готовить расстрельные списки журнашлюх, депутатов-торгоцев голосами, коррупционеров типа
кононенка-свинарчука-левочкина-ложкина, министров обороны агентов агрессора, оборонпрома, приемки оружия в генштабе и пр.
На войне есть оружие и техника 2-х типов - "боги войны"(артиллерия, впо сегодня, джавелины) и не боги войны - танки, истребители, вертолеты.
Тоесть
1. Это оружие, против которого есть противоядие, танки, ракеты, вертолеты, и тд
2. Это оружие, против которого пока нет временно противоядия. Например, такими были колесницы в египте - супероружие 3 тыс до н.е на несколько тысяч лет, потом 2 тысячи лет все что основано на порохе, потом стало радио(быстрая коммуникация больших группировок войск), потом война пришла с небес, когда появились самолеты, радары, пво, ракеты танки, яо, военные спутники, беспилотники и тд.

Тоесть всегда появлялось оружие, которое изменяло ход войны. Но люди оперативно находили в нем слабые места и использовали их для нейнтрализации.
Тогда люди опять придумывали как нейтролизировать эти нейтролизаторы.НАпример, против брони танков придумали птрк, но в ссср
быстро на это ответили активной и динамической защитой. следующий уровень будет птрк с двумя активными струями, чтобы пробить 2 уровня защиты оплота, но такой пока еще нет. Но могут снять динамическую защиту сначала(снайпера выстрелами убирают коробочки "нож" танка), чтобы пробить основную броню через птрк.
Но ценность танка не в том есть ли против него противоядие или нет, а в том что он может работать совместно с другими
видами оружия. От командира, который принимает решения в каком порядке применить танк, пехоту, авиацию, пво, зависит успех боя или войны.
Сама наземная ПВО может глушится, то есть она не меняет исход гарантированно войны. Но с другими видами воздушного пво,
рэбами для глушилок, другими видами оружия дает солидное превосходство.
ватные пидарасы и порохоботы-зрадофобы постоянно орут не строить танков, потому что они пробиваются птрк(чтобы покрыть
лживого поросенка, потому что идиот только воровать умеет и не способен строить оплоты). Тоесть танки не дают гарантированного
превосходства. И что нужно заворачиваться в темную простынь и тихо ползти на кладбище в темное время суток.
Ватные пидарасы и порохоботы-зрабофобы(-нищие предатели иуды за 5 грн за коммент) охуели, танк и не должен выигрывать войны сам, он должен дополнять рода войск своими сильными
качествами. То есть работать в комплексе с авиацией, пехотой, ПВО,БПЛА, РЭБ, РСЗО, артиллерией.
Танк это как артиллерия. Которая уничтожается авиацией. Но есть противоядие в виде ПВО с-300, которое охраняет артиллерию от авиации.
И благодаря ВПО С-300, артиллерия это боги войны. А если впо глушится, тогда артиллерия уже не боги войны(не изменяют правила войны).Вертолеты типа миг-24 и бомбардировщики су-25 разбивают "богов войны" на раз-два.
Если у танка прикрыты его слабые уязвимые стороны, то танк бог войны.
Исход войны зависит от суммы прикрытий основного вида оружия-танков.Танк всегда конструктивно на единицу впереди тех прогресса цивилизации.
Исход войны зависит от постоянного обновления всех родов войск, устаревшее значит больше жизней от войск прикрытия. А комадир сам найдет им лучшее применение. Если что-то устарело, например старые танки т-64 благодаря порошенку-януковичу-ющенко-тимошенко, то
порохобод-зрадофоб-5гривениуда должен готовить все свои дупла для обслуживания секспотребностей чужой армии до тех пор пока не прикрепят гранату между ног,
чтобы повешать использованные и зашлифованные до дыр кишки на ближайшее дерево, когда зацветут абрикосы. Ну и конечно кормить чужую армию, при этом голодуя как в 33м.
А потом мясом впереди загонотрядов как в 41м.
Потому составлять расстрельные списки, начиная с журнашлюх и 5гривен-иуд(которые есть у кононенка, тимошенки, ложкина), нужно заранее. А когда приходит война вешать-вешать и вешать всех кто участвовал в устаревании оружия и развала армии.
И она уже пришла.
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Слишком много букв.

Такое фуфло обычно никто не читает.
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Кацапы, мать вашу !!!
Вы, сука, можете, в конце-то концов, определиться: Трам уже чмо или ещё нет ???


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можна на машине без фамилии пока.
оставьте просто "чмо".
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Ребяты кремлеботы, что говорил Трамп, санкции когда обещал снять....
Бгггг
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В Украине есть только Крымская область. Всякие ватные диверсии в виде какой-то монголотатаркой автономии фсбешный вброс по типу днр-лнр завербованных фиктивных крымских татар. Какие-то федеративные изменения в конституцию украины были сделаны в 1991году, теперь фсб опять воду мутит. Работа фсб по настройке залетных татар, которых то ли выгнали с муслимских государств, то ли специально насадили как
угроза через мусульманство украинскому государству.
Крым украинский, а не монголо-татарский. И самозванцы уже обнаглели, то ли по линии фсб. Мало того что обманывают украину большой рождаемостью, остря кинжал, чтобы его засунуть через лет 30-50 как в косово.
То же самое с придуманными русинами, русинским языком работает вся ватная имперская академия ватных имперских наук(https://www.youtube.com/watch?v=avJQtyAqdX8 c 5й минуты, 32:40 о русинстве).
Главное оружие силы украины это украинская мова. Если бы ее даже не было как до Киевской руси, ее нужно было бы придумать.
И киевское православие не помешало бы усилить в умах украинских женщин как клей украины-киевской руси и основа нормальной рождаемости, а то им насрать на агрессоров и на войны, им главное использовать современное временное после ссср спокойствие во имя удовольствий влагалища, а там хоть трава не рости(волонтерам не помешало бы заняться в нагрузку кроме
воинов помощи многодетным семья, кто не рожает пусть платит непрямые налоги волонтерам за бездетность).
Против украины на разрыв работает множество вражеских идеологий. А украина ни от кого не защищается.
Работает втихаря польша(сбу тормознула польского имперца недавно на границе), румыния, венгрия, рашка.
А украине не работает на защиту себя и защиту украинцев, и защиту мовы. Все это будет иметь последствия в войнах и федерализации.
США должны уничтожить свои ссср-программы по искусственному созданию русинства, которое из диалекта создают совсем левую
национальность по причине того что украина воюет против врага США в одной упряжке. Потому что как скупается ОБСЕ, так
и финансируются ватой такие программы в канаде.
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Может объявить Америке войну и сразу сдаться? Пусть защищают американцы нас как у себя.
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Между прочим, а почему бы и нет. Тем более, что исторически такая практика у украинцев уже использовалась. Опыт есть.
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Просто интересно было услышать кому вообще Украина объявляла войну , так сказать что доктор на пятиминутке у них в психушке говорил .
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Назовите просто одну , когда Украина кому то объявила войну , это так сложно ?
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Запомните, предателей никто не любит. Ими могут пользоваться, использовать ради достижения собственных целей, но потом, ими вытирают попу и выкидывают на помойку. Что и произошло с Украиной.
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В Украине предателями считаются все россияне , Украина никого не предавала и власовцев у нас не было . Кому мы присягали , чтобы кого то предавать , даже из СССР первой сбежала россия .
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Что-то мне это напоминает... Древний Рим. Красс:
- Я верну величие Риму!
Результат. 6 легионов было уничтожено. А ему самому в глотку золото залили
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Он под коксом такую хрень нес что смешно было слушать.И это в в лидирующей стране выбрали лидера ему в лучшем случае кур на фазенде пасти.
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Дональд Трамп юридический президент США
сегодня начал учиться на лидера самой могущественной
державы мира. Что из этого получиться узнаем не ранее

как через три месяца.
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> в то время как народ страдал

Кажись при Обаме у них с экономикой наладилось... Неужели американцы тоже захотели вяличия вместо холодильника.Источник: http://censor.net.ua/n424
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Украине нужны танковая армия(800штук) с западной стороны. Не нужно призывать и соврощать поляков к нападению, нельзя оголять западные границы. Кроме украины поляков совращает к нападению на украину Хуйло.
Если вата пойдет полномаштабной войной, то полякам, венграм и румынам запрещается входить в украину. Войска НАТО
могут входить для помощи, но без поляков, а то у них сразу слюни потекут, глаза зальются кровью и их накроет к желание к изнасилованию украины.
Не возбуждайте поляков напрасно. С ними можно нормально жить еще поколения 2-3, а там уже их уничтожит ес своей политикой,
хотя может казаться что они стойко сопротивляются, но через 2 поколения у них начнется полномаштабная исламизация. И может через лет 70-100+ украине придется воевать с
польскими исламистами и польским джихадом(+ возможно и с ватным исламизмом, где уже не останется даже прилагательных и украине еще придется и защищать этих придурков от джихада как 1000 лет назад). Но такая война для потомков будет в разы легче, чем с современной ватой, потому что ислам сильно отупляет и ислам никогда не будет превосходить православные или атеические страны в оружестроении новых оружейных богов войны. Ислам - дебилизирующая религия, серьезный тормоз развития, религия голода и нищеты, крови(вата имеет те же черты и без ислама, а с исламом, то в квадрате)
Но богу почему-то больше нравится и он ее ввел в 7-8 веке как исправление "косяков" архангела михаила, который принес христианство
с большими имитационными и как следствие коррупционными рисками.
Тоесть могут ввойти в составе нато чехи, австрийцы, голландцы, бельгийцы, испанцы, итальянцы, греки, болгары, датчане, фины, норвежцы,
англичане, американцы, канадцы. Но без румын.
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дебил не соображает что Америка стала великой только лишь из за ее глобальной политики.
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Хуйло секретно на всех парах готовится к полномаштабному нападению на украину, на учениях летом хочет задействовать 500 тыс ватников. Скорее всего в его любимое время нападения
август месяц. Меркель, Олландам и др ЗАПРЕЩАЕТСЯ скопом все вместе отдыхать, особенно в августе. Они должны в рознь
отдыхать в разные времена года. Отдыхая все вместе в августе, они принуждают хуйла к нападению, делают ему удобную
информационную яму.
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Трамп признает постсоветское пространство сферой России. Лезть сюда не намерен
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ХУйло готовится со всех сил. А петя ворует изо всех сил, врожденный барыга-коррупционер реагирует когда петух клюет, а потом сразу переходит в режим топ-воровства. Военный преступник Лысый конь и свинья(Кононенко-Свинарчук) остановили производство дозоров, так как львовский бронетанковый не отдал выделенный откат вместе з финансированием производства дозоров, а все истратил на наладку производства(вот почему там целая история проблем с киевом и лысым конем, производство остановлено).
Где химические войска, где дополнительная антихим экипировка у воинов, скафандры, которые похожи на обычную одежду с первым уровнем защиты? Военный преступник хуйло любит использовать бомбы нестандартного типа как дон. аэропорту и он будет его использовать. Генштабу какие хим войска? Стратегия и генштаб понятия разные.
ГДЕ новое современное вооружение на передовой? Каждой танковой бригаде нужны хотя бы по 2 оплота среди булатов для расширения круга возможностей и усиления.
Где обновление всех родов войск новыми улучшенными образцами оружия?
Проект Сапсан(Гром-2)опять потушен петей. Южмаш, который построил и обновил грозные Искандеры для ваты, сидит без заказа на Гром-2. Его нет, с южмаша идет постоянная информационая диверсия, сбу спит и ворует.
Из журналистов только правда ком юа делает кое-какие системные проверки оборонпрома. ВСЕ остальные журнашлюхи ложили -
им похер, то кишки украинцев будут висеть на близлежащих кустах.
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Трамп. Ни одна страна - не является - надувной. Есть обьем финансов, ресурсов и прочего. Что делает Трамп - выссказавшись так? Обьединяет американскую нацию.

"С этого дня нашей землей будет управлять одно видение, один принцип: Амерека прежде всего. Америка прежде всего! Вместе мы вернем Америке силу.. богатство... гордость.. безопасность.. И, да, мы вместе вернем Америке величие!" - подчеркнул Трамп.

Нет нации? Нет ни Трампа ни будущих президентов, ни будущего американского народа.
Вывод? Холява - будет иметь свойство - заканчиваться. Это намек и предупреждение.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие
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