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 МИД призывает международных партнеров повлиять на Россию для прекращения преследование украинского журналиста Семены

МИД Украины призывает международное сообщество повлиять на Российскую Федерацию с тем, чтобы прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены и других украинских граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Журналист Н.Семена преследуется по политическим мотивам. За отстаивание свободы слова. За защиту Родины! Осуждаем незаконные действия оккупанта. Призываем международных партнеров повлиять на РФ с требованием прекратить преследование Н.Семены и других украинских граждан", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Твиттере в пятницу.

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Напоминаем, Крымское управление ФСБ весной 2016 года возбудило уголовное дело в отношении Семены по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").

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В апреле в отношении Семены была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Семена - журналист интернет-проекта "Крым.Реалии", подразделения "Радио Свобода".
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Семена - журналист из Крым-реалии, отделения Радио Свободы. За него и так есть кому вступиться, но вот Эмнести Интернешнл засунули языки в одно место. Им бы только кацапские каналы в Украине продвигать.
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Наташу Королеву,на похороны бабушки не пускают-" Киевский мальчишка" очень актуальная песня .
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