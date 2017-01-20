 МИД призывает международных партнеров повлиять на Россию для прекращения преследование украинского журналиста Семены

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Журналист Н.Семена преследуется по политическим мотивам. За отстаивание свободы слова. За защиту Родины! Осуждаем незаконные действия оккупанта. Призываем международных партнеров повлиять на РФ с требованием прекратить преследование Н.Семены и других украинских граждан", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Твиттере в пятницу.
Напоминаем, Крымское управление ФСБ весной 2016 года возбудило уголовное дело в отношении Семены по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").
В апреле в отношении Семены была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Семена - журналист интернет-проекта "Крым.Реалии", подразделения "Радио Свобода".
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