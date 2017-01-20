 "Желаю успехов в осуществлении благородной цели стать во главе всего свободного мира", - Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаю успехов в осуществлении благородной цели стать во главе всего свободного мира", - написал Порошенко.
Напомним, сегодня состоялось торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.- Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world
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100 самых богатых
людей в С.Ш.А. договорились между собой ,что будут отдавать 50 % заработанных
средств Родине !!! Вот бы нашим олигархам последовать их примеру и таким как
Ахметов , Боголюбов , Коломойский , Пинчук , Новинский ,Тимошенко,Курченко,
,Порошенко , Королевская , Жвания , Фирташ , Кравчук Л.М.,Шуфрич ,Бойко ,Клюев
,Лёвочкин ,Богатырева, ,Тигипко ,Тартута ,Новальный ,Новинский ,Медведчук
,Симоненко ,Краснов , Онищенко другие
,поступить так же? Этим, он доказали их любовь к Украинскому народу, в этот
трудный для страны час !!!! Если они не
будут кормить украинскую Армию , то будут скоро кормить Армию России !!!
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Всё больше и больше и больше ...
Подружились жаба с ужом ...
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