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Все про:инаугурация (279) Порошенко (10450) Трамп (505)

 "Желаю успехов в осуществлении благородной цели стать во главе всего свободного мира", - Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность 45-го президента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Петра Порошенко.

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаю успехов в осуществлении благородной цели стать во главе всего свободного мира", - написал Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО

Напомним, сегодня состоялось торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.

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Все таки он рельно ТУПОЙ. ВО ГЛАВЕ ВСЕГО МИРА - лично Дональд трамп. Понятны мыслишки этого мыслителя. (в Америке президент - ЧИНОВНИК, а не ЦАРЬ. (величиство мля)).
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Трамп во главе США, а США-стать во главе всего свободного мира. Не Америке, а США. И не ВСЕГО МИРА, а свободного мира. И не он ТУПОЙ-а тот, кто путается в терминах и не понимает элементарных вещей.
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а я скажу ,,,.сначала внутриамериканские ,,,. потом мексика , и другие проблемы с эмигрантами , , нато , , трамп бизнесмен , и поставит всех союзников на бабки , , 2.-.3 процента валового дохода платить должны все ( европейцы отморозились ,,, ) , а не только штаты , , , серьезнейшие , если не главные терки начнутся с китаем , чуть ли не до бряцанья оружием , , акцент на дружбу с израилем и разруливание ближневосточных конфликтов ( что сложно неимоверно ,,,.сирия , игил , турция , иран , ирак.,, ) , рашка..--..суто прагматично-денежные отношения ,,,. , до того момента , пока путин .хоть раз не обдурит / кинет трампа , , после этого будет прессовать россию ,,, ( что нам на руку ,,, ) , об Украине вспомнит трамп нескоро , и по причине , что не до нее , и как вели себя украинские "".дипломаты "" .во время выборной компании ,,,
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100 самых богатых
людей в С.Ш.А. договорились между собой ,что будут отдавать 50 % заработанных
средств Родине !!! Вот бы нашим олигархам последовать их примеру и таким как
Ахметов , Боголюбов , Коломойский , Пинчук , Новинский ,Тимошенко,Курченко,
,Порошенко , Королевская , Жвания , Фирташ , Кравчук Л.М.,Шуфрич ,Бойко ,Клюев
,Лёвочкин ,Богатырева, ,Тигипко ,Тартута ,Новальный ,Новинский ,Медведчук
,Симоненко ,Краснов , Онищенко другие
,поступить так же? Этим, он доказали их любовь к Украинскому народу, в этот
трудный для страны час !!!! Если они не
будут кормить украинскую Армию , то будут скоро кормить Армию России !!!


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Извиняюсь спросить свободный мир - это в географическом отношении или в гуманитарном?
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И я нас поздравляю. Мне стыдно, что у нас президент Порошенко, премьер Гройсман, спикер Парубий.
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Значит тебе и за себя должно быть стыдно. У нас та власть, которую мы заслуживаем. Мне вот совершенно не стыдно за перечисленных тобой людей, я даже горжусь ими.
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куда то неразборчиво послал)и сказал готовить какую то часть тела но не кошелек)
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Щось мені підсказує що цей Трамп-федот та не той...(федот да не тот).Дай Бог що б це мені тільки казалось.
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Так і є-передвиборча популістська риторика зміниться на справжні справи. От це і буде справжній Трамп.
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Дуже боюсь , що б він (Трамп) не став підтанцьовувати під гармошку куйла. Диму без вогню не буває.А слухи добрячі ходять , що рашка фінансувала нинішнього керманича США.А даремний сир тільки...Якщо гроші давали , то компромата доброго мають.
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Та да ...
Всё больше и больше и больше ...
Подружились жаба с ужом ...
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Это он КАНЕЧНА прогнулся. Авантюрист во главе свободного мира???? А нельзя ли поскромней??? Мне кажется у свободного мира есть более достойные кандидаты. Даааа, СВОБОДНЫЙ МИИИР??????? .... Не слышу ответааа!!!!!!!!
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"мировой лидер" порошенко уже готов подвинуться на Олимпе в пользу трампа.
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теперь два друга шизофреника будут во главе всего дерьмократического мира ...
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Наш гидрант - гидрант с социально пониженной ответственностью !
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мда... Трампу стать во главе свободного мира пожелал главарь рыго-шоколадной ОПГ
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Дежурные слова сказаны. Дела у Трампа иные и слов он не слышит. Может стоит ему купить российский бордель в подарок. Ведь путин сказал про лучших российских проституток.
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Рванул так рванул . А время на страничке -- московское .
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Просто окуеть, сколько специалистов по Трампу развелось! В каждом трамвае, в каждой, сука, пивной. Даже в КПЗ! Одни трампологи и трамповеды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Желаю успехов в осуществлении благородной цели стать во главе всего свободного мира", - Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией
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