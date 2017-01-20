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Все про:Кабмин (9611) Укрзализныця (965) Омелян (188) Бальчун Войцех (60)

 Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"

Председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявляет, что столкнулся с саботажем и блокировкой на уровне Министерства инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: Переподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян

"Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем и блокированием, промедлением мне пришлось столкнуться на самом высоком министерском уровне. Сегодня вещи названы своими именами", - написал он.

"Все, что до этого дня удалось сделать в компании (а положительных изменений не видит только слепой), стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана. Дела и результат говорят сами за себя. Оставим инфантильные реакции без комментариев", - резюмировал Бальчун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бальчун приветствует передачу "Укрзализныци" под управление Кабмина

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
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Поживемо - побачимо.
Поки запрошені працювали слабо.
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к чему эти тёрки с чиновником (Емелей) банкротом без ЖД он просто поц
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Сегодня задача у власти ПОБОЛЬШЕ намутить денег на будущие выборы. Например строительство( ну его у нас нет) и реконструкция автодорог. И все руководители, которые не идут на условия сокрытия нужных сумм, власти не нужны.
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Поэтому привлечение волонтеров- экономистов к анализу смет необходимо. Иначе НА КФТ такое на крутят!
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НАБУ, бубу, бабу ягу теж мают працювати,а не імітувати бурхливу роботу))))
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Так и надо коррумпированному быдлу отвечать. Отдельный респект Гройсману за красивый облом Омеляна.
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Конфликт очередной. Никому не нужный. Они там шо, не могут порешать всё келейно, по нормальному? Не! Надо в Фейсбуках повыкладывать... Зачем?
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Щуряча метушня біля годівниці)))) Омеля верещить бо від годівниці відгоняют ))))
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Два бездаря выясняют, кто из них больше вреда нанес.
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Бальчуну есть что предъявить, а Омеляну только дудку, под которую он пляшет...кто Омеляну платит, под ту дудку он и поет...когда пошла речь о повышении ж/д тарифов - фсе, дальше омеляну можно было не продолжать, все уже было сказано...
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Гарно відповів. Та і має на це право-Омелян таки слів не добирав.
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Две кисейные барышни устроили разборки на самом высоком уровне, что не делает чести ни одному, ни другому.
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О-о-о , Бальчун , ты ещё не слышал знаменитое бе-бе-бе-бе в свой адрес !
В исполнении армянского министра !
Ты только догадываешься , что наш Кабмин - это сборище необразованных гельминтов ?
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Такое впечатление,шо Омелян-как сучка брошенная визжит и скулит.

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да этот омилян какой то левый. последнее время только и наезжает на бальчуна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"
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