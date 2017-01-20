 Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем и блокированием, промедлением мне пришлось столкнуться на самом высоком министерском уровне. Сегодня вещи названы своими именами", - написал он.
"Все, что до этого дня удалось сделать в компании (а положительных изменений не видит только слепой), стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана. Дела и результат говорят сами за себя. Оставим инфантильные реакции без комментариев", - резюмировал Бальчун.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
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Мининфраструктуры планирует в 2017 году отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог, - Омелян(128)
90% снегоуборочной техники - это машины в возрасте 30-50 лет, - Омелян(83)
Поки запрошені працювали слабо.
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В исполнении армянского министра !
Ты только догадываешься , что наш Кабмин - это сборище необразованных гельминтов ?
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