 Количество офицеров запаса, принятых на службу в 2016 году, увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущими годами, - Минобороны

Об этом сообщил во время брифинга заместитель Министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, по сравнению с 2015 годом количество принятых офицеров увеличилось в 5 раз и сейчас составляет около 4 тыс. человек, из которых более 2,5 тысячи назначены на первичные должности.
"Проведена работа по отбору сержантов, имеющих высшее образование, и их назначение на должности младших офицеров с присвоением первичного офицерского звания. Всего за прошлый год подготовлено и назначено 1254 сержанта. На учебных сборах в боевых воинских частях подготовлено почти 10 тыс. человек, из которых около тысячи офицеров. Еще более 3 тыс. военнообязанных прошли подготовку на учебных сборах в воинских частях и подразделениях территориальной обороны. Количество военнообязанных, состоящих на воинском учете, увеличилось до 400 тыс. человек, - сообщил Шевчук.
По словам генерала в прошлом году в ходе призыва граждан на срочную военную службу ряды Вооруженных Сил Украины пополнило около 16 тыс. военнослужащих. В этом году на срочную службу в ВСУ планируется призвать около 17 тыс. граждан.
В 2016 году Министерство обороны Украины провело увольнение около 75 тысю военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации, из которых более 58 тыс. зачислены в оперативный резерв.
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