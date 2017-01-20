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Все про:инаугурация (279) присяга (145) США (11727) Пенс (4)

 Пенс принес присягу вице-президента США

Майк Пенс, бывший губернатор Индианы, принес присягу вице-президента США. Он поклялся перед судьей Верховного суда Клеренсом Томасом перед тем, как произнесет слова присяги новоизбранный президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

Сотни тысяч людей собрались в столице США Вашингтоне на церемонию инаугурации 45-го президента Дональда Трампа. Часть из них празднует это событие, часть - протестует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией, - будущий вице-президент Пенс

Всего в Вашингтон прибыли до 900 тысяч человек. В связи с этим усилены меры безопасности.

Напомним, ранее Пенс заявлял, что налаживание отношений США с Россией пойдет на пользу общим интересам обеих стран.
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Ну чо, пошел обратный отсчет до импичмента волосатого придурка.
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Ещё до импичмента Трампу, к Кабским Вымиратам, на постоянное место жительства, переедет песец (это такой маленький зверёк).
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Этот, што-ль ???
Ну.... не такой он уж и маленький, я бы сказал... :D


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!!! это йа то маленький??? хатя, если леммингохомячков мало - то может и да. но если их развелось так как сегодня - то йа, крупный и не в меру упитанный. в полном расцвете сил!! ходящий в руцки гости, не только по утрам! )
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Фунты , шиллинги и пенсы . А вы о чём подумали ?
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Сейчас Трамп поменяет фамилию на доллар и статус кво будет соблюдено.
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Статус-кво будет соблюдено, когда на Пениса нападёт Трампер.
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волевое лицо интелектуала..и нервній тик самодовольного индюка...!
какие две большие разниці...
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Конгресс и сенат уже потирают ручки, будут Трампа нагибать по полной
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Погоди еще, посмотрим как он будет относится к Украине. Если субъективно- симпатии он совсем не вызывает. Поживем - увидим.
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Вот США "наладила" отношения с Ираком после войны в Кувейте. Ждем "налаживание" с россией.
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В Вашингтоне во время официальных праздничных мероприятий перед инаугурацией Трампа салют сложился в аббревиатуру USR вместо USA.
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Ну так норм, оккупируют рашку и создадут Соедененные штаты рашки. Ну если серьезно, то и вторая буква на S, не очень-то и похожа
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А шо Пенс, тоже Фуйла любит и жаждет отношений с Мордором? Или нет?
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Нет, он называл путлера, маленьким, агрессивным человечком
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О, дак он же хороший мужик, этот Пенс! Надо ему подсказать, что " маленький агрессивный человечек" на украинском и на русском обозначается и звучит как "HUILO".
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Слово "любит" имеет несколько значений... :D


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Кто,кто,а Пенс засунет путлеру пенис. Весь ботокс вытечет.
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Хуевый Иерусалим ‏@Bloomabooma 2 хв.
2 хвилини томуБільшеСейчас Обама передаст коды запуска и шутки про радиоактивную пыль закончатся
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