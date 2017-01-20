 Пенс принес присягу вице-президента США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
Сотни тысяч людей собрались в столице США Вашингтоне на церемонию инаугурации 45-го президента Дональда Трампа. Часть из них празднует это событие, часть - протестует.
Всего в Вашингтон прибыли до 900 тысяч человек. В связи с этим усилены меры безопасности.
Напомним, ранее Пенс заявлял, что налаживание отношений США с Россией пойдет на пользу общим интересам обеих стран.
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Ну.... не такой он уж и маленький, я бы сказал... :D
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иса нападёт Трамп ер.
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какие две большие разниці...
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