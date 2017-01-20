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Все про:Великобритания (1448) Укроборонпром (390) ГП "Антонов" (53)

 "Укроборонпром" расширит сотрудничество с Великобританией в рамках программы импортозамещения

Возможность оснащения украинской авиации передовой техникой от британских компаний и углубление военно-технического сотрудничества обсудили руководители ГК "Укроборонпром" и Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе "Укроборонпрома", встреча состоялась на ГП "Антонов", который также входит в состав концерна.

"У меня была возможность воочию убедиться в прочных экономических и торговых связях между ГП "Антонов" и британскими компаниями. Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей", − отметил Министр обороны Великобритании, после ознакомления с новейшим самолетом Ан-132, который создавался с участием британских компаний.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Антонов" представил новый транспортный самолет Ан-132. ФОТО

"Наше предприятие сотрудничает с британскими компаниями почти 30 лет. Именно британские коммерсанты из компании "Эйр Фойл" стали учителями "Антонов" по организации работы на мировом рынке воздушных перевозок грузов самолетами "Руслан" и "Мрия". Начиная с 1990 года, самолеты "Антонов" выполняли задачи Министерства обороны Великобритании по перевозке различных грузов во время военных конфликтов, гуманитарных миссий и других операций и учений. Мы также высоко ценим участие партнеров из Великобритании, которые поставляют комплектующие для производства современных самолетов от "Антонова", - отметил президент ГП "Антонов" Александр Коцюба.

Он добавил, что с января 2017 года в пригороде Лондона работает представительство "Авиалиний Антонова" − "Dreamlifts Ltd".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В 2016 году "Укроборонпром" модернизировал для армии свыше 20 боевых вертолетов. ВИДЕО

Напомним, что ГП "Антонов", входящее в состав Госконцерна "Укроборонпром" и являющееся основным предприятием авиационного кластера, 20 декабря 2016 года продемонстрировало новый легкий многоцелевой самолет Ан-132D.
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Говорят, что первый указ Трампа на Посту - закрыть липецкий шоколад?
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Второй - переименовать "Ленинскую кузницу" в "Кузню им.Трампа"
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Укроборонпром має розвивати співробітництво з Польщею у виробництві танків БМ Оплот! Польща ще 2013 року просила об'єднати зусилля у розробці нового перспективного танку і створити на базі БМ Оплот спільний танк, який Польща могла б виробляти в себе на танковому заводі Лабеді-Бумар. Янукович відмовився від такої співпраці бо путін не дозволив, а сьогодні така співпраця дала б нам можливість виробляти наші танки БМ Оплот на польському заводі, що дозволило б отримувати сотні нових танків на рік! Наш завод ім.Малишева в Харкові повністю розвалений, на заводі працює більше 26% росіян з російським громадянством і тому завод виробляє лише 5 танків на рік! Якщо путін посуне на Харків, робота завода буде паралізована, нам терміново потрібно організовувати резервні майданчики для виробництва наших танків та танкових двигунів і польські заводи ідеально підходять для цього, питання тільки в політичній волі українського керівництва!
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как счас пашинский руки потирает))тут на выбор что себе дарить Глюк Беретту Вальтер или что посерьезнее)распил начинается) кому с Японии по гимнастике кому с Англии по вооружению))начнется радостный ПОТОК , семье давая фунтов мешок)
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Подарить тебе Глок или Вальтер ,шобы не завидовал ?
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ок ! я в Одессе часто! а что Одесситы настолько влюблены и все абсолютно устраивает в теперешней власти что никаких претензий?
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Одесситы привыкли работать сами на себя. И им пофиг ,кто там у власти. Вата , типа тебя,скулит канешна ,но основная масса работает. А вата и не одесситы....это завезенные из мордора. В свое время по распределению попала в Одессу. Вот и ноет сейчас. А ты на форумы думской зайди. Там прекрасно отражается настроение одесситов. Такого депрессняка ,как здесь нет и в помине. Но вата там тоже присутствует.
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у меня много друзей в Одессе тоже! С одними работал и причем очень плотно кто с моего города но уехал купил квартиру и живет в Одессе ! имеет свой бизнес( грузовик возит контейнеры) есть служил со мной был у нас судьей перевели уже лет 10 в Одессе тоже в суде!Видишь просто в городах поменьше работа катострофически упала и выжить не прожить стало проблематично! Одессу порт очень спасает!
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Ты так думаешь. В порту не так много рабочих мест. В основном торговля и моряки. Я моряк. Ты где живешь ?
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хмельницкий!водила! раньше Европа счас больше просто стою!
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у вас 7 км у нас туча хоть как то спасает людей! но жить однозначно стало хуже!а цены и комуналка просто добивают!у Вас разве не так же?
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Я был в Хмельницком. Одно время сдуру женился на бершадской из винницкой области. Утащила к себе И я подрабатывал извозом на своем ниссане ,возил барыг на рынок в Хмельницкий. Это было ещё в 90-х. Потом развелся и вернулся в Одессу.
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знаю где Бершадь))значит тебе тоже знаком вкус дороги и что такое баранка)тебе сколько лет? Мне через 25 дней 53 ))значит и знаешь где в Хмельницком рынок) я живу в центре но до рынка минут 7 ходьбы)
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я часто или на Николаевской дороге или Ильфа и Петрова! это 2 практически противоположные части Одессы
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Это ты мне говоришь ,который прожил всю жизнь в Одессе Я тебя с закрытыми глазами проведу по Одессе.
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по Хмельницкому я тоже с закрытыми глазами могу провести! больше 10 лет проработал на Скорой! БИТ- это реанимация! так что город знаю великолепно
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Дуже поважаю і шаную одеситів і завжди в захваті від іх незалежності від влад,які змінюються час від часу, а Одеса живе і квітне))) Чудове, чарівне місто)00
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При овоще самолёты делали, а сейчас ведут плодотворные и крайне успешные переговоры.
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яка тупа дезінформація! при овочі згортались усі стратегічні виробництва, включно з авіакосмічним
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Кто же спорит. Просто новая власть пошла в этом деле до конца. Впервые с хрен знает каких времён "Антонов" не сделал за 2016 год ни одного самолёта, а "Южмаш" - ни одной ракеты.
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И не говори. Тогда Антонов всегда уступал на международной арене братьям-рососиянам из Волга-Днепр.
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ГОКу Абрамовича разрешили возобновить работу в Украине
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еще один тут уверен что половина населения, как то странно не находишь?
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Не слушай бред ботов? Выдают желаемое за действительное. Им за это барбарыскы положено!
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так все таки много или мало? это два противоположных понятия неужели так трудно выбрать?
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около 5% населения Украины. то есть немного больше, чем педераццттов
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тут внизу сашка говорит что половина населения.
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зайди в Киеве в любой супермаркет, или на любой базар, или в любое другое скопление людей и громко скажи: я очень уважаю нашего президента Петра Порошенко! Это лучший президент! Он реально улучшил жизнь украинцев! Интересы украинцев он ставит превыше своих собственных! Спасибо президенту Порошенко за спасенную Украину!

Тока заранее напиши завещание...
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а никто внимания не обратит я такие монологи уже слышал в транспорте. я пытаюсь понять порохоботов все таки много или мало?
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Порохоботов не так и много.
Пороховатников юбольше
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давай слепим всех в одну кучу, много или мало?
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О! а если воздействовать на население через сми, какая часть поддастся влиянию, большинство или меньшинство?
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половина значит? тут еще два "патриота" спорят: один уверен что меньшенство другой что армия китая. трех правильных мнений быть не может.
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сначала у нас началось кацапозамещение (тоже импорт), а потом только у кацапов после санкций началось импортозамещение.
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Жаль, что британцы не помогают украинцам давить российских гнид. Но сотрудничество в авиационной сфере явный плюс Антонову и Украине.
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В Раші воші, а гниди в Україні і набогато небезпечніші за закордонних )))
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Лучше бы вместо деклараций британцы обеспечили предприятия Оборонпрома станками.....пусть даже 30-летней давности. Невозможно с нашим оборудованием добиться нормального качества и объемов производства.
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Все можливо зробити,якщо робити,а не кукурікати про майбутні звершення))))
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Есть высокая вероятность, что станки эти будут списаны и проданы.
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Давайте побольше новостей СНГ-Украина это луч света,в этом дремучем царстве коррупции.
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"Укроборонпром" расширит сотрудничество с Великобританией в рамках программы импортозамещения

Эй што за херня какое импортозамещение!!!!! Это не рабские вымираты, а Украина!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" расширит сотрудничество с Великобританией в рамках программы импортозамещения
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