 "Укроборонпром" расширит сотрудничество с Великобританией в рамках программы импортозамещения

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе "Укроборонпрома", встреча состоялась на ГП "Антонов", который также входит в состав концерна.
"У меня была возможность воочию убедиться в прочных экономических и торговых связях между ГП "Антонов" и британскими компаниями. Это особые отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей", − отметил Министр обороны Великобритании, после ознакомления с новейшим самолетом Ан-132, который создавался с участием британских компаний.
"Наше предприятие сотрудничает с британскими компаниями почти 30 лет. Именно британские коммерсанты из компании "Эйр Фойл" стали учителями "Антонов" по организации работы на мировом рынке воздушных перевозок грузов самолетами "Руслан" и "Мрия". Начиная с 1990 года, самолеты "Антонов" выполняли задачи Министерства обороны Великобритании по перевозке различных грузов во время военных конфликтов, гуманитарных миссий и других операций и учений. Мы также высоко ценим участие партнеров из Великобритании, которые поставляют комплектующие для производства современных самолетов от "Антонова", - отметил президент ГП "Антонов" Александр Коцюба.
Он добавил, что с января 2017 года в пригороде Лондона работает представительство "Авиалиний Антонова" − "Dreamlifts Ltd".
Напомним, что ГП "Антонов", входящее в состав Госконцерна "Укроборонпром" и являющееся основным предприятием авиационного кластера, 20 декабря 2016 года продемонстрировало новый легкий многоцелевой самолет Ан-132D.
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Подросток из Тамбовской области, подозреваемый в убийстве своей семьи, исповедовал сатанизм. Об этом его одноклассники 15 января рассказали журналистам телеканала «360».»
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Тока заранее напиши завещание...
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Пороховатников юбольше
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Эй што за херня какое импортозамещение!!!!! Это не рабские вымираты, а Украина!!!!!!
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