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Все про:арест (10080) Запорожье (1415) наркотики (1233) Запорожская область (483) прокурор (876)

 Суд арестовал на два месяца запорожского прокурора, попавшегося на распространении наркотиков

Сегодня Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 800 тысяч гривен для задержанного вчера прокурора Запорожской местной прокуратуры №1, который подозревается в сбыте наркотиков и склонению к их употреблению.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудники Запорожской прокуратуры задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, - Луценко. ВИДЕО камер наблюдения+ ФОТО

Прокурор арестован до 18 марта 2017 года.

Напомним, вчера, 19 января, по подозрению в сбыте наркотиков и склонению к их употреблению задержан прокурор Запорожской местной прокуратуры №1. Он отвечал за поддержание государственного обвинения в производствах, связанных с распространением наркотиков.

Как выяснилось, прокурор употреблял амфетамин, раскладывая дорожки на папках с собранными материалами расследований.


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И откуда у бедняги, употреблявшего дешевые плебейские наркотики (метамфетамин), такие деньги...
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Зрада, хуле!
При овоще такого бардака не было...
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Это уже не прокурор, а прокуратор всей Украины.
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"почём сегодня в прокуратуре дорожку заказать" )).
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Сел под стражу прокурором, а ведь может так случиться, что из под стражи выйдет уже прокуроршей.
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не сделать ему "золотой приход" что б сдох от передоза
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Смешно будет если бабушка на залог с пенсии отложила)))Знала шо внучек непутевый)))
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Это кошмар, чтобы такие "кадры" были правоохранителями. И это наверно, по конкурсу отбирают.
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.
Только передачи ему не запрещайте, а то тяжело ему будет...
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Главное, шобы КС сохранил ему невъипенную пенсию!
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Чи він один такий ?...Куди не глянь: чи на город,чи на верховну раду - наркоман на наркомані аж в очах мерехтить....😕😕😕
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это блядство в запорожской прокуратуре расцвело при Шацком. В милиции то же самое при его дружке Ольховском и Пазиниче
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Два месяца - это очень жестоко .
И всякому понятно , что это политическое преследование !
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