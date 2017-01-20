 Суд арестовал на два месяца запорожского прокурора, попавшегося на распространении наркотиков

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.
Прокурор арестован до 18 марта 2017 года.
Напомним, вчера, 19 января, по подозрению в сбыте наркотиков и склонению к их употреблению задержан прокурор Запорожской местной прокуратуры №1. Он отвечал за поддержание государственного обвинения в производствах, связанных с распространением наркотиков.
Как выяснилось, прокурор употреблял амфетамин, раскладывая дорожки на папках с собранными материалами расследований.
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При овоще такого бардака не было...
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Только передачи ему не запрещайте, а то тяжело ему будет...
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И всякому понятно , что это политическое преследование !
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