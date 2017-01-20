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 Япония предоставила Украине грант в 74 тыс. долл. на развитие гимнастики

Правительство Японии предоставило Украине безоплатную финансовую помощь на сумму 74,5 тыс. долл. для Федерации гимнастики.

Торжественная церемония подписания грантового соглашения состоялась в пятницу в Киеве при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми. От Украины соглашение подписала вице-президент Федерации гимнастики Ирина Дерюгина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соглашением предусмотрено приобретение оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики (наборы для опорного прыжка, параллельных и разновысоких брусьев, гимнастический конь), а также мини-автобуса для художественной гимнастики.

"В Японии хорошо знают потенциал украинских спортсменов, в частности, гимнастов, и до сих пор помнят об ожесточенной борьбе за олимпийское "золото" Рио-2016 между Кохеем Утимурой и Олегом Верняевым. Поэтому правительство Японии решило посодействовать развитию украинской гимнастики в период подготовки к следующей Олимпиаде, которую в 2020 году будет принимать Токио ", - отметил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония предоставит Украине оборудование для Общественного вещания, - Мининформполитики

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул поблпгодарил правительство Японии и Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Украине господина Шигеки Сумме за весомый вклад в развитие олимпийского движения и гимнастики в частности.

Отметим, что в нынешнем году в сфере физической культуры и спорта Посольство Японии в Украине планирует также подписать грантовое соглашение с "Фондом Кличко", которой предусматривается отремонтировать спортивный зал в Броварском высшем училище физической культуры.

Смотрите: Япония передала Центральному клиническому госпиталю Госпогранслужбы современное медоборудование на 22,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В целом с марта 2014 года Япония оказала Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в Украине на общую сумму $1,86 млрд.
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Отличная новость, Япония будет развивать гимнастику в Украине, там ещё шашки некому спонсировать, может их под патронат острова Борнео передать?
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74 тыс долларов - это на одного спортсмена не хватит.
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Даже если бы 740 тыс. дали, все равно бы их не хватило.
Нищий - это не тот, у кого нет денег, а тот, кому их постоянно не хватает. (с)
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740 тыщ хватило бы на двух гимнастов. Не болтай ерунду, да ещё и с умным видом.
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Ні-ні, на одного стане.
Ну, якщо на міжнародні змагання не їздити, то в акурат на одну гімнастку.
Приємна новина. Поздоровляємо ту одну гімнастку!
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Наконец-то кто-то дал бабло, а то уже пилить нечего.
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Да, совсем уже страх потеряли. Японцы будут развивать гимнастику. Да это жлобство больше на новогодние праздники прогуляло. Остальные комменты как говорится излишни........
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Я представляю с чего в рассеи разрешат выпускать, с енотов что-ли.
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Эти бобры, гимнасты еще те. У меня около дачи целая толпа ходит.
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Беларашка в основном работает на рынок Росососии... Там все жрут что ползает что плавает и что прыгает. И бобры пойдут и водяные крысы и амбарные крысы, кто там в тушонке их разглядит...
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сума смехотворная . На приличную машину председателю гимнастического спорта и то с натягом.
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С такими аппетитами как у наших чинуш больше 10 т.$ давать не будут все ровно украдут.А вообще позор!
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Пипец великую державу разворовали - даже матрасов для гимнастики нет.

Их японцы покупают для украинских спортсменов....
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Быть нищими не позор, а получить, небольшую помощь на развитие гимнастики, позор.Позор обворовывать свой народ.
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хомячок СТЕПАН на паперти подает больше по пятницам
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это кто у нас главный вор по гимнастике,премия ему.
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На массажеры для яиц в министерских кабъмин'єтах ....
ПРоходили...
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"это большая жертва!!" (С) в пользу голодающим алигархам в панамках!!
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Нет пределов человеческой алчности и жлобству.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯпония предоставила Украине грант в 74 тыс. долл. на развитие гимнастики
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