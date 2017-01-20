 Япония предоставила Украине грант в 74 тыс. долл. на развитие гимнастики

Торжественная церемония подписания грантового соглашения состоялась в пятницу в Киеве при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми. От Украины соглашение подписала вице-президент Федерации гимнастики Ирина Дерюгина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Соглашением предусмотрено приобретение оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики (наборы для опорного прыжка, параллельных и разновысоких брусьев, гимнастический конь), а также мини-автобуса для художественной гимнастики.
"В Японии хорошо знают потенциал украинских спортсменов, в частности, гимнастов, и до сих пор помнят об ожесточенной борьбе за олимпийское "золото" Рио-2016 между Кохеем Утимурой и Олегом Верняевым. Поэтому правительство Японии решило посодействовать развитию украинской гимнастики в период подготовки к следующей Олимпиаде, которую в 2020 году будет принимать Токио ", - отметил дипломат.
Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул поблпгодарил правительство Японии и Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Украине господина Шигеки Сумме за весомый вклад в развитие олимпийского движения и гимнастики в частности.
Отметим, что в нынешнем году в сфере физической культуры и спорта Посольство Японии в Украине планирует также подписать грантовое соглашение с "Фондом Кличко", которой предусматривается отремонтировать спортивный зал в Броварском высшем училище физической культуры.
В целом с марта 2014 года Япония оказала Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в Украине на общую сумму $1,86 млрд.
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Нищий - это не тот, у кого нет денег, а тот, кому их постоянно не хватает. (с)
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Ну, якщо на міжнародні змагання не їздити, то в акурат на одну гімнастку.
Приємна новина. Поздоровляємо ту одну гімнастку!
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Мясокомбинатам Белоруссии поручено изготавливать тушенку и колбасу из мяса бобров.»
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Их японцы покупают для украинских спортсменов....
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ПРоходили...
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