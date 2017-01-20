EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1066  26
Все про:армия (7272) ВВС (136) оборона (822) учения (1549)

 Объем расходов в 2017 году обеспечит подготовку 269 экипажей Воздушных сил и проведение учений 25 бригад ВСУ, - замминистра обороны Шевчук

Оборонный бюджет на 2017 год позволит провести учения 25-и бригад Вооруженных сил Украины и подготовить 269 экипажей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Переход украинской армии на стандарты НАТО до 2020 года - задача амбициозная, но я не вижу угроз ее выполнению, - Полторак

На брифинге в пятницу в Киеве он напомнил, что в 2017 году оборонному ведомству предусмотрено около 64,5 млрд грн или почти 2,5% ВВП.

"Это на 8,5 млрд грн или на 15% больше по сравнению с 2016 годом. Кроме того, Министерству обороны Украины предусмотрены государственные гарантии на сумму более 4,5 млрд грн. Почти 3 млрд грн оборонного бюджета выделено на подготовку Вооруженных сил, более 11,5 млрд грн планируется распределить на развитие вооружения и военной техники, что почти на половину больше, чем в 2016 году", - проинформировал Шевчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вооруженные силы Украины нарастили возможности по выполнению возложенных на них задач", - замминистра обороны Руснак

По его словам, объем расходов в 2017 году обеспечивает восстановление 774 единицы вооружения и военной техники, подготовку 269 экипажей Воздушных сил Вооруженных сил Украины с продолжительностью налета до 35 часов, подготовку 25 экипажей морской авиации и 127 экипажей армейской авиации с продолжительностью налета до 40 часов, проведения бригадных тактических учений 25 бригад.

Кроме того, за эти средства планируется переоснастить почти 2/3 системы связи цифровыми средствами, закупить около 6,5 единиц средств транкинговой связи.

Замминистра заверил, что в текущем году будет выплата денежного довольствия военнослужащим на уровне прошлого года и зарплаты работникам ВСУ с учетом роста минимальной заработной платы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в 2017 году примет участие в 20 командно-штабных военных учениях за границей, - Минобороны

В рамках оборонного бюджета также планируется закупить основные виды вещевого имущества и 238 единиц медицинской аппаратуры, обеспечить жильем около 1,7 тыс. семей военнослужащих, медицинское и санаторное лечение 3 тыс. 714 ветеранов и инвалидов войны, около 10 тыс. (9 тыс. 756) военнослужащих и членов их семей, в том числе, реабилитацию участников АТО.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зрада, хуле!
При овоще такого "бардака" не было...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто позвал в Украину российские грады и точки У?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
269 экипажей.а что есть хотя бы половина боевых исправных самолетов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я бы тебе сказал сколько есть в строю, но не стану.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дай я, эта інфа открыта! На крыле 2 бригады Миг 29 - 72 шт! Бригада Су-27 36 шт! Бригада штурмовиков (но пофакту не дотягивает) -20 шт! И бомберы Су-24 - под 30! Еще много доноров по всем позициям кроме штурмовиков! У армейцев 2 бригады крокодилов ну и восьмерки! На тюбе видел учения крокодилов там зараз 16 шт летело! Кстати с консервы еще одну бригаду бомберов можно сколотить! А еще транспортники и морские! Есть много блогеров которые ведут учет литачков и гвинтокрилов ВВС и ЗСУ с фотками и тп!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже все затихло пока,людоеды договариваются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять всё в будущем времени, хотелось бы его спросить, сколько экипажей было уже подготовлено в 2016 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да сегодня на сайте мо был репортаж по учениям пво и артилерии.Та техника,что на фото,я про пво,это прошлый век.Один на один с парашей у нас нет шансов,какие бы чудеса героизма наши герои на земле не показывали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А один на один с парашей, только США может выступать или Китай, остальные должны только вместе агрессию отражать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у параши техника лучше? Назови что? Кузя , триумф ,который не может сбить F35? Что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, лучше, они постоянно вливают в свою военку бабки. А ещё её в десятки раз больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
БОЛЬШЕ , не значит ЛУЧШЕ. Ты Афганистан вспомни,как из простых стингеров валили самолеты и вертолеты. У Украины помощней ПВО будет . И мы нападать вроде бы не собираемся. А для обороны и того ,что есть пока хватает....пока.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. Военный бюджет 2016: мы - 5 млрд $, мордор - 48 млрд. Остальную чушь я даже комментировать не буду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все це добре,крім 6 з половиною засобів зв'язку.ця половна буде з хвостом чи з головою? )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже которое заявление, а я так и не могу понять, нахера они усиленно вливают деньги в авиацию, которая нигде потом использоваться не будет, а если вдруг будет её уничтожат за пару дней. В войсках блядь не хватает нормальной бронетехники, средств связи и электроники, а они тратят бабки на бесполезную херню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о у нас новый военный аналитег? с зеркала прискакал или с корреспондента?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Десантирован прямиком из ольгино в срочном порядке. Ну назови мне адекватный сценарий, при котором наши ВС будут иметь хоть какое то значение. Про КПД я пока даже не упоминаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну примерно такой же какой был в 2014 в лугандоне с поправкой на возможное наличие ПЗРК (которых просто не ожидали в таком количестве). устраивает? подавление укреплений, живой силы и бронетехники путем использования всех видов вооружения класса "воздух-земля".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъем расходов в 2017 году обеспечит подготовку 269 экипажей Воздушных сил и проведение учений 25 бригад ВСУ, - замминистра обороны Шевчук
 Облако тегов
Roshen Антитеррористическая операция армия Великобритания взятка военнослужащие ВР ГФС Давос Донбасс инаугурация Киев Крым Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция обстрел оккупация Омелян Полторак Порошенко Рева Россия СБУ суд США Трамп Укрзализныця Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти