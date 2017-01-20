 Минобразования возобновляет сотрудничество со Всемирным банком, - Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Всемирный банк имеет очень широкую активность в постсоветских странах. К сожалению, Министерство образования и науки имеет не достаточно хорошую историю отношений с вашим учреждением в предыдущие периоды. Но сейчас Министерство изменилось, и мы убеждены, что работа Всемирного банка в Украине в направлении образования будет очень продуктивной и поможет нашей стране", - отметила Гриневич.
На финальной стадии переговоров находится проект "Укрепление формирования политики на основе доказательных данных с использованием образовательной статистики и анализа", реализуемый в сотрудничестве со Всемирным банком.
Проект состоит из трех компонентов. Первое, развитие интегрированной Информационной системы образования, которая будет объединять образовательные базы данных, будет включать создание портала открытых данных. Второе, подготовка к участию в Программе международного оценивания учащихся (PISA). И третье, укрепление Института образовательной аналитики, который должен стать ведущим учреждением в сфере образовательной статистики и аналитики в Украине.
Срок реализации проекта - 2 года, общая стоимость - 400 тыс. долларов США. Для его внедрения Всемирный банк предоставит 340 тыс. долларов гранта, а остальное обеспечит Институт образовательной аналитики путем покрытия административных расходов учреждения.
Министр также рассказала представителям Всемирного банка о приоритетах МОН на среднесрочную перспективу. Среди них - обеспечение качества высшего образования, модернизация профессионального образования и реализация реформы среднего образования "Новая украинская школа".
"Мы понимаем важность запланированных вами реформ, особенно, что касается среднего образования, и имеет непосредственное влияние на жизнь всего общества. Те люди, с которыми у меня есть возможность общаться, крайне обеспокоены тем, что качество образования в украинских школах падает", - отметила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Она добавила, что Всемирный банк готов поддержать МОН в проведении реформ, в частности предоставлением рекомендаций и аналитикой. Дальнейшее углубление сотрудничества, по мнению Сати Кахконен, возможно после того, как МОН продемонстрирует решительность в проведении реформ.
Для Украины лучшими примерами стран с подобными проблемами являются Молдова и Беларусь. В Молдове Всемирный банк осуществлял проект под названием "Качественное образование в сельской местности в Молдове", целью которого было укрепить качество образования в сельской местности, в частности путем реорганизации сети учебных заведений. Беларусь в 2015 году согласовала с Всемирным банком начало проекта "Модернизация системы образования в Республике Беларусь".
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в Германии были нацисты, а фашисты тогда были в Италии, Испании, Португалии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, СССР, Японии, в Латинской Америке ( Аргентина)
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