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 Действия НБУ в отношении "Укрландфарминга" нивелируют всю работу правительства по привлечению инвестиций, - нардеп Москаленко

Давление Национального банка Украины на агрохолдинг "Укрландфарминг" и его собственника Олега Бахматюка нивелирует усилия правительства по привлечению в страну иностранных инвестиций.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Москаленко, сообщают Українські Новини.

"Позиция Нацбанка выглядит более чем странной. Фактически, необдуманные решения отдельных чиновников разрушают результаты работы политического руководства страны, особенно экономического блока. Это недопустимо. Конфликт аграрного холдинга "Укрландфарминг" и НБУ бросает тень на ту титаническую работу, которая делается на самом высоком государственном уровне по поддержке предпринимательства и созданию благоприятного инвестиционного климата. Сегодня запущены такие весомые инструменты, как Национальный инвестиционный совет, Национальный комитет по промышленному развитию Украины. Мы ищем инвестиции по всему миру, но захочет ли бизнес идти к нам после таких примеров, как с "Укрландфармингом"? Для реального экономического роста государственные структуры должны способствовать украинскому бизнесу, а не противодействовать его деятельности", - отметил парламентарий.

Он уточнил, что проблемы у холдинга возникли из-за потери активов после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Востоке Украины. Несмотря на это, "Укрландфарминг" продолжает работать и выполнять свои обязательства.

"Даже после такого удара компания продолжает деятельность, десятки тысяч людей не потеряли работу. Поэтому есть все основания для реструктуризации задолженности, о чем и договорились со всеми без исключения иностранными кредиторами. Это яркий маркер того, что аграрный холдинг имеет будущее", - подчеркнул Ярослав Москаленко.

Депутат добавил, что в сложившейся ситуации руководство страны обязано вступиться за агрохолдинг, который формирует значительную часть ВВП страны.

"Государство будет развиваться тогда, когда будет помогать решать проблемы бизнеса, а не создавать их. Хочу напомнить, что агропромышленный комплекс генерирует около 12% ВВП Украины, является надежным источником валютных поступлений. Только за 2016 год АПК дополнительно принес полмиллиарда долларов к тому показателю, который был годом ранее. "Укрландфарминг" - предприятие общегосударственного масштаба, оно делает вливания в национальную экономику. Здесь не стоит вопрос Бахматюк или не Бахматюк. Этот вопрос - профессионального коллектива, качественной продукции, стабильного наполнения бюджета и имиджа Украины на международной арене. Сегодня надо поливать зерно, которое завтра даст урожай государству", - резюмировал Ярослав Москаленко.

Напомним, владелец крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрландфарминг" Олег Бахматюк обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в конфликт с главой НБУ Валерией Гонтаревой. По информации собственника агрохолдинга, Гонтарева, используя служебное положение, распространяет ложную информацию об акционерах "Укрландфарминга", что делает невозможным работу его предприятий и угрожает экономике Украины.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что президент и премьер должны остановить нападки главы Нацбанка на агрохолдинг "Укрландфарминг". По его словам, реальный сектор должен стать для чиновников "священной коровой".
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Давление - физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.
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Ярослав Миколайович Москаленко (* 28 квітня 1975 р., с. Лютіж Вишгородського району Київської області - громадсько-політичний і спортивний діяч, філантроп, народний депутат України, Голова депутатської групи "Воля народу"



Этого достаточно, чтоб понять, что кого-то снова лишают кормушки.
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А теперь котяру выкинули оттуда, вот он и завёл мяуканье.
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Не дают инвенстиции привлекать, только лоха прикормили, а тут, раз и подножка.
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О чем интересно они могут говорит, и самое интересное где?!! Бабло не пахнет...


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Так чего панику гонять у шоколадных инвест климат улучшился)))А вообще нормальный инвестор,без связей с нашей элытой сюда еще долго ни ногой.
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Всі агрохолдинги "заробляли" ухиляючись від податків та махінацій з кредитами, витрачаючи скажені кошти на забаганки власників. Також політика власників холдинга призначати на керівництво "своїх" привела до шалених внітрішніх крадіжок та витрат на "повітря". Зараз "шара закінчилась" і настає той час коли закінчуються накоплені кошти. Кредитів під гарантію держави вже не дають, а витрати ніхто не зкоротив і платити по рахункам вже нізчого. Ось і чуємо гучні заяви загальними фразами. А де факти? Де цифри? Це ж стандартна "схема" : взяти кредит у інвестора, потім оформити на паперах новий кредит от "інвестора" - "Баба Маня у Панамі" що начебто в 10 разів більший від першого. А потім банкротуємо підприємство і інвестору віддаємо його закону 10-ту частину. 9/10 коштів у кармані, а вся відповідальність на державі. Все звісно на багато тонше та складніше, та сенс той же - виманити кошти та вкрасти, переклавши всю відповідальність на інших.
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В 1991 году всё пошло не так,как хотелось-и никто этого не понял.Кто-то воспользовался народным доверием и сегодня проживает во дворцах и владеет миллиардами,хотя вчера они были среди нас.Кто работает честно,знают-такие деньги ,хоть 48 часов в сутки работай-не заработаешь.Коррупция-это обворовывание собственного народа.
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слишком много у нас священных коров...скоро и ступить будет некуда...
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" нивелируют всю работу правительства по привлечению инвестиций, - нардеп Москаленко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия НБУ в отношении "Укрландфарминга" нивелируют всю работу правительства по привлечению инвестиций, - нардеп Москаленко
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