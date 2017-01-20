 Действия НБУ в отношении "Укрландфарминга" нивелируют всю работу правительства по привлечению инвестиций, - нардеп Москаленко

Об этом заявил народный депутат Ярослав Москаленко, сообщают Українські Новини.
"Позиция Нацбанка выглядит более чем странной. Фактически, необдуманные решения отдельных чиновников разрушают результаты работы политического руководства страны, особенно экономического блока. Это недопустимо. Конфликт аграрного холдинга "Укрландфарминг" и НБУ бросает тень на ту титаническую работу, которая делается на самом высоком государственном уровне по поддержке предпринимательства и созданию благоприятного инвестиционного климата. Сегодня запущены такие весомые инструменты, как Национальный инвестиционный совет, Национальный комитет по промышленному развитию Украины. Мы ищем инвестиции по всему миру, но захочет ли бизнес идти к нам после таких примеров, как с "Укрландфармингом"? Для реального экономического роста государственные структуры должны способствовать украинскому бизнесу, а не противодействовать его деятельности", - отметил парламентарий.
Он уточнил, что проблемы у холдинга возникли из-за потери активов после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Востоке Украины. Несмотря на это, "Укрландфарминг" продолжает работать и выполнять свои обязательства.
"Даже после такого удара компания продолжает деятельность, десятки тысяч людей не потеряли работу. Поэтому есть все основания для реструктуризации задолженности, о чем и договорились со всеми без исключения иностранными кредиторами. Это яркий маркер того, что аграрный холдинг имеет будущее", - подчеркнул Ярослав Москаленко.
Депутат добавил, что в сложившейся ситуации руководство страны обязано вступиться за агрохолдинг, который формирует значительную часть ВВП страны.
"Государство будет развиваться тогда, когда будет помогать решать проблемы бизнеса, а не создавать их. Хочу напомнить, что агропромышленный комплекс генерирует около 12% ВВП Украины, является надежным источником валютных поступлений. Только за 2016 год АПК дополнительно принес полмиллиарда долларов к тому показателю, который был годом ранее. "Укрландфарминг" - предприятие общегосударственного масштаба, оно делает вливания в национальную экономику. Здесь не стоит вопрос Бахматюк или не Бахматюк. Этот вопрос - профессионального коллектива, качественной продукции, стабильного наполнения бюджета и имиджа Украины на международной арене. Сегодня надо поливать зерно, которое завтра даст урожай государству", - резюмировал Ярослав Москаленко.
Напомним, владелец крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрландфарминг" Олег Бахматюк обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в конфликт с главой НБУ Валерией Гонтаревой. По информации собственника агрохолдинга, Гонтарева, используя служебное положение, распространяет ложную информацию об акционерах "Укрландфарминга", что делает невозможным работу его предприятий и угрожает экономике Украины.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что президент и премьер должны остановить нападки главы Нацбанка на агрохолдинг "Укрландфарминг". По его словам, реальный сектор должен стать для чиновников "священной коровой".
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Этого достаточно, чтоб понять, что кого-то снова лишают кормушки.
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Народився 28 квітня 1975 (41 рік)
с. Лютіж Вишгородського району Київської області
Громадянство Україна
Національність українець
Діяльність Народний депутат України
Партія Партія регіонів ось і все!
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