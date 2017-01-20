 Один украинский воин погиб в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. С вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.
На Луганском направлении из тех же видов вооружения - Широкино, Сизое и Станицу Луганскую.
Всего зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военнослужащий погиб.
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Ну и где он???
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