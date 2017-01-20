EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  183  10
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5130) смерть (4364) Донбасс (11967) боевые действия (942) Антитеррористическая операция (15599) потери (742)

 Один украинский воин погиб в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18.00 20 января российско-террористические войска совершили 10 обстрелов наших позиций из различных видов оружия: один украинский воин погиб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. С вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Волыни попрощались с сержантом 14-й бригады Богданом Корнелюком, погибшим на Луганщине. ВИДЕО

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения - Широкино, Сизое и Станицу Луганскую.

Всего зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военнослужащий погиб.

Смотрите также: С погибшим на Луганщине офицером 24-ой мехбригады Виталием Сенюком простились в Ивано-Франковске. ВИДЕО


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна пам'ять Тобі герою! Близьким тв рідним щире співчуття.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если я правильно помню, то "в случае угрозу жизни бойцов можно открывать ответный огонь на подавление..."
Ну и где он???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во всем виновата Савченко! Не говорите кто погиб - это играет на руку Путину!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему нет ни одного погибшего с оконцовкой МАН или ШТЕЙН ? зато в чартерах офшорах делигациях потоянно эти концы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не так давно "Ребе" погиб. Тебе легче стало "украиНЕц"?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин украинский воин погиб в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО
 Облако тегов
Roshen Антитеррористическая операция армия Великобритания взятка военнослужащие ВР Гройсман ГФС Давос Донбасс Киев Крым Луганщина Министерство по вопросам оккупированных територий Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Порошенко потери Россия СБУ смерть суд США Трамп Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти