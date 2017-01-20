 Переподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян

Об этом министр заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.
По его словам, заседания Кабмина стали напоминать шоу фокусников.
"Ключевой вопрос сейчас - сильная Украина. Сильная Украина означает, что мы делаем быстро и прозрачно реформы, как в экономике, так и в других сферах. Когда Кабмин заседание превращает в шоу Девида Копперфильда, когда появляются непонятные проекты постановлений, которые непонятно кто готовит - это не усиливает доверие к власти", - отметил он.
В то же время глава Мининфраструктуры считает, что таким образом правительство хочет уйти от реформы "Укрзализныци" и создать "закрытый клуб".
"Вопрос не в министре Омеляне, он или не он руководит "Укрзализныцей. Вопрос в реформе "Укрзализныци", которая в последние 8 месяцев фактически остановилась. Кроме красивых презентаций, у нас нет никакого результата. Нам нужно сесть с экспертами и обсудить этот вопрос, с теми, кто действительно понимает, что происходит внутри этой структуры-монополиста. К сожалению, такой дискуссии не произошло, в то же время попытались переподчинить в другое министерство, создавая закрытый клуб. С этим я категорически несогласен. Это вопрос как нацбезопасности, так и экономики", - добавил Омелян.
Министр уверен, что решение переподчинить "Укрзализныцю" будет иметь негативные последствия для Кабмина.
"Не хочу комментировать главу правительства, думаю, он это сможет сделать без меня... Для меня это было странным решением. При отсутствии реформ это будет иметь негативные последствия для правительства. Я бы хотел, чтобы мы как команда решили все проблемы этой компании. Жаль, что у нас так и не происходит приватизационный процесс, у нас большая проблема с корпоратизацией госпредприятий", - подытожил он.
Отметим, что таким образом Омелян прокомментировал свой пост Facebook, в котором рассказал о "передаче "Укрзализныци".
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Наивные думают что какому-то "бальчуну" позволят у нынешних хозяев что-то отобрать...
Пример Саакашвили ничему не научил...
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серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?.
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КТО ИЗ ВОРЮГ ПОБЕДИТ: ЯЙЦЕНЮХ И ОЛИГАРХИ ИЛИ ОФФШОРНЫЕ БАРЫГИ?
В ХОДЕ ЭТОЙ БОРЬБЫ, ВОЗМОЖНО, МЫ ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО УЗНАЕМ НОВОГО.
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