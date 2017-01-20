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Все про:Укрзализныця (964) Гройсман (1980) Омелян (187)

 Переподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает решение премьер-министра Владимира Гройсмана о переподчинении ПАО "Укрзализныця" странным и что оно будет иметь негативные последствия для всего Кабмина.

Об этом министр заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.

По его словам, заседания Кабмина стали напоминать шоу фокусников.
"Ключевой вопрос сейчас - сильная Украина. Сильная Украина означает, что мы делаем быстро и прозрачно реформы, как в экономике, так и в других сферах. Когда Кабмин заседание превращает в шоу Девида Копперфильда, когда появляются непонятные проекты постановлений, которые непонятно кто готовит - это не усиливает доверие к власти", - отметил он.

В то же время глава Мининфраструктуры считает, что таким образом правительство хочет уйти от реформы "Укрзализныци" и создать "закрытый клуб".

"Вопрос не в министре Омеляне, он или не он руководит "Укрзализныцей. Вопрос в реформе "Укрзализныци", которая в последние 8 месяцев фактически остановилась. Кроме красивых презентаций, у нас нет никакого результата. Нам нужно сесть с экспертами и обсудить этот вопрос, с теми, кто действительно понимает, что происходит внутри этой структуры-монополиста. К сожалению, такой дискуссии не произошло, в то же время попытались переподчинить в другое министерство, создавая закрытый клуб. С этим я категорически несогласен. Это вопрос как нацбезопасности, так и экономики", - добавил Омелян.

Министр уверен, что решение переподчинить "Укрзализныцю" будет иметь негативные последствия для Кабмина.
"Не хочу комментировать главу правительства, думаю, он это сможет сделать без меня... Для меня это было странным решением. При отсутствии реформ это будет иметь негативные последствия для правительства. Я бы хотел, чтобы мы как команда решили все проблемы этой компании. Жаль, что у нас так и не происходит приватизационный процесс, у нас большая проблема с корпоратизацией госпредприятий", - подытожил он.

Отметим, что таким образом Омелян прокомментировал свой пост Facebook, в котором рассказал о "передаче "Укрзализныци".



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о как у ворюги подгорает )))) Не мечтай, Омелян, откатов с УЗ тебе не будет ))))
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О-знову рашистська пропаганда приперлася...
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Как-то странно, что уже месяца три министра инфраструктуры ( всей инфраструктуры) окромя "Укрзалізниці" больше, похоже, ничего не интересует. Почему так?
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Бо там гроші тих, хто його зробив міністром.
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Після інтервью на цьому каналі з Омеляном усе зрозуміло. Вірно зробили, що в нього із підпорядкування Укрзалізницю забрали
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Директор рынка знает, как рулить железной дорогой, у него в детстве тоже железная дорога была на батарейках.
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Намекаете, что у него железной дороги не было? Хорошо, персонально для вас, пишу другой пост. Директор рынка знает, как рулить железной дорогой, хотя у него даже в детстве железной дороги не было.
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Великобритания увеличит военную помощь Украине - Майкл Фаллон
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Цілий день про це на Цензорі. Та новина таки гарна.
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Им до Дэвида Копперфильда как до Луны. Обыкновенные напёрсточники.
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Да сядь и обсуди с экспертами, внутри команды - вылез в ТВ ящик, высеров наделал, отпиарился.
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Страшно, что сейчас твои махинации вылезут?)))))
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Как он на днях распереживался, что раньше на несколько месяцев запасы топлива были, а сейчас только на три дня. Оно-то с запаса на тридня стырить посложнее ( чтоб незаметно было), чем с месячных запасов.
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Очередная потасовка НФ и БПП за потоки, больше ничего.
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как захапают так и потом у них отберут))а за хамство нашлепают по попке! лучше всего животиком)такие что не промахнешся))ну и в Испании не вывезешь железную дорогу) отберут конфискуют все за жадность и посадят
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Что-то Омеляна за в последнее время слишком много стало. Еще один медведчуковский проект?
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От "плохих" олигархов перешла к "хорошим".
Наивные думают что какому-то "бальчуну" позволят у нынешних хозяев что-то отобрать...
Пример Саакашвили ничему не научил...
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У Омельяна словестный срач сегодн,наверное от потоков отрезали козлину
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Омелян в чиновниках госслужбы с 20 лет. Пора бы уже и поработать и на украинский народ ))
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Неужели кто-то
серьезно думает, что наши бескорыстные власти держат этого Бальчуна и платят
ему миллион долларов, чтобы он проводил реформы в интересах граждан Украины?.
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И СНОВА ПИЛЯТЬ ДОЛБАННЫЕ ВОРЮГИ ИЗ БПП И НФ НАЧАЛИ ДЕЛИТЬ ЛАКОМЫЙ КУСОК ТЕПЕРЬ ВОТ "УКРЗАЛИЗНЫЦЮ"!!!

КТО ИЗ ВОРЮГ ПОБЕДИТ: ЯЙЦЕНЮХ И ОЛИГАРХИ ИЛИ ОФФШОРНЫЕ БАРЫГИ?

В ХОДЕ ЭТОЙ БОРЬБЫ, ВОЗМОЖНО, МЫ ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО УЗНАЕМ НОВОГО.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПереподчинив "Укрзализныцю", Гройсман устроил из Кабмина шоу Дэвида Копперфильда, - Омелян
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