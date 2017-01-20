 Замглавы ЦИК Усенко-Черная задекларировала подарок от экс-"регионала" Маликова на полмиллиона гривен

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
Также Усенко-Черная задекларировала 90 тыс. гривен заработной платы.
Подарок на 0,5 млн гривен она получила от Сергея Маликова.
Как известно, 28 января 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Маликова с должности главы Государственного фонда содействия местному самоуправлению, которую он занимал с 2010 года, в связи с ликвидацией фонда.
В 2006-2010 годах Маликов являлся секретарем Мариупольского городского совета (Донецкая область) и возглавлял городскую организацию Партии регионов.
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Обожаема ти и желанна....🍓🍓🍓
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Только учтите: слабонервным лучше не смотреть!
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