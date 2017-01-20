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Все про:подарок (124) Усенко-Черная (68) НАПК (177)

 Замглавы ЦИК Усенко-Черная задекларировала подарок от экс-"регионала" Маликова на полмиллиона гривен

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная задекларировала подарок в неденежной форме, стоимостью 500 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Также Усенко-Черная задекларировала 90 тыс. гривен заработной платы.

Подарок на 0,5 млн гривен она получила от Сергея Маликова.

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Как известно, 28 января 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Маликова с должности главы Государственного фонда содействия местному самоуправлению, которую он занимал с 2010 года, в связи с ликвидацией фонда.

В 2006-2010 годах Маликов являлся секретарем Мариупольского городского совета (Донецкая область) и возглавлял городскую организацию Партии регионов.
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какая взятка? она чесно головой оттрусила с открытым ртом
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Какая там королева красоты,сказали же "Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии" , это куда больше чем красота.
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а у нее муж есть?как он реагирует на такие подарки?
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я думаю за такие бабки он или охранял и подвозил ее или и сам помогал)
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Це що на 0.5 ляма насосала чи другі послуги держслужбовця.
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Это не взятка, а сокровище поднятое с дна Карибского моря, решила Борода -Черная.
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Стюардесса по имени Жанна
Обожаема ти и желанна....🍓🍓🍓
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От "чистого сердца" за подтасовки. А где "подарки" Похердовского?
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чего женщине никто не рассказал что госслужащая это.. другое , и пусть заберут наконец у неё ведро с тушью и отбеливатель)
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Так она же из "Батькiвщини" - какие там взятки, самая честная партия!
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Хм... мне почему-то всегда казалось, что слово «ослаблять» - это глагол! Так ведь нет!... это оказывается - любовница ОСЛА!


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Охендовскому- дворец, Усенко- пол-лимона. Е п р с т .
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в неденежной форме - это чо - мандельштам в серебрянном окладе или утешиная игрушка с неровностями от сваровски?
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Ладно, по многочисленным просьбам публикуем фото "внеземной красоты".
Только учтите: слабонервным лучше не смотреть!

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таки лучше бы попросила, чтобы поставили хорошие брекеты. и не надо кларировать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамглавы ЦИК Усенко-Черная задекларировала подарок от экс-"регионала" Маликова на полмиллиона гривен
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