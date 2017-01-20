 Давал показания в ГПУ по Харьковским соглашениям, как элементе государственного преступления, - Парубий

Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мне придется часто ходить в прокуратуру и по периоду Майдана, и по периоду АТО, когда я был секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Так и в этот раз - дело о государственном преступлении и Харьковских соглашениях как элементе этого государственного преступления", - рассказал Парубий.
В частности, спикер отметил, что Харьковские соглашения были важным элементом "общей системной концепции по оккупации Украины".
"Это хорошее дело и правильно поставлен угол зрения. Угол зрения о том, что состоялось и на Майдане, это был результат долговременной планомерной операции по подчинению Украины Российской Федерации. И эту компанию проводили люди, которые были на ключевых должностях в государстве", - подчеркнул он.
Парубий отметил, что готов всячески способствовать следствию, чтобы довести это дело до суда.
Как сообщалось ранее Парубия 18 января допросили в качестве свидетеля.
Харьковские соглашения - Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове на то время президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым.
Согласно договору срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продолжением на 5 лет, если ни одна сторона не выразит возражения. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной думой Российской Федерации 27 апреля 2010 года.
В Украине договоренности вызывали возмущение оппозиции, экологов, местных советов и общества в целом. Большинство аналитиков расценили ее как противоречащее Конституции Украины.
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Луценко, Гройсмана, Стеця,
Ляшко и Юлю Тимошенко,
И где же про ПарубиЯ!
Ведь я же Рады председатель,
Все зарубите на носу,
Кто критикует - тот предатель.
Кто хвалит - я того люблю.
Вы, плебс, не ловите момента,
Ведь эта должность ого - го,
Могу и в кресло президента,
Слегка присесть в случай чего.
Через Майдан и баррикады,
Я рвался к должности, во власть,
Не обошлося и без Зрады,
Туда иначе не попасть.
На заседаниях я гений,
Я так считаю голоса,
Что побеждают Петя с Сеней,
А документы как слеза.
Но снова мечется душа,
Для достижений и высот,
Когда ж поднимется страна,
И вновь Майдан произойдет.
И свергнем снова президента,
Напором мы народных масс,
И я воспользуюсь моментом,
И расцветет мой звездный час!
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