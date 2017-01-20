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Все про:ГПУ (7980) допрос (1026) Парубий (1269) Харьковский пакт (175)

 Давал показания в ГПУ по Харьковским соглашениям, как элементе государственного преступления, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о государственном преступлении, в частности, относительно Харьковских соглашений.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мне придется часто ходить в прокуратуру и по периоду Майдана, и по периоду АТО, когда я был секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Так и в этот раз - дело о государственном преступлении и Харьковских соглашениях как элементе этого государственного преступления", - рассказал Парубий.

В частности, спикер отметил, что Харьковские соглашения были важным элементом "общей системной концепции по оккупации Украины".

"Это хорошее дело и правильно поставлен угол зрения. Угол зрения о том, что состоялось и на Майдане, это был результат долговременной планомерной операции по подчинению Украины Российской Федерации. И эту компанию проводили люди, которые были на ключевых должностях в государстве", - подчеркнул он.

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Парубий отметил, что готов всячески способствовать следствию, чтобы довести это дело до суда.

Как сообщалось ранее Парубия 18 января допросили в качестве свидетеля.

Харьковские соглашения - Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове на то время президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым.

Согласно договору срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продолжением на 5 лет, если ни одна сторона не выразит возражения. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной думой Российской Федерации 27 апреля 2010 года.

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В Украине договоренности вызывали возмущение оппозиции, экологов, местных советов и общества в целом. Большинство аналитиков расценили ее как противоречащее Конституции Украины.
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Сподіваюсь - прийде час і теперішні державні мужі будуть давати покази і по мінських договорняках..
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Еще неизвестно, на чью пользу, и на чье поражение, минский договорняк.
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єто они пока тренируются! ласково так) потом жеще будет и без залога и браслета!
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Ну что вы все про Порошенко,
Луценко, Гройсмана, Стеця,
Ляшко и Юлю Тимошенко,
И где же про ПарубиЯ!

Ведь я же Рады председатель,
Все зарубите на носу,
Кто критикует - тот предатель.
Кто хвалит - я того люблю.

Вы, плебс, не ловите момента,
Ведь эта должность ого - го,
Могу и в кресло президента,
Слегка присесть в случай чего.

Через Майдан и баррикады,
Я рвался к должности, во власть,
Не обошлося и без Зрады,
Туда иначе не попасть.

На заседаниях я гений,
Я так считаю голоса,
Что побеждают Петя с Сеней,
А документы как слеза.

Но снова мечется душа,
Для достижений и высот,
Когда ж поднимется страна,
И вновь Майдан произойдет.

И свергнем снова президента,
Напором мы народных масс,
И я воспользуюсь моментом,
И расцветет мой звездный час!


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А кем был Парубий во времена харьковских соглашений. Свидетель чего он?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДавал показания в ГПУ по Харьковским соглашениям, как элементе государственного преступления, - Парубий
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