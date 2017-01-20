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Все про:пенсионная реформа (786) Пенсионный фонд (252) Розенко (390)

 Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко провел встречу с Директором Региональной Миссии USAID Сюзан Фриц во время которой, в частности, обсуждался вопрос проведения пенсионной реформы в Украине.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина, вице-премьер-министр проинформировал представителей Миссии о работе, которая была проведена в Пенсионном фонде Украины в течение последних 2 лет.

"В течение двух последних лет была проведена значительная работа по наведению порядка в Пенсионном фонде Украины. Были проведены два аудита Пенсионного фонда, один из которых проводило Министерство финансов Украины. И теперь мы убеждены в том, что мы не платим "мертвым душам", у нас нет никаких двойных или тройных выплат, нет фактов коррупции в пенсионном обеспечении. Также Пенсионный фонд значительно сократил админрасходы и оптимизировал штат. Сейчас мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам. В частности, с 1 января 2017 года люди уже имеют возможность оформить пенсию без привязки к месту жительства", - сказал Розенко.

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По реформированию пенсионной системы в целом, Розенко отметил, что нужно отойти от локальных дискуссий, которые не имеют долгосрочного эффекта (повышать или не повышать пенсионный возраст или страховой стаж, менять или не менять формулу расчета пенсии), а работать над стратегическим видением развития пенсионной системы. "Какой она будет не только завтра, а хотя бы через 3-5 лет", - отметил он.

"Я считаю, что в целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, которая предусматривает введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, и может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине", - сказал вице-премьер.

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Он отметил, что действующим правительством в Верховную Раду Украины подан законопроект №4608, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании и предусматривает определенные шаги по наведению порядка в солидарной системе, в частности, очистки Пенсионного фонда от несвойственных ему выплат.

Основной проблемой в солидарной системе пенсионного обеспечения Розенко назвал недостаточные поступления в бюджет Пенсионного фонда за из-за тенизации экономики и неуплаты социальных взносов.

"Отдельная дискуссия, бесспорно, касается реформирования солидарного уровня пенсионного обеспечения и в течение 2-3 месяцев мы планируем доработать и рассмотреть соответствующие законопроекты в правительстве", - подытожил он.

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Розенко а ну к бабуле моей меняться?ты пидор и брехло!!!!!!
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Конкретно кто посажен , сколько украденых вернуто в в ПФ, что от этого улучшилось у пенсионеров ? ФАКТЫ?
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Понятное дело,откуда же такое пузо-ВСЁ в полном порядке !!!
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забрали бабла -у тех кому по их мнению больше платили.-мрази конченые-а за хату платить? а комуналки?лекарства?мразь красномордая!это ж кроликовский?оно как и тетерук-советами да поучениями шпилит
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Липецк уже не актуальный? Новая наживка для зрады ?
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наживка для зрады будет до тех пор пока зрада будет популярна в Украине.
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Зрада будет популярна всегда,даже если в Украине будет уровень ,как в Швейцарии. Человек такое животное ,что ему всё время мало. Вот хорошая притча. Прочти её внимательно. Это и про зраду тоже :D

Император вышел из своего дворца на утреннюю прогулку и встретил нищего. Он спросил нищего, чего тот хочет. Нищий засмеялся и сказал: "Вы спрашиваете так, как будто можете выполнить мое желание!" Король обиделся и сказал: "Конечно, я могу выполнить твое желание. Просто скажи, чего ты хочешь". Нищий сказал: "Подумай дважды, прежде чем обещать что-то". Нищий не был обычным нищим. Он был мастером императора в его прошлой жизни. И он обещал ему, что придет и попытается разбудить его в следующей жизни. "Эту жизнь ты пропустил, но я приду опять". Но король все полностью забыл; кто помнит прошлые жизни?

Король настаивал: "Я сумею выполнить все твои желания, я очень могущественный император. Какое из возможных твоих желаний, ты думаешь, я не сумею выполнить?". Нищий ответил: "Это очень простое желание. Ты видишь эту чашку для милостыни? Можешь ты наполнить ее чем-нибудь?" Император сказал: "Конечно, могу". Он позвал своего визиря и приказал ему наполнить чашку деньгами. Визирь принес деньги, положил их в чашку, но они исчезли. Он принес еще денег и опять наполнил ими чашку, но как только чашка наполнялась, деньги исчезали, и чашка для милостыни вновь становилась пустой.

Вокруг собралось много народа. Постепенно об этом узнала вся столица. Огромная толпа людей собралась, престиж императора мог пошатнуться. Он сказал своим визирям: "Даже если я потеряю все свое царство, я готов к этому, но я не могу проиграть этому нищему!". Алмазы, жемчуг, изумруды и другие драгоценные камни " все его сокровища были брошены в чашку. Эта чашка казалась бездонной. Что бы в нее ни клали " все! " немедленно исчезало, переставало существовать.

Наступил вечер. Люди стояли в полном молчании. Король упал к ногам нищего и принял свое поражение. Обращаясь к нищему, он сказал: "Ты победил, но, прежде чем ты уйдешь, удовлетвори мое любопытство, " скажи, из чего сделана эта чашка?" Нищий рассмеялся и ответил: "Она сделана из человеческого ума. Здесь нет секрета… она просто сделана из человеческого желания".

Это понимание меняет жизнь. Взгляните на какое-нибудь одно желание, " каков его механизм? Вначале появляется возбуждение, большая радость. Вы чувствуете подъем. Что-то должно произойти, вы близки к перевалу. И потом, у вас есть машина, яхта, дом, женщина… но вдруг все вновь становится незначащим. Что произошло? Ваш ум дематериализовал это. Машина стоит в гараже, но по этому поводу восторга больше нет. Восторг был только в момент овладения.

Вы были так опьянены желанием) что забыли о внутренней пустоте. Теперь желания осуществились: машина в гараже, любимая женщина в постели, деньги на банковском счете. И вновь ускользает восторг. И вновь пустота с вами, готовая поглотить вас всего. И вновь вам нужно создавать новое желание, чтобы избежать зияющей бездны. Вот так человек двигается от одного желания к другому. Вот так он остается нищим всю жизнь. Вся ваша жизнь доказывает это вновь и вновь " каждое желание разочаровывает. Когда цель достигнута, необходимо новое желание.

День, когда вы поймете, что желание неосуществимо, может стать поворотным в вашей жизни. Другое путешествие - это путешествие вовнутрь. Двигайтесь вовнутрь, возвращайтесь домой.
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Сколько не реформируй, но денег в Пенсионном фонде нет. Вы там держитесь и хорошего вам настроения.
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А шо ,пенсии уже не выплачивают ? А моя мама получает ,хоть ты и пишешь ,что денег нема.
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Откуда же там взяться деньгам . ? Из 16,5 млн работающего населения , 6 млн получают зарплату в конвертах , а значит с этих зарплат не платится ЕВС . ! Вот и причина хронического дефицита пенсионного фонда .
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З 20 заводів в нашому містечку не залишилось жодного))))
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Мдя ! Слабодышащая экономика это вторая причина . В нашем городе тоже закрылись некоторые предприятия , работавшие на Расею . К сожалению тут ничего поделать нельзя . Найти другие рынки сбыта , для этого нужно время . И самое главное млять - ЖЕЛАНИЕ . Которого как раз у владельцев заводов и не наблюдается . Конечно , легче всего сесть и ждать " из моря погоды " ,, авось всё утрясётся и сРашка снова откроет свои рынки . Как бы не так !!
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ну шо з они нам порядки и покращення у народа живот к позвоночнику уже прилипает у у наших " найманих працівників"морді вот вот лопнут! от недоедания наверно так разогнало! привем почти у всех! что гнойцман что розенко что геращенко
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Знов цей хряк на манежі, з художнім хроканням про невгамовну та несамовиту бротьбу за підвищення статків пересічних і знедоленних пенсів)))
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Отримаю сподіваюсь, в мене 21-го, цілих 946 грн..от відірвемось,по повній )))
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А шо так мало? Моя мама 3 700 получает и я помогаю ,каждый месяц даю 400 долларов. А дети тебе почему не помогают ?
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В кожного своє життя,а громадянин має отримувати гідний рівень життя )))
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Ты заслужил такую жизнь. Значит в прошлой жизни грешил ,а сейчас отработка кармы идет. Розенко не сможет тебе карму исправить Вот делай выводы из этой жизни ,чтобы в следующей в ещё большую халепу не наступить.
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"Не рапщу на свою незавидную долю" Я не журюсь,прорвемось і цім потворам надамо належне ))))
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Мало,бо я страшний,сплячий ФОП,щоб зібрати стаж треба їхати в Москву, Цент. Росію, Кабардіно-Балкарію- я там робив за СРСР))) ))))
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Так почему тогда ты винишь Розенко ? Это он должен тебе справки собирать ? Я вот вообще буду без пенсии ,не ною и никого не обвиняю. Буду работать после 65-и и дальше.
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Проте знают як коми шукати в трудовій книжці,навіть запис о моїй праці в Москві на заводі Ліхачова (1976-79 рр.) не врахували ))))
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Порохобот сейчас сделал тебя виноватым в том , что шоколадная братия и те кто был до них , заставляют тебя сущестствовать на нищенскую пенсию . Все что ты строил , твоиродители и деды , каким то чудесным образом оказалось в их руках . Ты ничего не должен государству , оно тебе должно .
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В поиске "мертвых душ". Верификация соцвыплат провалилась
В системе социальных выплат нашли нарушений на 1,44 миллиарда гривен при плане 5 миллиардов. Это и есть реальный эффект от верификации в 2016 году.

В Украине насчитывается более миллиона «мертвых душ», получающих пенсии. Ежегодно государство тратит на них более 12 млрд гривен.
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Ага, навели. Теперь хоть шаром покати. Всё в защёчных мешках "реформаторов". Коли ви вже луснете, бляді?
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Вони, як і має бути кандонам дуже пластичні і стійкі на розрив ))))
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пузырь , ты поедь на Кладбища Украины и посмотришь какой порядок ты падаль навёл .
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З 15 по 17 рік знизили вже нараховані пенсії в 3 (три ) рази, а собі і своїм родичвм підвищили зарплати у три рази, це називається "навели порядок!" і тепер хочуть і збільшують собі виплати ще у 2 - 3 рази!
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Если ты "дыру" в Пенсионном фонде розенко называешь порядком, то можно только представить, какой "порядок" в твоей бестолковой голове.
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Я давно шукав для себе відповідь на питання: що ж таке є порядок? А вона виявилась прямо перед очима.
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Ті считать или любоваться пришел?!))

Ишь, тІ..Ейлер!
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"ишь" кажуть лише росіянці та баварці, в нас кажуть "от"
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так давай к нам у нас 400 баксов зарплат нет -ты рисуешься?или Украине морально и во сне помагаешь?
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Слышь, толстый, ты когда пенсионерам пенсии проидексируешь? Реформатор хренов.
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"Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде" - для кого он это рассказывает?
Женщина пошла на пенсию, насчитали ей 949 грн.. Женщина решила, что это мало и послала дочку разобраться. Дочка подошла к окошку, там проверили и сказали, что всё правильно 949 грн. и ни копейки больше. Дочка пошла к начальнице, та пересчитала и получилось 1303 с копейками. Случай с этой женщиной не единственный. Сволочи, мало того, что обокрали народ, так ещё с начислением пенсий дурят.
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суддям та прокурорам хабарникам -підвищені пенсії - дірка в бюджеті пенсійного фонду -- то є порядок? дивно... Пенсії не такі вже і великі в середньому 1300 -1800 гривень. І якщо в селах (у кого є ще сили працювати) трохи легше то в містах дуже важко вижити на такі пенсії
А цвірінькати про успіхи - розуму великого не треба. Краще б помовчав
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под литовским флагом говорят наваливают пенсии и зарплаты-да ?поливода?
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Очередная ПАДЛЮКА во власти. Говворю, как пенс, который на атомной станции работал. Шоб ты, говно, сдохло!
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Они там таких как Розеко по психиатрическим клиникам выискивают и самых тупых и жирных назначают руководителями?

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде
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