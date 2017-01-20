 Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина, вице-премьер-министр проинформировал представителей Миссии о работе, которая была проведена в Пенсионном фонде Украины в течение последних 2 лет.
"В течение двух последних лет была проведена значительная работа по наведению порядка в Пенсионном фонде Украины. Были проведены два аудита Пенсионного фонда, один из которых проводило Министерство финансов Украины. И теперь мы убеждены в том, что мы не платим "мертвым душам", у нас нет никаких двойных или тройных выплат, нет фактов коррупции в пенсионном обеспечении. Также Пенсионный фонд значительно сократил админрасходы и оптимизировал штат. Сейчас мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам. В частности, с 1 января 2017 года люди уже имеют возможность оформить пенсию без привязки к месту жительства", - сказал Розенко.
По реформированию пенсионной системы в целом, Розенко отметил, что нужно отойти от локальных дискуссий, которые не имеют долгосрочного эффекта (повышать или не повышать пенсионный возраст или страховой стаж, менять или не менять формулу расчета пенсии), а работать над стратегическим видением развития пенсионной системы. "Какой она будет не только завтра, а хотя бы через 3-5 лет", - отметил он.
"Я считаю, что в целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, которая предусматривает введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, и может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что действующим правительством в Верховную Раду Украины подан законопроект №4608, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании и предусматривает определенные шаги по наведению порядка в солидарной системе, в частности, очистки Пенсионного фонда от несвойственных ему выплат.
Основной проблемой в солидарной системе пенсионного обеспечения Розенко назвал недостаточные поступления в бюджет Пенсионного фонда за из-за тенизации экономики и неуплаты социальных взносов.
"Отдельная дискуссия, бесспорно, касается реформирования солидарного уровня пенсионного обеспечения и в течение 2-3 месяцев мы планируем доработать и рассмотреть соответствующие законопроекты в правительстве", - подытожил он.
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Сегодня, 14:07
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Император вышел из своего дворца на утреннюю прогулку и встретил нищего. Он спросил нищего, чего тот хочет. Нищий засмеялся и сказал: "Вы спрашиваете так, как будто можете выполнить мое желание!" Король обиделся и сказал: "Конечно, я могу выполнить твое желание. Просто скажи, чего ты хочешь". Нищий сказал: "Подумай дважды, прежде чем обещать что-то". Нищий не был обычным нищим. Он был мастером императора в его прошлой жизни. И он обещал ему, что придет и попытается разбудить его в следующей жизни. "Эту жизнь ты пропустил, но я приду опять". Но король все полностью забыл; кто помнит прошлые жизни?
Король настаивал: "Я сумею выполнить все твои желания, я очень могущественный император. Какое из возможных твоих желаний, ты думаешь, я не сумею выполнить?". Нищий ответил: "Это очень простое желание. Ты видишь эту чашку для милостыни? Можешь ты наполнить ее чем-нибудь?" Император сказал: "Конечно, могу". Он позвал своего визиря и приказал ему наполнить чашку деньгами. Визирь принес деньги, положил их в чашку, но они исчезли. Он принес еще денег и опять наполнил ими чашку, но как только чашка наполнялась, деньги исчезали, и чашка для милостыни вновь становилась пустой.
Вокруг собралось много народа. Постепенно об этом узнала вся столица. Огромная толпа людей собралась, престиж императора мог пошатнуться. Он сказал своим визирям: "Даже если я потеряю все свое царство, я готов к этому, но я не могу проиграть этому нищему!". Алмазы, жемчуг, изумруды и другие драгоценные камни " все его сокровища были брошены в чашку. Эта чашка казалась бездонной. Что бы в нее ни клали " все! " немедленно исчезало, переставало существовать.
Наступил вечер. Люди стояли в полном молчании. Король упал к ногам нищего и принял свое поражение. Обращаясь к нищему, он сказал: "Ты победил, но, прежде чем ты уйдешь, удовлетвори мое любопытство, " скажи, из чего сделана эта чашка?" Нищий рассмеялся и ответил: "Она сделана из человеческого ума. Здесь нет секрета… она просто сделана из человеческого желания".
Это понимание меняет жизнь. Взгляните на какое-нибудь одно желание, " каков его механизм? Вначале появляется возбуждение, большая радость. Вы чувствуете подъем. Что-то должно произойти, вы близки к перевалу. И потом, у вас есть машина, яхта, дом, женщина… но вдруг все вновь становится незначащим. Что произошло? Ваш ум дематериализовал это. Машина стоит в гараже, но по этому поводу восторга больше нет. Восторг был только в момент овладения.
Вы были так опьянены желанием) что забыли о внутренней пустоте. Теперь желания осуществились: машина в гараже, любимая женщина в постели, деньги на банковском счете. И вновь ускользает восторг. И вновь пустота с вами, готовая поглотить вас всего. И вновь вам нужно создавать новое желание, чтобы избежать зияющей бездны. Вот так человек двигается от одного желания к другому. Вот так он остается нищим всю жизнь. Вся ваша жизнь доказывает это вновь и вновь " каждое желание разочаровывает. Когда цель достигнута, необходимо новое желание.
День, когда вы поймете, что желание неосуществимо, может стать поворотным в вашей жизни. Другое путешествие - это путешествие вовнутрь. Двигайтесь вовнутрь, возвращайтесь домой.
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В системе социальных выплат нашли нарушений на 1,44 миллиарда гривен при плане 5 миллиардов. Это и есть реальный эффект от верификации в 2016 году.
В Украине насчитывается более миллиона «мертвых душ», получающих пенсии. Ежегодно государство тратит на них более 12 млрд гривен.
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Ишь, тІ..Ейлер!
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Женщина пошла на пенсию, насчитали ей 949 грн.. Женщина решила, что это мало и послала дочку разобраться. Дочка подошла к окошку, там проверили и сказали, что всё правильно 949 грн. и ни копейки больше. Дочка пошла к начальнице, та пересчитала и получилось 1303 с копейками. Случай с этой женщиной не единственный. Сволочи, мало того, что обокрали народ, так ещё с начислением пенсий дурят.
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А цвірінькати про успіхи - розуму великого не треба. Краще б помовчав
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