 После задержания на взятке и.о. замглавы Львовской таможни Борисова от служебных обязанностей отстранено все руководство таможни, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Вчера правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов. Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранен от исполнения служебных обязанностей".
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Заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна задекларувала подарунок на півмільйона гривень.
Про це свідчить інформація, подана Усенко-Чорною до Національного агентства з питань запобігання корупції 20 січня.
Дарувальником є Сергій Маліков.
До січня 2016-го Маліков очолював Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Раніше керував партійною організацією Партії регіонів у Маріуполі Донецької області.
У декларації за 2015 рік Усенко-Чорна вказувала, що користується квартирою в Києві площею 240 кв.м., власником якої також є Маліков. Також Усенко-Чорна користувалась будинком в Ірпені, який належав матері Сергія Малікова.
Сергій Маліков не значиться членом сім'ї Жанни Усенко-Чорної. Натомість її чоловіком, згідно з декларацією 2015 року, був Іван Вільданов.
Як відомо, заступник глави ЦВК Жанна Усенко-Чорна 1 грудня 2016-го придбала квартиру в Києві вартістю 3,2 млн гривень.
У зв'язку з суспільним резонансом, Усенко-Чорна опублікувала зарплату у ЦВК з 2004 року.
А я то думав, чого у неї такий прикид ідіотський, радикальна блондинка з радикально чорними бровами! А це вона під донецькі смаки підлаштовувалася, типу вона "чінная, яркая бікса!"
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Та тих, до кого це відноситься, у таких темах не буває.
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1. Хіба він не застосувава термін "криса" (який всі знають що означає)?
2. Хіба із змісту новини не випливає, що не "крисить" не треба?
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Після розслідування - у винних -повна конфіскація майна сім*ї та грошей, інших чесних перевести на інше місця служби. Хабарники - втрачють право на пенсію
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єсть.....Лише суд Лінча наведе порядок в цій країні. І лише суд Лінча...😠😠😠
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