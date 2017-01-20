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Все про:взятка (3257) таможня (1238) ГФС (2266)

 После задержания на взятке и.о. замглавы Львовской таможни Борисова от служебных обязанностей отстранено все руководство таможни, - ГФС

После того, как на взятке $15 тысяч был задержан исполняющий обязанности заместителя главы Львовской таможни Юрий Борисов, руководство ГФС приняло решение отстранить от исполнения обязанностей до окончания служебной проверки все руководство таможни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Вчера правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов. Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранен от исполнения служебных обязанностей".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержанный на взятке и. о. заместителя начальника Львовской таможни Борисов требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в получении должностей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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Почекаємо висновків службового розслідування. Ти бережи себе-подібного ще багато буде...
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А чому? Крупні потоки прикрили, тепер переходять до середніх.
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не это просто под себя перестраивают! будут нужные люди ну и делением назвать сложно скорее брать взятки и практически все отдавать наверх все заработает!а там цепочка и угадайте с трех раз какой конечный пункт?)
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А головне усі абсолютно чесні люди! Треба контрольне питання задавати: яка у Вас, шановний, заробітна плата?
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Неужели в этом бардаке кровати наконец выбросили вместе со шлюхами?
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Не. Отпустили откуп собрать . Кровати на месте.
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Вовремя нужно своих ребят убрать от кормушки совсем страх потеряли еще посадят кто кормить будет
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Просто нужно своего пацана шоколадникам поставить - чтобы правильно делился
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Пусть больше не возвращаются да и конфискация имущества не помешала бы, а вот Тимошенко против спецконфискации.
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Вона не лише у ЦВК, вона іще чимось працювала!!! :D
Заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна задекларувала подарунок на півмільйона гривень.
Про це свідчить інформація, подана Усенко-Чорною до Національного агентства з питань запобігання корупції 20 січня.
Дарувальником є Сергій Маліков.
До січня 2016-го Маліков очолював Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Раніше керував партійною організацією Партії регіонів у Маріуполі Донецької області.
У декларації за 2015 рік Усенко-Чорна вказувала, що користується квартирою в Києві площею 240 кв.м., власником якої також є Маліков. Також Усенко-Чорна користувалась будинком в Ірпені, який належав матері Сергія Малікова.
Сергій Маліков не значиться членом сім'ї Жанни Усенко-Чорної. Натомість її чоловіком, згідно з декларацією 2015 року, був Іван Вільданов.
Як відомо, заступник глави ЦВК Жанна Усенко-Чорна 1 грудня 2016-го придбала квартиру в Києві вартістю 3,2 млн гривень.
У зв'язку з суспільним резонансом, Усенко-Чорна опублікувала зарплату у ЦВК з 2004 року.
А я то думав, чого у неї такий прикид ідіотський, радикальна блондинка з радикально чорними бровами! А це вона під донецькі смаки підлаштовувалася, типу вона "чінная, яркая бікса!"
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повсюду зрада и провокация... это еще одна показуха для замилевания глаз народу когда ловят мелкую рыбу а крупную не трогают... короче говоря уси на майдан, зрада... ну и конечно хотелось бы еще добавить что порошенко барыга офшорный липецкий... хотя уже не липецкий,эту страницу надо вырвать с методички....
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Ну, десь приблизно так... :D
Та тих, до кого це відноситься, у таких темах не буває.
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Всю шайку-лейку поменяли, -это неплохо, но почему только на львовской таможне? Разве на других , взятки брать перестали? Не получается в Украине одномоментная грузинская чистка..
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Бо Україна на порядок більша. Це не важко зрозуміти?
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Я тоже, но в этот раз он сказал все четко, лаконично и назидательно - не нужно крысить и все будет ок.
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Читав. Твій комент зовсім по іншому сприймається. Повторю-ти збрехав. Маніпулювання-це ще гірше, ніж брехня.
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Мой коммент лишь объясняет ту суть, которую Матиос хотел донести тем, кто не понимает. А в чому я збрехав?
1. Хіба він не застосувава термін "криса" (який всі знають що означає)?
2. Хіба із змісту новини не випливає, що не "крисить" не треба?
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Тобто ти маніпулятор. Буду знати і відноситися до твоїх коментів відповідно. Розмову закінчено.
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Пока на таможне все "решает" Насиров в интересах олигархов, все эти задержания на взятках и потом за такие же взятки освобождения от ответственности, это не новости, а белый шум.
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Та да-царя менять надо, царь не настоящий!
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Так вам не вгодиш не беруть за взятки погано, загребли чого так мало?
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Не вопрос. Расскажи сколько людей с таможни уже посажено, сколько денег поступило в бюджет, насколько таможня очищена???
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А після зміни Насірова суди почнуть садити з конфіскацією в бюджет? Точно?
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Не стоит нарушать договор о не общении, тем более когда сам его инициируешь. Всего доброго.
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Не було някого договору. Як і спілкування не буде. А всі будуть читати мої заперечення твоїм коментарям.
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Кому они нужны, твої заперечення ? Мне точно нет. Поэтому просьба ничего мне не писать. Тебя итак много.
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Поставьте по-другому вопрос. Сколько поймано за волосатую лапу на горячем и сколько уволено. А "сколько сидит" - это не к Насирову)))
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И продаёт их в Липецке и окресностях. Надеюсь тебе размерчик подходит, хуйлоп. Хотя последагов тебя такими леденцами не испугаешь...
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Сколько вакантных мест освободилось , придут другие , не будут возможно брать по началу , а потом освоятся .
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Їх потрібно щороку міняти поки не прийдуть ті шо не захочуть брати, через страх чи совість то вже не так важно.
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лохам не место на таможне, если они элементарно не могут экспроприированное сохранить и передать главе гфс. нужны профессионалы, а не дилетанты-аматоры.
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цЫрк для лохов! ..просто понадобилась(купили-продали) кому-то должность - вот и замутили борьбу с коррупцией, а кто будет передавать с этой таможни деньги на верх - верхам покуй...система работает исправно, а пипл-лохи схавают!
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"Ну все! Пришла моя очередь." - примерно так сейчас кто-то рассуждает во Львове и его окрестностях.
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Засралов пытается отбелить свою репутацию, пожертвовав своими подельниками на львовской таможне. Ща пора делать рейды на одесскую таможню, туда он свою свору коррумпированных змей вернул недавно.
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Я уявляю який зараз шухер на всіх митних постах.
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Интересно! Это ж туда собирались перебросить мальчонку с волынской Таможни. У которого: Бентли, яхта, Ауди раритетное, шо-то там ещё... Так таки интересно: перебросили уже или местечко освободили?
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Краще було б : Не відсторонили, а повністю звільнили і замінили. Все керівництво...
Після розслідування - у винних -повна конфіскація майна сім*ї та грошей, інших чесних перевести на інше місця служби. Хабарники - втрачють право на пенсію
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За взятки сажать нужно пожизненно с конфискацией , тогда может быть что-то наладится .
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Ну відсторонили..Ну проведуть службове...Ну і що далі?...Заробітчан чи Насірова може посадять?..Щось в це дуже мало віриться..Кака она как била, кака она і
єсть.....Лише суд Лінча наведе порядок в цій країні. І лише суд Лінча...😠😠😠
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Теперь берите за жабры одного из них и в обмен на амнистию выбивайте все сценарии и эпизоды))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле задержания на взятке и.о. замглавы Львовской таможни Борисова от служебных обязанностей отстранено все руководство таможни, - ГФС
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