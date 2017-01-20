 Украина с уважением относится к демократическому волеизъявлению американского народа, - МИД опровергает информацию "Politico" о вмешательстве в выборы в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
В январе американское издание Politico заявило о вмешательстве Украины в выборы в США на стороне Хиллари Клинтон. В своем расследовании журналисты обнаружили, что официальный Киев собирал компромат на Трампа, в частности информацию о связи его самого и его помощника Пола Манафорта с Россией. В результате это привело к отставке Манафорта.
В Администрации президента Петра Порошенко и в посольстве Украины в Вашингтоне настаивают на том, что Украина не вмешивалась в выборы США.
Журналисты обратился с официальным запросом в МИД Украины с просьбой прокомментировать статью в Politico. В своем ответе МИД отмечает, что Украина работает с разными политическими силами США, и любые упреки в адрес украинской стороны относительно возможного вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США являются абсолютно беспочвенными. Кроме того, сотрудники дипломатического ведомства предоставили нам выдержку из письма посла Украины в США Валерия Чалого в ответ на публикацию, который якобы также опубликовал Politico. На сайте издания какой-либо информации относительно письма Чалого найти не удалось.
Ниже приводим полный текст ответа пресс-службы МИД Украины.
"Украинская сторона всегда работает с разными политическими силами США. История нашего сотрудничества с Конгрессом США свидетельствует о развитии плодотворных отношений с двумя основными политическими силами этой страны - республиканцами и демократами, что, в частности, подтверждает наличие двухпартийной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ нашего государства.
Украина с уважением относится к демократическому волеизъявлению американского народа. Именно поэтому любые упреки украинской стороне относительно возможного вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США являются абсолютно беспочвенными.
Мы также убеждены, что Украина будет иметь поддержку со стороны новой администрации США, поскольку демократические ценности, такие как демократия и свобода, безусловно, останутся неизменными.
Мы также хорошо понимаем, что статья "Ukrainian efforts to sabotage Trump backfire" в американском издании The Politico является свободной интерпретацией высказываний отдельных лиц и личным мнением автора.
Попутно сообщаем, что 18 января в издании The Politico было опубликовано письмо посла Украины в США Валерия Чалого в ответ на упомянутую публикацию, в котором, в частности, отмечено:
"Предположения, высказанные в статье "Украинские попытки саботировать Трампа возвращаются бумерангом", что Администрация президента Украины или посольство Украины в США якобы принимали меры для причинения вреда предвыборной кампании 2016 г. господина Трампа, являются ошибочными. Украина всегда гордилась тем, что имеет поддержку обоих ведущих партий США, а правительство Украины не предпринимало бы каких-либо шагов для того, чтобы навредить этой ситуации. Отдельные украинские политики, возможно, высказывали свои симпатии во время выборов в США, однако правительство Украины - нет. Президент Порошенко неоднократно заявлял, что Украина будет уважать выбор американского народа. Украинское правительство не имело намерений и не вмешивалось в выборы в США. Президент Порошенко был одним из первых мировых лидеров, которые разговаривали с новоизбранным президентом Трампом после выборов. Правительство Украины ожидает тесного сотрудничества с администрацией президента Трампа".
Пресс-служба МИД Украины
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Врядли он выступал от имени МВД...
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Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала.
И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире..
Не зря Манафорт раньше возглавлял штаб Януковича, а сейчас Трампа. .. Янукович через Крым сбежал в Россию. Куда Манафорт приведет Трампа?
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Во время наводнения человек сидит на крыше своего дома и молится Богу, чтобы Бог его спас. К человеку подплывает плот, люди на плоту предлагают этому человеку спасти его, но тот отвечает: "Меня Бог спасет", и продолжает молиться. Вода прибывает. К дому подплывает лодка, люди в лодке предлагают человеку спасти его, но тот снова отвечает, что его спасет Бог, и продолжает молиться о спасении. Вода поднимается еще выше. Над крышей дома начинает кружить вертолет, с вертолета сбрасывают лестницу и кричат человеку, чтобы он забирался по ней, но человек отвечает, что его спасет Бог, и продолжает молиться. Наконец, вода накрывает дом целиком, человек тонет и попадает в рай. Он спрашивает у Бога: - Господи, я так просил Тебя, чтобы Ты меня спас; почему же Ты этого не сделал? - Но я же посылал тебе плот, лодку и вертолет, а ты всё дурака валял...
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а не о том , кто кого хотел спасать.
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Если Трамп будет работать на путлера , а не на американский народ , важно , чтобы они помнили , что это их волеизъявление.
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99 процентов понимает что это правда
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1. Главенство Закона. Компромат, да и не компромат вовсе, материалы расследования, собирался не на Трампа, а на Манафорта и его участие в воровских схемах Овоща. Закон в США превыше всего или уже нет?
2. Политика. Узнав о совсем грязных делишках Манафорта Трумр его уволил, что способствовало его побеле на выборах. Так валили или помогли?
3. Эзотерика. Сегодня все знают чем закончилась история предыдущего клиента Манафорта. Звезды или аура, компромат или поддержка, не имеет значения, главное результат. Америке нужен президент в Ростове-на-Дону?
Это аргументы. И никаких оправданий.
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Уровень поддержки 30 процентов у Трампа перед инаугурацией, самый никакой
Это не американское дело было, наши налоги по чёрному платили аферисту, не важно кто это был
И сейчас наши налоги пилит жульё. Где дело Онищенко? Плять где ещё 1000 дел
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