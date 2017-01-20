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 Украина с уважением относится к демократическому волеизъявлению американского народа, - МИД опровергает информацию "Politico" о вмешательстве в выборы в США

Министерство иностранных дел прокомментировало статью американского издания Politico, в которой говорится о вмешательстве Украины в выборы в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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В январе американское издание Politico заявило о вмешательстве Украины в выборы в США на стороне Хиллари Клинтон. В своем расследовании журналисты обнаружили, что официальный Киев собирал компромат на Трампа, в частности информацию о связи его самого и его помощника Пола Манафорта с Россией. В результате это привело к отставке Манафорта.

В Администрации президента Петра Порошенко и в посольстве Украины в Вашингтоне настаивают на том, что Украина не вмешивалась в выборы США.

Журналисты обратился с официальным запросом в МИД Украины с просьбой прокомментировать статью в Politico. В своем ответе МИД отмечает, что Украина работает с разными политическими силами США, и любые упреки в адрес украинской стороны относительно возможного вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США являются абсолютно беспочвенными. Кроме того, сотрудники дипломатического ведомства предоставили нам выдержку из письма посла Украины в США Валерия Чалого в ответ на публикацию, который якобы также опубликовал Politico. На сайте издания какой-либо информации относительно письма Чалого найти не удалось.

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Ниже приводим полный текст ответа пресс-службы МИД Украины.

"Украинская сторона всегда работает с разными политическими силами США. История нашего сотрудничества с Конгрессом США свидетельствует о развитии плодотворных отношений с двумя основными политическими силами этой страны - республиканцами и демократами, что, в частности, подтверждает наличие двухпартийной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ нашего государства.

Украина с уважением относится к демократическому волеизъявлению американского народа. Именно поэтому любые упреки украинской стороне относительно возможного вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США являются абсолютно беспочвенными.

Мы также убеждены, что Украина будет иметь поддержку со стороны новой администрации США, поскольку демократические ценности, такие как демократия и свобода, безусловно, останутся неизменными.

Мы также хорошо понимаем, что статья "Ukrainian efforts to sabotage Trump backfire" в американском издании The Politico является свободной интерпретацией высказываний отдельных лиц и личным мнением автора.

Попутно сообщаем, что 18 января в издании The Politico было опубликовано письмо посла Украины в США Валерия Чалого в ответ на упомянутую публикацию, в котором, в частности, отмечено:

"Предположения, высказанные в статье "Украинские попытки саботировать Трампа возвращаются бумерангом", что Администрация президента Украины или посольство Украины в США якобы принимали меры для причинения вреда предвыборной кампании 2016 г. господина Трампа, являются ошибочными. Украина всегда гордилась тем, что имеет поддержку обоих ведущих партий США, а правительство Украины не предпринимало бы каких-либо шагов для того, чтобы навредить этой ситуации. Отдельные украинские политики, возможно, высказывали свои симпатии во время выборов в США, однако правительство Украины - нет. Президент Порошенко неоднократно заявлял, что Украина будет уважать выбор американского народа. Украинское правительство не имело намерений и не вмешивалось в выборы в США. Президент Порошенко был одним из первых мировых лидеров, которые разговаривали с новоизбранным президентом Трампом после выборов. Правительство Украины ожидает тесного сотрудничества с администрацией президента Трампа".

Пресс-служба МИД Украины
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Лучше были дали возможность Авакову написать "опровержение". Облажались, так облажались , признайте молча.
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А я думап, что он ей желал победы, как частное лицо.
Врядли он выступал от имени МВД...
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Не знаю кому он желал победы как частное лицо, но как министр МВД он четко выразил свое мнение о Трампе и о Манафорте:
Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала.
И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире..
Не зря Манафорт раньше возглавлял штаб Януковича, а сейчас Трампа. .. Янукович через Крым сбежал в Россию. Куда Манафорт приведет Трампа?
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ну и че тот авакян тут не правильно сказал?Все так и есть,хотя может вас не задолбало зад Западу лизать по поводу и нет
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Лично мое мнение, что Обама - самый отстойный президент США, т.к. НИЧЕМ не помог Украине, когда на нее напала Россия. А что из себя представляет Трамп - надо будет еще посмотреть. А зад лижет как раз украинская власть, которая вначале фейсбучит желчь, а потом неуклюже пытается что-то объяснить.
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А разве еще не показала?!?!?!?!? Напоминает старую бородатую притчу:
Во время наводнения человек сидит на крыше своего дома и молится Богу, чтобы Бог его спас. К человеку подплывает плот, люди на плоту предлагают этому человеку спасти его, но тот отвечает: "Меня Бог спасет", и продолжает молиться. Вода прибывает. К дому подплывает лодка, люди в лодке предлагают человеку спасти его, но тот снова отвечает, что его спасет Бог, и продолжает молиться о спасении. Вода поднимается еще выше. Над крышей дома начинает кружить вертолет, с вертолета сбрасывают лестницу и кричат человеку, чтобы он забирался по ней, но человек отвечает, что его спасет Бог, и продолжает молиться. Наконец, вода накрывает дом целиком, человек тонет и попадает в рай. Он спрашивает у Бога: - Господи, я так просил Тебя, чтобы Ты меня спас; почему же Ты этого не сделал? - Но я же посылал тебе плот, лодку и вертолет, а ты всё дурака валял...
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Притча хорошая ,только говорилось о том кто облажался,проголосовав за Трампа,
а не о том , кто кого хотел спасать.
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Нащо бомжика заспамили , розказує про своє нелегке життя .
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Что за балбесы в нашем МИДе. Зачем они опровергают? Пусть Трамп будет нам должен
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Как он может быть должен? Они же Трампа топили. Он вам это припомнит.
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Главное , чтобы американский народ потом результатам своего волеизъявления не искал крайних.
Если Трамп будет работать на путлера , а не на американский народ , важно , чтобы они помнили , что это их волеизъявление.
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Журналисты правы, вмешательство было, действительно выступили на стороне Клинтон, а сейчас пытаются выехать за счет вранья.
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Конкретно обвинили Манафорта. Пусть на библии скажет, что не брал
99 процентов понимает что это правда
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И где сейчас дело Манафорта?! Куда делись все эти заявители. Если бы там что-то было, наверное, расследование продолжили бы. Ведь подняли по нему вопрос руководствуясь исключительно законом, а не по политическим соображением? Или нет? Но дело обстоит иначе: все заткнулись. И начали вылизывать корму Трампу, хотя до этого из него лепили исчадие ада.
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тю - ну если совсем чуточку)))
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Украина на инаугурации нового президента США в этом раз будет представлена рекордным количество представителей - около сотни.
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Заднюю включать унизительно. С такой позицией и в туалет не сходишь
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Что значит-"на стороне Клинтон". Где-то неправду сказали,как с Манафортом тем? У Трампа нет шашней с русней? Или победителей не судят? Просто своё хлебало не надо было раскрывать,как ментовский пахан например.
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Аваков? Перестарался тоже? ОК, что было не вернешь. Но зачем теперь будущею шефиню Франции Марусю обижаете, даже въезд ей в Неньку закрыли?
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Лучшая защита- это нападение.

1. Главенство Закона. Компромат, да и не компромат вовсе, материалы расследования, собирался не на Трампа, а на Манафорта и его участие в воровских схемах Овоща. Закон в США превыше всего или уже нет?

2. Политика. Узнав о совсем грязных делишках Манафорта Трумр его уволил, что способствовало его побеле на выборах. Так валили или помогли?

3. Эзотерика. Сегодня все знают чем закончилась история предыдущего клиента Манафорта. Звезды или аура, компромат или поддержка, не имеет значения, главное результат. Америке нужен президент в Ростове-на-Дону?

Это аргументы. И никаких оправданий.
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Идиотизм, как национальная русская игра, а Захарченко - кандидат в чемпионы.
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На кого рассчитана эта возня с внешним влиянием на выборы в Америке? Там никто этого не допустит. Это не Украина. Если собака лает на луну, то это не говорит о том , что она влияет на приливы или отливы.
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Тут довольно простая комбинация. Демократы в лице Клинтонши, пролетевшей на выборах, будут стремиться накинуть поводок на шею Трампу. И в этом деле тема: "Царь не настоящий!" (в смысле - ему иностранцы помогли стать царем) - очень дешево стоит, но приносит много выгод.
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А история с Викиликс, и вбросом писем Клинтон и её штаба
Уровень поддержки 30 процентов у Трампа перед инаугурацией, самый никакой
Это не американское дело было, наши налоги по чёрному платили аферисту, не важно кто это был
И сейчас наши налоги пилит жульё. Где дело Онищенко? Плять где ещё 1000 дел
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Как все поменялось, еще недавно затирали комменты за Трампа, обливали его грязью, и вдруг, напоминания о том, что тогда лепили из него монстра...стали тоже затирать, да и Трампа что-то перестали поносить, ну подавляющее большинство так уж точно. Оказывается сколько же у нас принципиальных людей. Просто безбрежное море.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина с уважением относится к демократическому волеизъявлению американского народа, - МИД опровергает информацию "Politico" о вмешательстве в выборы в США
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