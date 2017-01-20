 Приватбанк исключает возможный арест своих корсчетов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Приватбанк напоминает, что в его балансе нет обязательств перед владельцами еврооблигаций, а решение о проведении процедуры национализации банка и механизмов его капитализации принималось исключительно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Национальным банком.
"Суть претензий держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг, и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка, - уточнил Александр Дубровин. - К сожалению, многочисленные финансовые "эксперты", которые публично рассуждают о банке и процессах в банковской системе, плохо разбираются в предмете обсуждения".
По словам первого заместитель председателя правления банка, практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложения ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов. Общепринятой практикой международных судов является обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска.
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торговляреформы пошли, как сдача кончилась...
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ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОЙ АТАКЕ НА НАБУ
Администрация Президента начала рассылать вот этот откровенный бред с тезисами своим депутатам (неофициально, конечно). Как же они боятся за свои шкуры! Тот факт, что НАБУ портит «положение» президенту, который возглавляет клептократическую систему, оказывается можно расценивать как антипатриотические действия! А ведь эти люди именно с такой извращенной идеологией нами управляют! Объединимся и смоем этот позор! Избавимся наконец от этого политического застоя раз и навсегда!
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http://biz.nv.ua/ukr/economics/natsbank-zminiv-vimogi-shchodo-dokapitalizatsiji-bankiv-458054.html Практически сразу после "национализации" "Привата" НаеБУ уменшил требования к докапитализации банков признав "недействующей" свою постанову годичной давности - одну из тех самых, из-за которых стала возможной "национализация" "Привата".
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