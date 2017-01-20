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Все про:арест (10079) Приват (177) счета (160) Приватбанк (122)

 Приватбанк исключает возможный арест своих корсчетов

Международное право исключает практику ареста корреспондентских счетов банков - уверены в банке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Приватбанк напоминает, что в его балансе нет обязательств перед владельцами еврооблигаций, а решение о проведении процедуры национализации банка и механизмов его капитализации принималось исключительно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Национальным банком.

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"Суть претензий держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг, и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка, - уточнил Александр Дубровин. - К сожалению, многочисленные финансовые "эксперты", которые публично рассуждают о банке и процессах в банковской системе, плохо разбираются в предмете обсуждения".

По словам первого заместитель председателя правления банка, практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложения ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов. Общепринятой практикой международных судов является обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска.
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О,вомремя какраз.А то гривня все никак не преодолеет 30 долларовый барьер.
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30 долларів за 1 гривню я ще не покупав... Ти теж з "експертів"?
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Та то не експерти таку дурню кажуть, то вороги України.
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щаз за гривну дают уже 2 срубля, скоро будет 1:1. реформаторы сраные
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А я везде читаю, что кредиторы(!) Привата вот-вот заблокируют все валютные счета клиентов. Но! Тока валютные.
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Коломойский не такой дурак чтобы вестись на Аферу века гройсмана. Затеяли - теперь обдирайте Украину.
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как говорится, только-только торговля реформы пошли, как сдача кончилась...
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David Sakvarelidze January 18 at 1:22pm · Kyiv ·

ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОЙ АТАКЕ НА НАБУ
Администрация Президента начала рассылать вот этот откровенный бред с тезисами своим депутатам (неофициально, конечно). Как же они боятся за свои шкуры! Тот факт, что НАБУ портит «положение» президенту, который возглавляет клептократическую систему, оказывается можно расценивать как антипатриотические действия! А ведь эти люди именно с такой извращенной идеологией нами управляют! Объединимся и смоем этот позор! Избавимся наконец от этого политического застоя раз и навсегда!
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А вот и ещё один фейсбучный "эксперт" в тигровой шкуре с задатками факира.
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У нас в таких "экспертах" всё население старше 15 лет ходит)))) Начиная от банковской системы до процесса обогащения урана.))
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"Оцените красоту игры"

http://biz.nv.ua/ukr/economics/natsbank-zminiv-vimogi-shchodo-dokapitalizatsiji-bankiv-458054.html Практически сразу после "национализации" "Привата" НаеБУ уменшил требования к докапитализации банков признав "недействующей" свою постанову годичной давности - одну из тех самых, из-за которых стала возможной "национализация" "Привата".
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