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Все про:Порошенко (10447) США (11723) Трамп (501)

 Порошенко: Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - заявил Порошенко, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Из-за двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - Порошенко в интервью CNN

Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности. "Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - отметил Порошенко.

Также читайте: Порошенко призвал Генсека ООН Гуттереша уделять больше внимание ситуации с правами человека на оккупированных территориях Украины. ФОТО
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и на безвиз надеемся и на рост экономики на 2 проц надеемся а вот на то что закроют офшоры даже не надейтесь
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и на безвиз надеемся и на рост экономики на 2 проц надеемся а вот на то что закроют офшоры даже не надейтесь
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На инавгурацию поперлись " лучшие" люди Украины- Новинский, Левочкин, Тимошенко, ШОКИН. Вот нам лицо украинской власти. Бл.
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Трамп з барижниками не курить,так шо,Пєтя,давай досвіданія.
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трамп - барыга 99-го уровня если что!
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Трамп не Обама - пистон вставит туда, куда нужно чтобы были реформы а не имитация
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Трамп сейчас на шпатате- с одной стороны Капитолий, а с другой Кремль с компроматом о веселом уекенде Трампа в Москве с лейтенантами- проститутками. ЩОСЬ БУДЕ.
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Просто Трамп бизнесмен, если будет финансировать, то и спрос будет жесткий, не такой как у Обамы
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так вся это помощь в кредит. пофиг куда ее потратят - все равно Украина вернет и еще с процентами. и оружие в кредит дают. что то не слышал о полностью безвозмездной помощи от США. так не бывает

и МВФ тоже кредиты выдает, а не помощь) и если Украина их куда то не туда потратит - это проблема Украины, а не МВФ
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хуйлоп спалился, 3-й за сегодня. что ж вы так неакуратно работать стали!
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Трампакс до конца своего срока не досидит, не спешите сотрудничать.
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цапы и тролли,плаксы то же - вам с кремля уже сказали шо "трамп - наш человек" - в корне не правильно)) так шо ховайтесь - сегодня начинается отсчет окончании вашей страны, в современных границах - к окончанию его второго срока ,как раз и все произойдет - с чем я вас и поздравляю))))
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Прощай Величие. Судя по всему, Путин уже принял план Кудрина



План Кудрина включает в себя, в первую очередь, примирение с Западом.

Дальше дешевые кредиты для экономики. Жесткая бюджетная политика. Меньше денег военным. Имперцев на поводок.

Меньше денег пенсионерам, за счет увеличения пенсионного возраста. Защита предпринимателей от силовиков.

И к 2019 году российский ВВП вырастет на 3%, а к 2035 году удвоится, уверенно обещает Алексей Кудрин. Он вообще единственный, кто хоть что-то обещает Путину уверенным голосом.

Вроде бы неясен первый вопрос, куда деть верного Медведева, если Кудрин возглавит правительство. И неясен второй вопрос, как помириться с Западом. Без этого план Кудина совершенно неосуществим….

Имперцы-консерваторы выставили себя в крайне неудачном свете за эти три года. Сплошные неудачи во внешней политике и в экономике. Маленькие победоносные войны обернулись кошмаром.

Экономика валится. Простые люди нищают. Элита ворчит. Требует, чтобы ей вернули веселые нулевые. Не для того наживали непосильным трудом, чтобы сидеть взаперти…

Вся надежда сейчас на Трампа. Российская верхушка затаила дыхание.

Трамп должен назвать цену превращения России из изгоя в «прекрасного лебедя».

Потом сразу выпустить на арену Кудрина. И словно не было у нас в России этого гадского Величия. Забыть про него, как про страшный сон…

Так думает российская верхушка.

Но главное препятствие это Крымнаш. И его не обойти, не объехать…

Игорь Бигдан
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не надо подменять Украину и коррупционную власть
ей осталось недолго
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есть еще маленький судостроительний заводик в Криму
бабушкино наследство
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Севастопольский судоремонтный завод, принадлежавший президенту Петру Порошенко, стал филиалом российского судоремонтного завода "Звездочка". Об этом сообщил гендиректор "Звездочки" Николай Калистратов, передает РИА Новости.
"Действительно, Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе стал нашим филиалом. Он будет специализироваться на обработке древесины, огранке алмазов и, если будут заказы от Минобороны, - судоремонте", - сказал Калистратов.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ну теперь заводиком судостроительным задолбают... !
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Западные СМИ сравнивают артистов, которые согласились выступить на праздничных концертах в честь инаугурации - у Обамы в 2009 году, и у Трампа сегодня, 20 января 2017 года. Выводы о популярности исполнителей предлагаем вам сделать самостоятельно.
Брюс Спригстин у Обамы, у Трампа - группа 3 Doors Down
U2 у Обамы, Ле Гринвуд у Трампа
Обама: Джеймс Тейлор и Джон Ледженд группа The Frontmen of Country у Трампа
Обама: Шакира, Стиви Уандер и Ашер группа The Piano Guys у Трампа
Херби Хенкок у Обамы, ди-джей DJ Ravidrums у Трампа
Мари Джей Блайдж у Обамы, Сэм Мур у Трампа
Джон Бон Джови и Бетти Лаветт у Обамы, Крисетт Мишель у Трампа
Гарт Брукс у Обамы, Джеки Иванка у Трампа

Шерил Кроу и Will.i.am у Обамы, Биг и Рич у Трампа
Джон Мелленкамп у Обамы, Тони Орландо у Трампа
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по поводу тех кто выступает у трампа: кто эти люди?
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Сначала обсирали Трампа а теперь осталась одна надежда, при выборах в других странах нужно просто ждать чем это закончится,а не трындеть на весь мир шо нам видите-ли Клинтон приглянулась,потому как пути Господни неисповедимы
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питро а я надеюсь что Касьянова на закупки для ВСУ поставят
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Липецкая фабрика сдохла.акционеры компании закончили год с убытком 62 млн.,Письков уже типа прокоментировал данное решение.ужОс.кацаПсины без жидо-бандеро-хвашЫстского шыколаду памруть..
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