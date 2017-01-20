 Порошенко: Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - заявил Порошенко, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США.
Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.
Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности. "Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - отметил Порошенко.
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и МВФ тоже кредиты выдает, а не помощь) и если Украина их куда то не туда потратит - это проблема Украины, а не МВФ
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План Кудрина включает в себя, в первую очередь, примирение с Западом.
Дальше дешевые кредиты для экономики. Жесткая бюджетная политика. Меньше денег военным. Имперцев на поводок.
Меньше денег пенсионерам, за счет увеличения пенсионного возраста. Защита предпринимателей от силовиков.
И к 2019 году российский ВВП вырастет на 3%, а к 2035 году удвоится, уверенно обещает Алексей Кудрин. Он вообще единственный, кто хоть что-то обещает Путину уверенным голосом.
Вроде бы неясен первый вопрос, куда деть верного Медведева, если Кудрин возглавит правительство. И неясен второй вопрос, как помириться с Западом. Без этого план Кудина совершенно неосуществим….
Имперцы-консерваторы выставили себя в крайне неудачном свете за эти три года. Сплошные неудачи во внешней политике и в экономике. Маленькие победоносные войны обернулись кошмаром.
Экономика валится. Простые люди нищают. Элита ворчит. Требует, чтобы ей вернули веселые нулевые. Не для того наживали непосильным трудом, чтобы сидеть взаперти…
Вся надежда сейчас на Трампа. Российская верхушка затаила дыхание.
Трамп должен назвать цену превращения России из изгоя в «прекрасного лебедя».
Потом сразу выпустить на арену Кудрина. И словно не было у нас в России этого гадского Величия. Забыть про него, как про страшный сон…
Так думает российская верхушка.
Но главное препятствие это Крымнаш. И его не обойти, не объехать…
Игорь Бигдан
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ей осталось недолго
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бабушкино наследство
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"Действительно, Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе стал нашим филиалом. Он будет специализироваться на обработке древесины, огранке алмазов и, если будут заказы от Минобороны, - судоремонте", - сказал Калистратов.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Брюс Спригстин у Обамы, у Трампа - группа 3 Doors Down
U2 у Обамы, Ле Гринвуд у Трампа
Обама: Джеймс Тейлор и Джон Ледженд группа The Frontmen of Country у Трампа
Обама: Шакира, Стиви Уандер и Ашер группа The Piano Guys у Трампа
Херби Хенкок у Обамы, ди-джей DJ Ravidrums у Трампа
Мари Джей Блайдж у Обамы, Сэм Мур у Трампа
Джон Бон Джови и Бетти Лаветт у Обамы, Крисетт Мишель у Трампа
Гарт Брукс у Обамы, Джеки Иванка у Трампа
Шерил Кроу и Will.i.am у Обамы, Биг и Рич у Трампа
Джон Мелленкамп у Обамы, Тони Орландо у Трампа
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