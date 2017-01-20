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Все про:армия (7270) Минобороны (4589) НАТО (5142) членство в НАТО (103) Полторак (702)

 Переход украинской армии на стандарты НАТО до 2020 года - задача амбициозная, но я не вижу угроз ее выполнению, - Полторак

Успех реформы оборонного ведомства будет зависеть от бюджета.

"Реформа оборонного ведомства является весьма чувствительной сферой, и мы не имеем права на эксперименты и ошибки. Ведь не можем потерять управление Вооруженными Силами, потому что это поставит под угрозу территориальную целостность нашего государства", - заявил сегодня на брифинге в Киеве министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По его словам, задача по переходу на стандарты Альянса и реформирования войска до 2020 года - непростые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 3 тыс. бойцов ВСУ подготовлены с привлечением британских инструкторов в рамках операции "Орбитал", - Полторак

"Планы действительно очень амбициозные, но учитывая ситуацию, которая сложилась сегодня в Украине с военной угрозой и военной агрессией, у нас просто нет времени для того, чтобы затягивать этот процесс, - подчеркнул Министр обороны Украины. - Я лично не вижу угроз для выполнения этих планов".

Как подчеркнул Министр обороны Украины, единственное предостережение связано с тем, что реформа оборонного ведомства является дорогостоящей, и успех проведения реформы будет зависеть от развития экономики, финансовых возможностей государства и, соответственно, оборонного бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае открытой агрессии против Украины, мы будем вынуждены провести очередную волну мобилизации, - Полторак

"Успех проведения реформ зависит не только от меня, но и практически от всех нас!" - подчеркнул Полторак.



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На Камчатке приставы выволокли деваху которая задолжала 30 тысяч рублей и в полураздетом состоянии и доставили в суд.
https://www.youtube.com/watch?v=uAGbFHV6F4g
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что такое стандарты НАТО-это когда жизнь солдата превыше всего. у нас такое не наблюдается.....
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Я бачу-може грошей не вистачити. Без спецконфіскації.
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Теоретично може і зі спецконфіскацією не вистачити. Але швидше за все не вистачить без спецконфіскації.
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Уууу. Их масса! Первая угроза это порошенко. Вторая, это его люби друзи. Третья, - это парламент, который только отдыхает. Продолжать список?...
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Не сначала кино о безвизе нужно прокрутиь
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интересно, история знает прецеденты в назначениях на генеральские должности незрячих ?!
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А зря, Степан, не видишь "угроз"... С тем высшим командным офицерским составом, который на данный момент в наличии в Вооруженных Силах (не все, но процентов 90 - 95), то вряд ли достигнете... Достичь, конечно, можете, но эффект от этих "стандартов" для ВСУ будет такой же, как от горбачевской "перестройки" для "великого и могучего". Хотя дерзайте... В конце концов если долго мучиться, то "что - нибудь" получится...
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Самое сложное в достижении стандартов НАТО - это уровень квалификации, мотивации и желания работать офицерских кадров от лейтенантов до генералов.
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А відповідать буде нікому -- бо всі відповідальні уроди гарант, міністр оборони. голова генштабу і весь генштаб в 2020 році буде у відставці і скоріше за все за межами країни. Так що обіцяти можна все що завгодно...
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Нужно максимум за два года перейти на стандарты НАТО. А не тянуть до 2020.
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2020 рік - вибачте, у нас знову створено радянську армію
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Почему нужны мобилизации? Кровавая фашистская педерация преступно временно оккупировала суверенные украинские территории Крыма и Донбасса. Естественно национально -освободительная война украинского народа будет только нарастать, и закончится тогда когда последний проклятый кремлёвский фашист оккупант не покинет нашу родную землю. И закончится тогда когда будет освобождён самый последний метр нашей родной земли от кровавых захватчиков фашиста )(уйла -путлина. Естественно что когда в лапотной третья в мире по силе и мощности армия. А значит в таком случае каждый взрослый украинец должен быть призван пройти хорошее обучение и быть обстрелян, Чтобы многие миллионы ранее хорошо подготовленных украинских воинов в случае полномасштабной войны с фашистской паРАШЕЙ могли успешно массово уничтожать и потом победить сильного лютого кацапа врага, и конечно освободить свою родную но временно оккупированную украинскую землю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереход украинской армии на стандарты НАТО до 2020 года - задача амбициозная, но я не вижу угроз ее выполнению, - Полторак
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