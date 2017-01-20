 Переход украинской армии на стандарты НАТО до 2020 года - задача амбициозная, но я не вижу угроз ее выполнению, - Полторак

"Реформа оборонного ведомства является весьма чувствительной сферой, и мы не имеем права на эксперименты и ошибки. Ведь не можем потерять управление Вооруженными Силами, потому что это поставит под угрозу территориальную целостность нашего государства", - заявил сегодня на брифинге в Киеве министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По его словам, задача по переходу на стандарты Альянса и реформирования войска до 2020 года - непростые.
"Планы действительно очень амбициозные, но учитывая ситуацию, которая сложилась сегодня в Украине с военной угрозой и военной агрессией, у нас просто нет времени для того, чтобы затягивать этот процесс, - подчеркнул Министр обороны Украины. - Я лично не вижу угроз для выполнения этих планов".
Как подчеркнул Министр обороны Украины, единственное предостережение связано с тем, что реформа оборонного ведомства является дорогостоящей, и успех проведения реформы будет зависеть от развития экономики, финансовых возможностей государства и, соответственно, оборонного бюджета.
"Успех проведения реформ зависит не только от меня, но и практически от всех нас!" - подчеркнул Полторак.
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