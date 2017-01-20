 Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ преждевременно, - Рева

Об этом Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил 19 января в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.
Министр также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день продолжается процесс создания Меморандума с Международным валютным фондом. Поэтому говорить о каких-то уже взятых обязательствах Украины перед МВФ для получения очередного транша нельзя.
"Международный валютный фонд для решения проблемы дефицита Пенсионного фонда предложил нам методы, которые применялись в других странах - то есть путем повышения пенсионного возраста", - заявил Рева и подчеркнул, что украинская сторона во время обсуждения этого вопроса указала на неправильность этого пути для Украины и предложила вариант решения проблемы через проведение пенсионной реформы, без увеличения пенсионного возраста для граждан.
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Я догадываюсь, какой: сокращение численности пенсионеров путем повышения стоимости лекарств.
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