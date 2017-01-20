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Все про:МВФ (2280) пенсионная реформа (786) Министерство социальной политики (412) Рева (121)

 Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ преждевременно, - Рева

Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ рано.

Об этом Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил 19 января в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.

Министр также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день продолжается процесс создания Меморандума с Международным валютным фондом. Поэтому говорить о каких-то уже взятых обязательствах Украины перед МВФ для получения очередного транша нельзя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весной в Раду будет внесен законопроект о пенсионной реформе, - Рева

"Международный валютный фонд для решения проблемы дефицита Пенсионного фонда предложил нам методы, которые применялись в других странах - то есть путем повышения пенсионного возраста", - заявил Рева и подчеркнул, что украинская сторона во время обсуждения этого вопроса указала на неправильность этого пути для Украины и предложила вариант решения проблемы через проведение пенсионной реформы, без увеличения пенсионного возраста для граждан.

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Наши там понамалюют забов"язань,на кшталт підвищення пенсійного віку,шоб потім валати про те що МВФ вимогає, а ми білі та пухнасті ))))
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То прочитай написане у новині до того, як волати!!!
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Цікаво подивитись на український варіант пенсійної реформи,дуже цікаво.але лячно ))))
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Лячно не лячно, а подивитися все одно прийдеться.
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Якби лише подивитись, але і відчути на власній шкурі ))))
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Ага, лучше говорить пост-фактум, когда меморандум уже будет подписан и пенсионная и тарифная кабала будет узаконена официально.
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Скоро кацапы будут ужасно рады такой покупке

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во время формирования - преждевременно, после формирования - необдуманно и расшатывающе...
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Страшно и больно говорить правду народу.
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Все правильно. Утром деньги - днем стулья. Иначе - за наш Укррррраинский Наррррод пасть парвём!
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"...украинская сторона во время обсуждения этого вопроса (имеется ввиду повышение пенсионного возраста) указала на неправильность этого пути для Украины и предложила вариант"
Я догадываюсь, какой: сокращение численности пенсионеров путем повышения стоимости лекарств.
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свой вариант: повысить пенсию прокурорам
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А не пробували зменьшити дефіціт ПФ за рахунок розвитку економіки ))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ преждевременно, - Рева
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