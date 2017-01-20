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 Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет.

Согласно документу, впоследствии соглашение может продлеваться, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Настоящее соглашение действует в течение 49 лет", - говорится в документе.

В нем отмечается, что оно может быть продлено на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению. Согласно документу, Россия может разместить в пункте ВМФ РФ в сирийском порту Тартус максимально 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Движимое и недвижимое имущество пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе объявлено неприкосновенным. Представители органов власти Сирии не имеют права вступать в места дислокации ПМТО без согласия командира ПМТО.

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ПМТО пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции САР. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Соглашением предусмотрено, что "архив ПМТО, официальная корреспонденция и все документы ПМТО неприкосновенны, где бы они не находились".

В соглашении подчеркивается, что "личному составу ПМТО, включая его командира, членам семей личного состава ПМТО, а также членам экипажей предоставляются иммунитеты и привилегии". Им гарантируется неприкосновенность личности. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме компетентными органами САР. Подчеркивается, что "личному составу ПМТО, членам их семей, а также членам экипажей гарантируется неприкосновенность жилища, бумаг, имущества и корреспонденции.

"Указанные лица имеют иммунитет от уголовной юрисдикции САР. Они пользуются также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме вещественных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории САР, исков, касающихся наследования, в отношении которых указанные лица выступают в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а не от имени РФ", - отмечается в соглашении.

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Отмечается также, что "личный состав ПМТО, члены семей, а также члены экипажей не обязаны давать показания в качестве свидетелей компетентным органам Сирийской Стороны".

В настоящее время в Тартусе находится единственный за пределами бывшего СССР российский пункт технического обеспечения ВМФ.
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Сирия идет по пути Крыма! потом зеленые человечки"их там нет " устроят референдум и отожмут!все повторяется
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Сирия как южно арабский федеральный округ? А как же братья лухандоны ? Не обидятся ?
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Если учесть, что Крым - тот якорь, который висит на ногах у тонущей наноимперии, то да .
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ну на ногах якорь-Крым на шее камень-Сирия что б тонуть было быстрее и надежнее)
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Прогноз в Азии весьма туманен даже на ближайший год. Чего они там подписывают на пол века...
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Я думаю,что и прогноз по рассее ещё более туманен.путлер сдохнет,и всё развалится.
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49 лет "Афгана". Да в принципе Путину абсолютно пох сколько сдохнет нищебродов берущих кредиты в банке Тенькофф. Горбачёв хоть вздыхал по погибшим и в 1989 году закрыл последнюю базу в Афгане. Путин же "великий" чувак. Присоединитель Крыма.
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Почему 49? Не с Вьетнамом спутал?
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Как интересно... В Сибири Китайцам земель кучу отдали на 49 лет в оренду, а себе на 49 лет базу в Тартусе 2х2км, которая и так там была всё время после развала Союза. Что-то странное в этих многохуйловочках.
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А в этом году заканчивается срок аренды базы в Севастополе.
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мост строить будут, а свет проведут ? новая юго-западная префектура ?
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Что в совке,а тем более в орде никогда не было флота.Флот умер после 17-го.когда пришли большевики.Во вторую мировую в карском и баренцевом во всю хозяйничали немцы и совок тогда не мог встречать и прикрывать караваны союзников.
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Летом просто иные соревнования проводились.График плотный был - недовелопарадов.

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Отот дырявый сарай и два ржавых ЗИЛа еще на 49 лет продлили? А они достоЯт? Напомню - там "рембаза флота", но корабли буксирами тягают чинить или на па-рашу, или до недавнего времени в Херсон. В Тартусе чинить просто нечем и некому.
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А шо, на рембазе исчо ремонтировать шой-то должны?
Тю-ю-ю-ю... А я думал энто просто типа магазинчик для своих... ну де люд флотский дуболистный честно скомунизденное-наэкономленное без хлопот на портреты проклятых амеровских королей безхлопотно чейнчануть смогёт...
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Там нет "своих". Персонала - полтора спившихся калеки. Вот как эту "базу" описывает ВВС: "Пара стометровых плавучих пирсов, несколько хозяйственных построек, отсутствие ремонтного завода (его роль выполня дежурившая в Тартусе на ротационной основе плавбаза Черноморского флота)"
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Лозунг международной политики всех стран мира:"Брешут все!"Пора переводить международную политику на"По делам их-им воздастся!"
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Бг-ггг...на 49 лет... В Кам-Рани тоже была дружба на века.... Вангую(из вьетнамского опыта) , максимум через 23 г последует, мол , ДОКОЛЕ... кормить сирийцев, вот пошлем их нафиг, тогда сами заживем...Ангола, Куба, Афган , постсовпространство, пол-Европы (страны СЭВ)... - все ... не дадут соврать...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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ЗЫ... чуть не запамятовал.... ИсчО Йемен не даст соврать...Бг-ггг...
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Ещё и белорусами армянами и казахами будет Путлер воевать. ОДКБ обязано помогать Путлеру любить сирийский народ и Бошара Ассада.

Тысяча гробов в Белоруссию это будет конечно не тот эффект от тысячи гробов в Армению территория которой меньше московской области.
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Арабы столько терпеть не будут - горлянки русне будут резать уже очень скоро
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Ну да, там же каазламордые начнут ченчить -обманывать (свои портянки на дурь), бо у муслимов боярышник запрещен, как и свинина...
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цапы,а цапы - Кубу закрыли ,Вьетнам закрыли - так не чего и не достигли ,ну кроме траты ваших денег - так же будет и здесь - построите .ввалите своих денег - потом все отдавать приодеться - одним словом - наступаете на одни и те же грабли))))
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Да по сути эта база уже была и есть не один год! Новость то в чем, неужели сЦруские побеждают?
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Там всей базы - плавучий причал с канистрой.
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Кого перемогають ? Вони наче ні з ким і не воюють , хіба з дітсадками .
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В Сомали в 1977 году то же была крупнейшая база СССР в Индийском Океане, ну и что !!
СССР вмешалось в войну между Эфиопией и Сомали. и в результате " попросили " из Сомали и остались без баз в Индийском Океане. Потом хотели через Афран выйти. но. ничего не вышло. А до этого выкинули из Египта. Так, что всё не вечно. Кто придет к власти после Ассада -- посмотрим.!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет
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