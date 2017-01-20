 Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет

Согласно документу, впоследствии соглашение может продлеваться, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Настоящее соглашение действует в течение 49 лет", - говорится в документе.
В нем отмечается, что оно может быть продлено на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению. Согласно документу, Россия может разместить в пункте ВМФ РФ в сирийском порту Тартус максимально 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.
Движимое и недвижимое имущество пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе объявлено неприкосновенным. Представители органов власти Сирии не имеют права вступать в места дислокации ПМТО без согласия командира ПМТО.
ПМТО пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции САР. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Соглашением предусмотрено, что "архив ПМТО, официальная корреспонденция и все документы ПМТО неприкосновенны, где бы они не находились".
В соглашении подчеркивается, что "личному составу ПМТО, включая его командира, членам семей личного состава ПМТО, а также членам экипажей предоставляются иммунитеты и привилегии". Им гарантируется неприкосновенность личности. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме компетентными органами САР. Подчеркивается, что "личному составу ПМТО, членам их семей, а также членам экипажей гарантируется неприкосновенность жилища, бумаг, имущества и корреспонденции.
"Указанные лица имеют иммунитет от уголовной юрисдикции САР. Они пользуются также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме вещественных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории САР, исков, касающихся наследования, в отношении которых указанные лица выступают в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а не от имени РФ", - отмечается в соглашении.
Отмечается также, что "личный состав ПМТО, члены семей, а также члены экипажей не обязаны давать показания в качестве свидетелей компетентным органам Сирийской Стороны".
В настоящее время в Тартусе находится единственный за пределами бывшего СССР российский пункт технического обеспечения ВМФ.
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Тю-ю-ю-ю... А я думал энто просто типа магазинчик для своих... ну де люд флотский дуболистный честно скомунизденное-наэкономленное без хлопот на портреты проклятых амеровских королей безхлопотно чейнчануть смогёт...
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Тысяча гробов в Белоруссию это будет конечно не тот эффект от тысячи гробов в Армению территория которой меньше московской области.
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http://www.dialog.ua/news/108735_1484898290
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СССР вмешалось в войну между Эфиопией и Сомали. и в результате " попросили " из Сомали и остались без баз в Индийском Океане. Потом хотели через Афран выйти. но. ничего не вышло. А до этого выкинули из Египта. Так, что всё не вечно. Кто придет к власти после Ассада -- посмотрим.!
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