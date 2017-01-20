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 Последний твит Обамы-президента: "Это была честь - служить вам"

Он заверил, что не будет останавливаться и будет с американцами как "гражданин, вдохновленный голосами правды и справедливости, хорошего настроения и любви".

Президент США Барак Обама призвал американцев верить в свою способность к изменениям, передает Цензор.НЕТ. Об этом он написал в своем Twitter накануне инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

"Это была честь - служить вам. Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком", - написал Обама.

Он заверил, что не будет останавливаться и будет с американцами как "гражданин, вдохновленный голосами правды и справедливости, хорошего настроения и любви".

"Я до сих пор прошу вас верить - не в мою способность добиться изменений, но и в вашу собственную. Я верю в изменения, потому что я верю в вас", - написал Обама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое лидеров "Аль-Каиды" были убиты в Сирии в результате авиаударов армии США, - Пентагон
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вовка хуйло-бери пример с Обамы)) только сразу в мовзалей ложись
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Цікаво - яким буде останній твіт Петра Олексійовича?
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У мінстецьмандець щось зовсім кепські справи


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Якукр
Доживет не переживай. Это не твоя проблема.
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Только жаль, мистер Президент, что Вы не сделали для Украины всё, что могли.
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Marat
Обама не только ничего не сделал для Украины, но и для Сирии, для Израиля.
А еще больше он ничего не сделал для США, кроме получения премии мира, разжигания ненависти друг другу, расизм и обнищания.
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спорим сейчас новость переведут на порошенко?
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Грибоедов, устами Чацкого в Горе от Ума,сказал однажды : служить бы рад.прислуживацца ТОШНО ...кацаПсинским Шакалам..
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Спасибо, Обамыч, за хорошее, что ты сделал для нас.
История рассудит за плохое, и за то, что ты не сделал.
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Окреме спасибі за обісцяні рашистські під'їзди.
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Ну все-соплі закінчилися і починається "трампаніада"!
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Пользуясь терминологией поколения, которое выбрало Pepsi (не хочется от него отставать),
Бараку (полное имя-фамилие которого, кстати, звучит так: bəˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə) респект и уважуха. Он заставил Америку уважать себя. Это дорогого стоит.
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с 2009 года по сегодня Обамыч соорудил 18 млн.рабочих мест...а это не не шутка в стране сплошной конкуренции на рабочее место...
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а на сколько увеличилось население США за эти 8 лет?..
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Путлер то причем? В США население растет, логично что и рабочих мест больше.
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Надоели эти ежедневные прощальные слова Обамы.
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на мой субъективный взгляд, Обамыч лучший президент США ,после трижды президента Франклина Делано Рузвельта....
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Он оставил кучу проблем следующему президенту с Ближним Востоком, Донбассом-Крымом и Южно-Китайскиим морем. По сути США на гране мировой войны с Россией или Китаем. Такой ситуации 8 лет назад и близко не было.
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не лепи Будулая до Кобылы,США в Сирии и ДАУНБассе не воевало как бы этого не хотели кремлевские Шариковы швондеры..
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Да при чем тут это. При попустительстве Обамы, мировой терроризм распоясался.
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в 1966 году Брежнев подписал интересную бОмагу про поддержку и развитию терроризма Мирового в Мировую революцию...,жаль точно не помню номер Постановления..
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А ще раніше сралін для терористів зробив комінтерн.Країна -терорист ссср взагалі на гербі мала мала гасло-терористи всіх країн єднайтесь.
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А мені більше до вподоби був Рональд Рейган..А при ньому строкову служив. Замполіти після кожної його промови, де він згадував імперію зла- носились по казармі, як в попу поранені рисі.. Весело було..
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Мы победим мир долларом,а не оружием и бомбами.
Франклин Делано Рузвельт.1940 год.
и где ошибся Рузвельт?
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Я не говорю, що він помилився.. Жалко - трішечки не дожив до перемоги.. Вже відчував її, але так і не побачив..
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Это действительно Ваш субъективный взгляд.
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Путлеру такое не грозит написать. Когда вобьют кол в его поганую могилу,там будет не до записей.
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Жалко,что у Обамыча срок президенства закончился...знатно кокошников нагибал,что аш на украинском форуме обсыраются.
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Сколько гавнана навалял добрый и тупой негритенок ,что демократам надо выписывать красную карточку лет так на 25, за такого серливого поганца.
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