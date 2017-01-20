 Последний твит Обамы-президента: "Это была честь - служить вам"

Президент США Барак Обама призвал американцев верить в свою способность к изменениям, передает Цензор.НЕТ. Об этом он написал в своем Twitter накануне инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.
"Это была честь - служить вам. Вы сделали меня лучшим лидером и лучшим человеком", - написал Обама.
Он заверил, что не будет останавливаться и будет с американцами как "гражданин, вдохновленный голосами правды и справедливости, хорошего настроения и любви".
"Я до сих пор прошу вас верить - не в мою способность добиться изменений, но и в вашу собственную. Я верю в изменения, потому что я верю в вас", - написал Обама.
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Доживет не переживай. Это не твоя проблема.
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Обама не только ничего не сделал для Украины, но и для Сирии, для Израиля.
А еще больше он ничего не сделал для США, кроме получения премии мира, разжигания ненависти друг другу, расизм и обнищания.
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История рассудит за плохое, и за то, что ты не сделал.
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Бараку (полное имя-фамилие которого, кстати, звучит так: bəˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə) респект и уважуха. Он заставил Америку уважать себя. Это дорогого стоит.
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Франклин Делано Рузвельт.1940 год.
и где ошибся Рузвельт?
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