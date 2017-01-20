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 Скончался первый руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ Антипенко

Служба безопасности Украины с прискорбием извещает, что на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни первый руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБ Украины – Антипенко Владимир Федорович.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Созданная им модель государственной системы противодействия терроризму признана одной из самых эффективных в мире и была рекомендована как образец для стран Восточной Европы.

Будучи доктором юридических наук, профессором, много лет своей жизни отдал преподавательской и научной работе. Под его руководством начато научную школу и основано новое направление в науке международного права - международную криминологию.

Память об этом незаурядном человеке, офицера, ученого, навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с Владимиром Федоровичем состоится 21 января 2017 года с 10:00 до 11:30 в Центре культуры и искусств СБУ (ул. Ирининская, 6)".

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