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Все про:нарушения (686) ПДД (272) Нацполиция (5540) водители (490)

 За 4 месяца полиция зафиксировала 1,3 млн фактов превышения скорости водителями в трех регионах Украины

Национальная полиция еще в прошлом году начала эксперимент по автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине.

Эксперимент проводился в трех регионах Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев во время "круглого стола" на тему "Как остановить эпидемию превышения скорости на дорогах Украины?" презентовал наработки ведомства по внедрению системы автоматизированной фиксации превышения скорости и возможные модели реализации этого проекта.

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По его словам, с 4 июля по 31 октября прошлого года этот эксперимент активно внедрялся в отдельных городах Украины - Киеве, Одессе и на Закарпатье. Там были установлены 6 комплексов автоматической фотовидеофиксации. За этот период камеры зафиксировали почти 1,3 миллиона фактов нарушений скоростного режима.

Говоря о преимуществах систем автоматической фиксации нарушений ПДД, Бушуев отметил, что эти комплексы дают возможность фиксировать не только превышение скорости водителями.

Системы также фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки, стоянки, движение по полосе общественного транспорта, выезд на полосу встречного движения, движение через железнодорожный переезд, езду по тротуарам, пешеходным дорожкам и даже использование ремней безопасности.

"Учитывая эту страшную статистику (на автодорогах), мы умышленно поставили на первое место скорость движения. Это именно та составляющая, на которую должны обратить внимание водители - проблематика соблюдения ПДД, начиная со скоростного режима. Ведь очень большое количество правонарушений являются производными от скоростного режима", - подчеркнул заместитель председателя Нацполиции.

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По словам Бушуева, сейчас согласно действующему законодательству существуют четыре возможных модели реализации процесса автоматической фиксации нарушений ПДД. Эти модели предусматривают финансирование из государственного или местного бюджета, совокупно из государственного и местного, а также с применением схемы государственно-частного партнерства.

"Все поступления по штрафным санкциям должны тратиться исключительно на вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Никакие другие статьи расходов не могут быть рассмотрены в рамках реализации этого проекта", - подчеркнул он.

Бушуев добавил, что следующими шагами должны стать принятие соответствующего постановления Кабинета Министров Украины о порядке функционирования автоматической системы, а также ряда ведомственных нормативно-правовых актов МВД.

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"На сегодняшний день мы ожидаем от Верховной Рады лишь одного: принятия соответствующих законов", - отметил Константин Бушуев.

По проектам, которые сегодня прорабатываются в Национальной полиции, общее количество комплексов автоматической фиксации должно составлять 485 единиц в городах и 420 - на трассах государственного значения.

Также в структуре Национальной полиции предполагается создание центра обработки информации. Он не будет непосредственно контактировать с правонарушителем и будет обеспечивать обработку тех данных, которые поступают с комплексов автоматической фиксации.

Контроль за уплатой штрафов также будет относиться к компетенции сотрудников центра обработки информации. Они будут иметь доступ к базе оплаты и контролировать этот процесс.

Напомним, в начале июля 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе презентовали пилотный проект фиксации нарушений скоростного режима. Тогда в течение первых суток камеры комплексов зафиксировали 6 тысяч нарушений ПДД.

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а прикиньте що буде якщо нам ще і дороги зроблять?
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Первое, что бы было, так это все слуги народа и их опричники пересели бы на Бугатти, Мазератти, Лаброджини и Феррари. А справки о эпилепсии продавались как сейчас права в интернете.
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Придется к каждому авто барана к фаркопу кандалами приковывать, чтоб не гоняли. А чё бы и нет? Не снимать же ограничение скорости. Иначе с чего жить прикажите новым ГАИцам?
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Вже бачив на новій трассі до Обухова-краса. Круїз-контроль собі поставив та слухай українські пісні.
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Хоч прочитав би, про що мова йде... Чи це не твоє?
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Надо усилить наказание за превышение скорости более 20 км -расстрел, более 10 км пожизненное с конфискацией. Но после того когда такие же законы введут за коррупцию и за хищените в особо крупных размерах.
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Идите в опу! Если я буду ездить 60 км/час то мне некогда будет постить на ЦН. А так везде успеваю работать и на Цензоре гадить.
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У нас на дорогах такая жесть творится ,что надо штрафы раз в 50 поднять, задрали эти отморозки- презжаю в отпуск каждый раз волосы дыбом от езды наших водил. И на убитых корытах еще больше беспределят чем на крутых "джипах"
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Если не нравиться не презжай, что бы волосы не дыбом, стригись на лысо.И не учи нас жить помоги материально, продадим корыта купим джипы.
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если собирать штрафы по этой системе и направлять их на строительство дорог, у нас будут не дороги, а 8-ми полосные автобаны с мостами, переходами и 4-х этажными развязками... и тогда можно будет сказать - наши дураки спонсируют наши дороги....
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А как будет реализована фильтрация "нештрафуемых" номеров? Депутаны/пизнесмены/мусора/мажоры ведь сами первейшие из нарушителей и я ни в жизнь не поверю, что они будут согласны с приходящими многотысячными штрафами.
Мусорские паханы смогут неплохие бабки рубить за добавление в белый список, чтобы по таким номерам фиксация нарушений не производилась.
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потому решили снизить скоростной режим в городах ?

ну не долбни ?
люди ходят по тропинке а они строят дорогу в 100 метрах от тропинки, потому что так лучше, как они думают.....

писец.. логика... железная !
ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ МАШИН СО СКОРОСТЬЮ БОЛЬШЕ 50 км/ч и все... и все проблемы решены!
и даже фиксаотры не надо ставить ! письма счастья отправлять !
ОГРОМНАЯ ЭКОНОМИЯ !!! и только 1 документ !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа 4 месяца полиция зафиксировала 1,3 млн фактов превышения скорости водителями в трех регионах Украины
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